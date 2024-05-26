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и дикие орхидеи, храм на вершине горы и красивый закат. Алексей профессионал своего дела-познакомил нас с красотами и историей Крыма в непринужденной обстановке. 8часов просто "пролетели" Мы получили массу положительных эмоций и фото с великолепными локациями!