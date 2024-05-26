9 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Алупка, Ливадия, Массандра, Ялта
Погрузитесь в атмосферу императорского Крыма, посетив дворцы и парки Южного берега. Уникальная экскурсия с личным гидом в вашем авто
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
1 100₽ за человека
7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Если вы уже видели все классические достопримечательности Крыма, приглашаем вас на экскурсию к Храму Солнца. Загадочные легенды и потрясающие виды ждут вас
Начало: Остановка «Поворот на Ласпи» Южно-Бережное Шоссе
Расписание: По вторникам, четвергам и субботам в 11:00
7 авг в 11:00
14 авг в 11:00
980₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Индивидуальная экскурсия на внедорожнике по уникальным местам Фороса. Насладитесь природой и уединением
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Бахчисарай
Групповая экскурсия по Бахчисараю с личным гидом в вашем авто. Посетите Ханский дворец, пещерный город Чуфут-Кале и насладитесь местной кухней
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
7 авг в 08:30
8 авг в 08:30
1 000₽ за человека
9 часов
Групповая
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто: Ай-Петри и Ялта - незабываемое путешествие
Поднимитесь на вершину Ай-Петри, прогуляйтесь по зубцам и насладитесь видами Ялты. В программе также посещение Ласточкиного гнезда и прогулка по набережной Ялты
Начало: Встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Сегодня в 13:00
7 авг в 09:00
1 250₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана26 мая 2024Экскурсияи уникальная!!! Мы побывали в красивейших места Крыма, было все: озеро с кувшинками и черепахами, отвесные горы и перевалы, ромашковые поля
- ВВладимир4 августа 2022На 5 баллов
Ответы на вопросы от путешественников по Форосу в категории «Популярные экскурсии»
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