Мы узнаем, откуда взялся призрак Михайловского замка, где кроются загадки убийства Григория Распутина и какими дорожками бродил Раскольников. Посетим Витебский вокзал, Гатчинский дворец и парк, квартиру Распутина и Юсуповский дворец.
апр
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»
Прибытие в Санкт-Петербург.
Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять).
10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.
11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.
12:00 Отъезд от гостиницы «Отель на Римского-Корсакова», в том числе для гостей из отеля «Амбассадор» и «Адмиралтейская».
12:30 отъезд от гостиницы«Апарт-отель Yes на Марата».
13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).
Групповой трансфер на программу.
13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).
Автобусная экскурсия «Расследование по делу…» сначала, подобно следователям, познакомимся с легендами города и «материалами по делу». Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов.
16:00 Посещение Аптеки Пеля и башни Грифонов - проникнем в тайники старинной аптеки и узнаем секреты получения философского камня.
17:40 Двор духов – таинственный двор-колодец на Васильевском острове, который исполняет желания. Истинно «питерская» атмосфера.
Окончание программы в 18.00.
Трансфер в гостиницы. Свободное время.
Автобусная экскурсия "Григорий Распутин -"царский друг "
Завтрак в гостинице.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Автобусная экскурсия «Григорий Распутин – «царский друг» и враг аристократии.
Погружение в XX век. В городе появляется загадочный старец – Григорий Распутин. Сам Николай II и Александра Фёдоровна зовут его «Наш друг». Кто он? И откуда у него такое влияние на царскую семью? На экскурсии мы увидим, где жил, работал и отдыхал Григорий Распутин, а самое главное – как оборвалась его загадочная судьба.
12:00 Экскурсия по Витебскому вокзалу с подъемом на часовую башню.
Поставили страну на новые «рельсы» здесь, когда провели первую в России железную дорогу. Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд, пассажиром которого был император Николай I. Однако со временем Витебский серьёзно изменился. Сегодня здесь от входа в вестибюль до посадки на поезд вас сопровождают интерьеры начала ХХ века в духе модерна.
14:00 Экскурсия в квартиру Распутина, мы посетим кабинет, Синюю комнату и черную лестницу, через нее старец и покинул жилище в последний вечер своей жизни.
16:00 Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи, где представлена экспозиция «Убийство Распутина», так как именно здесь в ночь на 17 декабря 1916 г. был убит Г. Е. Распутин.
Окончание программы около 18:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ». Гатчина
Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:
10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ»: В Петербурге становится неспокойно. В обществе зреют заговоры и покушения на монарших особ. Мы познакомимся с обстоятельствами первого «дела» - узнаем о загадочном убийстве «самого романтичного» императора Павла I: осмотрим резиденцию правителя – Михайловский замок. После узнаем о семи покушениях на внука Павла I - Александра II и рассмотрим «место преступления».
13:30 отправление в Гатчину – императорскую резиденцию Павла I с посещением Большого Гатчинского дворца.
Собранных сведений по делу о Павле I будет недостаточно, поэтому после отправимся в резиденцию Павла – Гатчину. Там мы проникнем во дворец императора и познакомимся с призраком резиденции. Гатчина – резиденция Павла Петровича, напоминающая о его любви к благородному образу рыцаря. В этом вы сможете убедиться, посетив дворец, напоминающий средневековый замок и расположенный на холме над Серебряным озером.
19:00 Окончание программы в центре города.
Трансфер в гостиницы.
Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Экскурсия в Музей-квартиру Ф.М. Достоевского
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. Трансфер к месту начала квеста.
11:00 Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», в ходе которой мы поблуждаем по узким улочкам, забредём в тупики и раскроем детали самого загадочного в литературе преступления.
13:30 Экскурсия в Музей-квартиру Ф. М. Достоевского, где вы познакомитесь с личностью великого писателя, его семьёй и, конечно, его творчеством.
Окончание программы в центре города на Московском вокзале в 15:30.
Свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.
Экскурсионный пакет без проживания: 4 дня– 12400 с человека.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы).
Отель на Римского-Корсакова 3*, Завтрак "шведский стол".
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
Студия
28.04.24
20200
19150
18700
26650
20950
19600
28150
Катарина Арт Отель 4*, Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу:
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт
Стандартный
Комфорт
28.04.24
20950
28150
22150
31150
24400
22450
35650
Апарт-отель "Йес Марата" 3*, Континентальный завтрак
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Стандартный
28.04.24
24100
22600
33850
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
Адмиралтейская 3*, завтрак «Шведский стол». В шаговой доступности от отеля на Римского-Корсакова (15 минут)
Даты заездов
Двухместный
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
Одноместный Взрослый
Арт-Стандарт
Арт-Адмирал
Стандартный
28.04.24
20350
19750
26200
21700
20650
28450
20350
19750
19300
25000
Амбассадор 4*, Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля на Римского-Корсакова (10 минут)
Даты заездов
Двухместный с раздельными кроватями
Одноместный
Двухместный с двуспальной кроватью
Стандартный
28.04.24
24700
34150
24700
Izzzi у Гостиного Двора 3*, Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.):
Даты заездов
Двухместный с двуспальной кроватью
Одноместный
Двухместный с раздельными кроватями
Трёхместный
(2 осн. +доп. кр.)
Одноместный
Смарт
Комфорт
28.04.24
31900
23350
24850
22600
34900
Скидка детям до 16 лет (0-16): 4 дня – 500 руб.
Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 4 дня - 500 руб.
Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 4 дня - 400 руб.
Варианты проживания
Отель на Римского-Корсакова 3
Отель «На Римского-Корсакова» расположился в городе Санкт-Петербург. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.
Уютные и современные номера выполнены согласно согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.
Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.
В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.
Катарина Арт Отель 4
Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.
Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.
Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.
Адмиралтейская 3
Отель «Адмиралтейская» расположился в Санкт-Петербурге по улице Александра Блока. Гости, которые прибыли не на личном транспорте, могут воспользоваться трансфером от/до аэропорта или же железнодорожного вокзала. На круглосуточной стойке регистрации всегда можно уточнить интересующую информацию по проживанию.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В любом случае, всегда будет уютное спальное место, а также ванная комната, для посещения которой не придется стоять в очереди.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также Вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Поблизости находятся река Пряжка, три музея — Лесгафта, предприятия адмиралтейские верфи, а также горного института. В шаговой доступности несколько станций метро.
Амбассадор 4
Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.
Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.
В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.
Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.
Апарт-отель «Йес Марата» 3
Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.
Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.
В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.
В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.
Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.
Izzzi у Гостиного Двора 3
Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».
К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.
Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.
В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание
- Питание: завтраки после первого ночлега
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Билеты в музеи по программе
- Сопровождение гида
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Трансфер в гостиницу и обратно
- Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Какие расчетные часы в гостинице?
Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Возможно ли изменение программы?
Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.