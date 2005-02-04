Храм Солнца - место силы в Крымских горах

Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические»...

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1 отзыв
Если вы не в первый раз в Крыму, то скорее всего вы уже изучили все «классические» достопримечательности полуострова.

Я вам покажу то, что скрыто от посторонних глаз.

Мы поднимемся на вершину горы Ильяс Кая.

Вы сможете загадать свое сокровенное желание в Храме Солнца, насладиться горными пейзажами и искупаться в бухте Ласпи.

Приятным бонусом будет обед на природе, приготовленный на костре!
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах
Храм Солнца - место силы в Крымских горах

Что вы увидите 🤩

  • Вершина Ильяс Кая 682 м
  • панорама Южного берега Крыма
  • дача Горбачева в Форосе
  • Храм Солнца.
Подъем на вершину Ильяс Кая 682 метра над уровнем моря.
В начале нашего маршрута мы совершим подъем к перевалу Ласпи Южный, он займёт около двух часов. Живописная тропа по заросшим лесом склону приведет к роднику с чистейшей горной водой, где мы пополним запасы. В пути вы услышите легенды и истории этих мест, полюбуетесь красотой крымской природы. Достигнув перевала, мы начнём восхождение на вершину горы Ильяс Кая. Здесь в Х веке монахами-отшельниками была построена христианская церковь Святого Ильи Пророка. Потраченные калории на преодоление подъёма окупятся с лихвой - перед вами откроется потрясающая панорама с высшей точки этого горного массива и грандиозный масштаб каменного цветка – храма Солнца. Приготовьте "печеньки" - покормить с рук диких горных коз, которые часто здесь пасутся.
Храм Солнца – место, где сбываются мечты!
По каменным ступеням, созданным природой, с Ильяс Кая мы спустимся к самому храму Солнца и взойдём на "алтарь" - центральную скалу с плоской вершиной. Вы окажетесь в одном из самых мощных мест силы Крыма, раскроете секрет его происхождения и рассмотрите "лепестки" этого каменного цветка. Мы попробуем понять, почему эти семь камней-лепестков, которые образуют раскрытую чашу, называют "монахами", а загаданные здесь желания непременно исполняются.
Обед на поляне среди гор.
Пока вы будете исследовать храм Солнца и его окрестности, проводник приготовит на огне аппетитный и сытный туристический обед, сварит чай из ароматных горных трав и, подкрепившись горячей походной едой, мы начнем спускаться к морю и скоро окажемся в уютной бухте Ласпи. Здесь мы сможем искупаться и отдохнуть после восхождения, а затем вернемся к шоссе, откуда утром начиналось приключение этого насыщенного дня. До Ялты или Севастополя отсюда легко уехать на проходящих автобусах, время в пути около часа.
Важно знать
Трансфер не включен в стоимость экскурсии. До места начала придется добираться самостоятельно. Вы можете сесть на автобус Севастополь-Ялта (он довезет вас прямо до места встречи) или взять такси.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартный
850 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида-проводника
  • Сытный туристический обед приготовленный на огне и все необходимое для него:
Что не входит
  • Проезд к точке сбора группы и обратно
  • приблизительно 100-150 рублей.
Место начала и завершения
Остановка "Поворот на Ласпи" Южно-Бережное Шоссе
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и субботам в 11:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По вторникам и субботам в 11:00

Олег А.
Олег А.
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