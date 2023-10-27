9 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Личный гид к Вам в авто - Дворцы Крыма
Отправьтесь в уникальное путешествие по дворцам Крыма с личным гидом. Посетите Ливадийский, Воронцовский и Массандровский дворцы, наслаждаясь историей и видами
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 18 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким местам Крыма. Едем, куда захотим
Незабываемое путешествие по Гаспре на внедорожнике. Восемь часов приключений, редкие обзорные площадки и максимум эмоций
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: ежедневно 10:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 18 чел.
Личный гид к вам в авто - Ай-Петри и Ялта
Путешествие на Ай-Петри и Ялту с личным гидом. Подъём по канатной дороге, прогулка по зубцам Ай-Петри, Ласточкино гнездо и отдых в Ялте
Начало: Мы встретим Вас в любом удобном месте
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
8 000₽ за всё до 18 чел.
1 час
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Массандровскому дворцу и его окрестностям
Познакомьтесь с историей имения «Массандра», пройдитесь по покоям императорской четы и насладитесь великолепием дворцовых интерьеров
Начало: Сімферопольське ш., 13, Masandra
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
390₽ за человека
1 час
Аудиогид
Аудиоэкскурсия по Воронцовскому дворцу и парку
Познакомьтесь с историей Воронцовского дворца, его архитектурой и интерьерами. Прогуляйтесь по Зимнему саду и насладитесь шедеврами искусства
Начало: Дворцовое шоссе, 18
Расписание: Дворец работает ежедневно с 9:00 до 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
390₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААделина27 октября 2023Экскурсия прошла на высшем уровне. Мы с мужем очень довольны))Обязательно еще будем заказывать экскурсии у Алексея.
- ООльга19 сентября 2022Поездка по ЮБК состоялась 17 сентября 22 г. Я с мужем очень довольны, что нашим проводником по Крыму был Алексей.
- ААлена18 августа 2022Я с детского возраста практически каждое лето провожу на ЮБК (в Гаспре), все топовые места пройдены неоднократно. Поэтому Алексея мы
Ответы на вопросы от путешественников по Гаспре в категории «Популярные экскурсии»
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