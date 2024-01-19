Расследование петербургских тайн

Групповой тур в Гатчине
5
3 отзыва
Расследуем самые популярные загадки петербургских происшествий в увлекательном весеннем туре.

Мы узнаем, откуда взялся призрак Михайловского замка, где кроются загадки убийства Григория Распутина и какими дорожками бродил Раскольников. Посетим Витебский вокзал, Гатчинский дворец и парк, квартиру Распутина и Юсуповский дворец.
Расследование петербургских тайн
Расследование петербургских тайн
Расследование петербургских тайн
Ближайшие даты:
28
апр

Что вас ожидает:

Вокзал в духе модерна XX века
Вокзал в духе модерна XX века
Посетим Витебский вокзал, откуда отправился первый поезд, пассажиром которого был император Николай I
По следам детективов
По следам детективов
Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов
Истинно «питерская» атмосфера
Истинно «питерская» атмосфера
Загадаем желание в самом таинственном дворе-колодце на Васильевском острове

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.

12:00 Отъезд от гостиницы «Отель на Римского-Корсакова», в том числе для гостей из отеля «Амбассадор» и «Адмиралтейская».

12:30 отъезд от гостиницы«Апарт-отель Yes на Марата».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер на программу.

13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).

Автобусная экскурсия «Расследование по делу…» сначала, подобно следователям, познакомимся с легендами города и «материалами по делу». Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов.

16:00 Посещение Аптеки Пеля и башни Грифонов - проникнем в тайники старинной аптеки и узнаем секреты получения философского камня.

17:40 Двор духов – таинственный двор-колодец на Васильевском острове, который исполняет желания. Истинно «питерская» атмосфера.

Окончание программы в 18.00.

Трансфер в гостиницы. Свободное время.

Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»
2 день

Автобусная экскурсия "Григорий Распутин -"царский друг "

Завтрак в гостинице.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Автобусная экскурсия «Григорий Распутин – «царский друг» и враг аристократии.

Погружение в XX век. В городе появляется загадочный старец – Григорий Распутин. Сам Николай II и Александра Фёдоровна зовут его «Наш друг». Кто он? И откуда у него такое влияние на царскую семью? На экскурсии мы увидим, где жил, работал и отдыхал Григорий Распутин, а самое главное – как оборвалась его загадочная судьба.

12:00 Экскурсия по Витебскому вокзалу с подъемом на часовую башню.

Поставили страну на новые «рельсы» здесь, когда провели первую в России железную дорогу. Именно от перрона Витебского вокзала отправился первый поезд, пассажиром которого был император Николай I. Однако со временем Витебский серьёзно изменился. Сегодня здесь от входа в вестибюль до посадки на поезд вас сопровождают интерьеры начала ХХ века в духе модерна.

14:00 Экскурсия в квартиру Распутина, мы посетим кабинет, Синюю комнату и черную лестницу, через нее старец и покинул жилище в последний вечер своей жизни.

16:00 Экскурсия в Юсуповский дворец, принадлежавший одному из самых знатных княжеских родов Российской Империи, где представлена экспозиция «Убийство Распутина», так как именно здесь в ночь на 17 декабря 1916 г. был убит Г. Е. Распутин.

Окончание программы около 18:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

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3 день

Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ». Гатчина

Встреча с гидом в холле гостиницы, табличка с названием тура:

10:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ»: В Петербурге становится неспокойно. В обществе зреют заговоры и покушения на монарших особ. Мы познакомимся с обстоятельствами первого «дела» - узнаем о загадочном убийстве «самого романтичного» императора Павла I: осмотрим резиденцию правителя – Михайловский замок. После узнаем о семи покушениях на внука Павла I - Александра II и рассмотрим «место преступления».

13:30 отправление в Гатчину – императорскую резиденцию Павла I с посещением Большого Гатчинского дворца.

Собранных сведений по делу о Павле I будет недостаточно, поэтому после отправимся в резиденцию Павла – Гатчину. Там мы проникнем во дворец императора и познакомимся с призраком резиденции. Гатчина – резиденция Павла Петровича, напоминающая о его любви к благородному образу рыцаря. В этом вы сможете убедиться, посетив дворец, напоминающий средневековый замок и расположенный на холме над Серебряным озером.

19:00 Окончание программы в центре города.

Трансфер в гостиницы.

Автобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ». ГатчинаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ». ГатчинаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ». ГатчинаАвтобусно-пешеходная экскурсия «Заговоры против монарших особ». Гатчина
4 день

Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Экскурсия в Музей-квартиру Ф.М. Достоевского

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров до 12:00.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы. Выезд с вещами. Трансфер к месту начала квеста.

11:00 Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания», в ходе которой мы поблуждаем по узким улочкам, забредём в тупики и раскроем детали самого загадочного в литературе преступления.

