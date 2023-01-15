Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

Живописная прогулка к мысу Святого Ильи

Полюбоваться маяком, храмами разных религий и древними башнями, открывая историю Феодосии

Приглашаю вместе исследовать сказочную Феодосию! Вы узнаете о древнем городе Кефе, побываете у стен турецкого бастиона и рассмотрите башни, насчитывающие сотни лет. Подниметесь на холм Митридат с шикарными видами и погуляете по мысу Святого Ильи. Оцените армянские храмы и единственную сохранившуюся в городе мечеть.
Живописная прогулка к мысу Святого Ильи
Живописная прогулка к мысу Святого Ильи
Живописная прогулка к мысу Святого Ильи
Живописная прогулка к мысу Святого Ильи
Живописная прогулка к мысу Святого Ильи
Живописная прогулка к мысу Святого Ильи
Живописная прогулка к мысу Святого Ильи
Живописная прогулка к мысу Святого Ильи
Живописная прогулка к мысу Святого Ильи
Живописная прогулка к мысу Святого Ильи
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Что вас ожидает

Многоликая Феодосия

Вы увидите стены и башни генуэзских укреплений, пройдете по мосту через крепостной ров, услышите историю появления и развития «Богом данного» города. А также рассмотрите храмы разных религий: мечеть Муфти-Джами XVII века, старинные армянские церкви Святого Сергия и Архангелов Михаила и Гавриила. Полюбуетесь фонтанами и побываете на романтичном мысе Святого Ильи с одноименным маяком.

Феодосия и Айвазовский

Феодосия — родина великого мариниста Айвазовского. Я покажу места его детства и дом, где он родился. А также посвященный ему фонтан и курганы, где он проводил археологические раскопки. Расскажу интересные детали его биографии, помогу понять личность и творчество художника. Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку Митридат — это название для нее придумал Айвазовский.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, частично проходит по горной местности со спусками и подъемами.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Феодосии

👥Групповые🚶Пешеходные⚙️НеобычныеСоборы и храмы⛪️Монастыри, церкви, храмы🙏Религиозные

Похожие туры в Феодосии

«Богом данная»: обзорная экскурсия по Феодосии
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Леонид
Леонид
5
2 отзыва
«Богом данная»: обзорная экскурсия по Феодосии
Вас ждет любопытная экскурсия по живописной Феодосии
Проспект Айвазовского, 2, Феодосия
2 500 за всё до 5 чел.
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
19 отзывов
Феодосия вдоль и поперек: от маяка до дома Айвазовского
Погрузиться в перипетии истории города, проехать по окрестностям и прогуляться по этно-кварталам
у дома-музея А.С. Грина
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
4 000 за всё до 4 чел.
Древние храмы Крыма
6 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
Нет отзывов
Древние храмы Крыма
Посетить русскую православную церковь, мечеть и армянский монастырь за 1 день
по договоренности
17 янв
18 янв
20 янв
21 янв
от 9 000 за всё до 4 чел.
Мозаика Феодосии
3.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
4.9
50 отзывов
Мозаика Феодосии
Сложить цельный и яркий образ города и проникнуться его многогранной историей на обзорной прогулке
на пр. Айвазовского
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
5 000 за всё до 7 чел.
Феодосия сквозь века
4.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
5
109 отзывов
Феодосия сквозь века
Увидеть главные места приморского города и узнать их историю на автомобильной экскурсии
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
6 500 за всё до 6 чел.
Тайная история Феодосии
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
4.7
3 отзыва
Тайная история Феодосии
Разгадать секреты города и его знаменитых жителей - от Айвазовского до Марины Цветаевой
около Галереи Айвазовского
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
4 950 за всё до 5 чел.
Семь чудес Киммерии
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
Нет отзывов
Семь чудес Киммерии
Гора Узун-Сырт и вулкан Кара-Даг, храм Святого Ильи и виноградники
Начало экскурсии Пр. Айвазовского,47 Дача Стамболл...
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
7 800 за всё до 4 чел.
Большое винное путешествие из Феодосии
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
5
1 отзыв
Большое винное путешествие из Феодосии
Узнать историю виноделия в Крыму, посетить винные подвалы Коктебеля и попробовать лучшее вино
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
8 500 за всё до 4 чел.
Семь чудес Киммерии
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
4.9
34 отзыва
Семь чудес Киммерии
Исследовать из Феодосии самые интересные места Крыма с эстетических и исторических ракурсов
Завтра
16 янв
17 янв
18 янв
7 800 за всё до 4 чел.
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Иван
Иван
Нет отзывов
Из Феодосии - в большое путешествие по Крыму
Севастополь, Балаклава, мыс Фиолент и «озеро-сердце» на авто-пешеходной экскурсии
17 янв
18 янв
19 янв
20 янв
18 000 за всё до 4 чел.
Конная прогулка к вершине Тепе-Оба
2 часа
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
до 8 чел.
Организатор экскурсии Илья
Илья
Нет отзывов
Конная прогулка к вершине Тепе-Оба
Проехать верхом по окрестностям Феодосии, пообщаться с лошадьми и сделать отличные фото
в Феодосии
16 янв
17 янв
18 янв
19 янв
1 950 за 1 человека
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
10 часов
🚗 На машине
Фотопрогулка
до 4 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
5
3 отзыва
Фотопутешествие из Феодосии в Новый Свет
За один день исследовать гору Коклюк, курортный Судак, Генуэзскую крепость и тропу Голицына
17 янв
18 янв
19 янв
20 янв
7 810 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Феодосии. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Феодосии
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