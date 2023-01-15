Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

Приглашаю вместе исследовать сказочную Феодосию! Вы узнаете о древнем городе Кефе, побываете у стен турецкого бастиона и рассмотрите башни, насчитывающие сотни лет. Подниметесь на холм Митридат с шикарными видами и погуляете по мысу Святого Ильи. Оцените армянские храмы и единственную сохранившуюся в городе мечеть.

Описание

Что вас ожидает

Многоликая Феодосия

Вы увидите стены и башни генуэзских укреплений, пройдете по мосту через крепостной ров, услышите историю появления и развития «Богом данного» города. А также рассмотрите храмы разных религий: мечеть Муфти-Джами XVII века, старинные армянские церкви Святого Сергия и Архангелов Михаила и Гавриила. Полюбуетесь фонтанами и побываете на романтичном мысе Святого Ильи с одноименным маяком.

Феодосия и Айвазовский

Феодосия — родина великого мариниста Айвазовского. Я покажу места его детства и дом, где он родился. А также посвященный ему фонтан и курганы, где он проводил археологические раскопки. Расскажу интересные детали его биографии, помогу понять личность и творчество художника. Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку Митридат — это название для нее придумал Айвазовский.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, частично проходит по горной местности со спусками и подъемами.