13:30 Экскурсия в Музей-квартиру Ф. М. Достоевского, где вы познакомитесь с личностью великого писателя, его семьёй и, конечно, его творчеством.

Окончание программы в центре города на Московском вокзале в 15:30.

Свободное время.

Пешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Экскурсия в Музей-квартиру Ф.М. ДостоевскогоПешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Экскурсия в Музей-квартиру Ф.М. ДостоевскогоПешеходная экскурсия-квест по местам «Преступления и наказания». Экскурсия в Музей-квартиру Ф.М. Достоевского

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Санкт-Петербурга.

Экскурсионный пакет без проживания: 4 дня– 12400 с человека.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы).

Отель на Римского-Корсакова 3*, Завтрак "шведский стол".

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Четырехместный (Dbl/Twin 2 осн. +2 доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

Студия

28.04.24

20200

19150

18700

26650

20950

19600

28150

Катарина Арт Отель 4*, Завтрак "шведский стол". В 4 минутах пешком от Площади Искусств (встреча с гидом на Площади) выход через Итальянскую улицу:

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Стандартный

Комфорт

28.04.24

20950

28150

22150

31150

24400

22450

35650

Апарт-отель "Йес Марата" 3*, Континентальный завтрак

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Стандартный

28.04.24

24100

22600

33850

Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:

Адмиралтейская 3*, завтрак «Шведский стол». В шаговой доступности от отеля на Римского-Корсакова (15 минут)

Даты заездов

Двухместный

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)

Одноместный Взрослый

Арт-Стандарт

Арт-Адмирал

Стандартный

28.04.24

20350

19750

26200

21700

20650

28450

20350

19750

19300

25000

Амбассадор 4*, Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от отеля на Римского-Корсакова (10 минут)

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватями

Одноместный

Двухместный с двуспальной кроватью

Стандартный

28.04.24

24700

34150

24700

Izzzi у Гостиного Двора 3*, Завтрак "шведский стол". В шаговой доступности от Площади Искусств (14 мин.):

Даты заездов

Двухместный с двуспальной кроватью

Одноместный

Двухместный с раздельными кроватями

Трёхместный

(2 осн. +доп. кр.)

Одноместный

Смарт

Комфорт

28.04.24

31900

23350

24850

22600

34900

Скидка детям до 16 лет (0-16): 4 дня – 500 руб.

Скидка студентам (Российских Государственных вузов дневного отделения): 4 дня - 500 руб.

Скидка пенсионерам (при наличии пенсионного удостоверения на туре): 4 дня - 400 руб.

Варианты проживания

Отель на Римского-Корсакова 3

3 ночи

Отель «На Римского-Корсакова» расположился в городе Санкт-Петербург. На территории отеля есть платная охраняемая парковка, места предоставляются по запросу.

Уютные и современные номера выполнены согласно согласно классического стиля. Каждый из них оснащены мебелью с отделкой из дерева, включая шкаф, телевизором, беспроводным доступом к сети Интернет.

Помимо этого, в апартаментах есть кухня, плита, холодильник, электрический чайник и кухонные принадлежности. Все желающие могут пообедать в кафе, где каждый день в утреннее время подается завтрак. В обеденное время доступно к заказу меню не только национальной, но и европейской кухни.

В шаговой доступности от места размещения есть станция метро, с помощью которой можно добраться до любых точек города. Вблизи отеля находится знаменитый Мариинский театр. В 20 минутах езды удален Московский вокзал.

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Катарина Арт Отель 4

3 ночи

Арт-отель «Catherine Art Hotel» (Катерина Арт Отель) расположен в тихом уютном дворике Базилики Св. Екатерины Александрийской, одного из старейших католических храмов России, всего в нескольких минутах ходьбы от Русского музея и Михайловского театра, и в 10-15-минутной пешей прогулке от Эрмитажа и Дворцовой площади.

Номерной фонд представлен комфортабельными номерами, каждый из которых включает в себя шкаф, стол, холодильник, телевизор. Собственные ванные комнаты оснащены феном, набором гигиенических принадлежностей и халатом. Также на территории предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

Питание организуется в ресторане, где представлен широкий выбор блюд по меню. В шаговой доступности есть кафе.

Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 15 км, а до железнодорожного вокзала - 3,6 км.

Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4Катарина Арт Отель 4

Адмиралтейская 3

3 ночи

Отель «Адмиралтейская» расположился в Санкт-Петербурге по улице Александра Блока. Гости, которые прибыли не на личном транспорте, могут воспользоваться трансфером от/до аэропорта или же железнодорожного вокзала. На круглосуточной стойке регистрации всегда можно уточнить интересующую информацию по проживанию.

Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В любом случае, всегда будет уютное спальное место, а также ванная комната, для посещения которой не придется стоять в очереди.

В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также Вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.

Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.

Поблизости находятся река Пряжка, три музея — Лесгафта, предприятия адмиралтейские верфи, а также горного института. В шаговой доступности несколько станций метро.

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Амбассадор 4

3 ночи

Отель «Амбассадор» расположен в Санкт-Петербурге на проспекте Римского-Корсакова и имеет статус четыре звезды. Для гостей предлагается широкий выбор услуг, которые сделают качество отдыха только выше. Заботливый персонал всегда готов помочь в решении возникших вопросов. Каждый постоялец может посетить фитнес-центр, солярий, бассейн или сауну, а также отправиться на массаж.

Номерной фонд составлен так, чтобы каждый мог подобрать комфортные условия и подходящий бюджет. Для Вас есть как стандартные номера, так и люксы. В любом случае, каждый из них имеет спальную и гостиную зоны, а также ванну комнату. По предварительному запросу, заехать возможно со своим домашним любимцем. Уборка осуществляется ежедневно, поэтому у Вас всегда будет чисто и уютно.

В стоимость входит завтрак, который каждое утро накрывается для Вас в ресторане, чтобы уже с начала дня Вы были полны сил. Обед и ужин возможно заказать за дополнительную плату.

Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, прокат автомобилей представительского класса и ускоренная регистрация по прибытии. Для проведения мероприятий предоставляется следующее: конференц-центр и конференц-залы. Трансфер из аэропорта и обратно (круглосуточно) предоставляется за дополнительную плату.

Поблизости находятся музей железнодорожного транспорта, канал Грибоедова, Большой Обуховский мост и река Фонтанка.

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Апарт-отель «Йес Марата» 3

3 ночи

Апарт-отели «Ye's» — это европейский подход к арендному жилью. Трёхзвёздочный отель «Марата» из этой сети находится в Центральном районе Санкт-Петербурга, в эпицентре культурной и деловой жизни города. Гостям предоставляется бесплатный доступ к WI-FI, платный трансфер и частная парковка. По договорённости допускается заселение с домашними питомцами.

Обширный номерной фонд включает в себя 85 светлых номеров. Они оснащены стильной мебелью, гардеробом, утюгом, гладильной доской и телевизором с плоским дисплеем. Собственная ванная комната располагает феном, душевой кабиной и гигиеническими принадлежностями.

В планировку помещений входит собственная кухня с гарнитуром, электрической плитой, чайником, холодильником и микроволновой печью. На территории работает лобби-бар, в пешей доступности кафе и продуктовые магазины.

В услуги местного бизнес-центра входит факс, ксерокопирование и аренда конференц-зала.

Благодаря расположению объекта, у постояльцев есть возможность увидеть большинство достопримечательностей Питера. Рядом с комплексом располагается несколько станций метро — «Лиговский проспект», «Звенигородская» и «Владимирская». В радиусе 3 км можно посетить Мариинский театр, Эрмитаж и Музей Фаберже. Путь до ближайшего аэропорта «Пулково-2» составляет 12,9 км.

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Izzzi у Гостиного Двора 3

3 ночи

Отель «IZZZI у Гостиного двора» расположен рядом с «Александринским театром», в 440 м от станции метро «Гостиный двор» и в 800 м от станции «Невский проспект».

К размещению предлагаются комфортные номера с удобной мебелью, плазменным телевизором, высокоскоростным Wi-Fi, телефоном, рабочим столом и ванной комнатой с косметическими средствами и феном.

Гости могут заказать, за дополнительную плату, вкусный завтрак «шведский стол» или воспользоваться общей кухней с микроволновой печью, тостером, чайником и посудой. В ресторане «Meet» подают вкусные обеды и ужины, для гостей отеля предусмотрена скидка.

В распоряжении постояльцев общая зона для отдыха и работы, библиотека, детский уголок и услуги прачечной. Недалеко располагается «Екатерининский Сад» - 180 м, «Аничков дворец» - 600 м и «Казанский кафедральный собор» - 1 км. До «Московского» железнодорожного вокзала 2 км, до аэропорта 20 км.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание
  • Питание: завтраки после первого ночлега
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи по программе
  • Сопровождение гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Трансфер в гостиницу и обратно
  • Курортный сбор в размере 100 руб. /сутки будет оплачиваться гостями непосредственно в гостинице, и не может включаться в туристический пакет (с 01.04.2024 в Санкт-Петербурге стартует эксперимент по введению курортного сбора)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Какие расчетные часы в гостинице?

Гарантированное заселение после 15:00. Выезд до 12:00.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Возможно ли изменение программы?

Экскурсии могут быть заменены без уменьшения общего объема экскурсионной программы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
19 янв 2024
Всё прошло отлично, гостеприимный город, гид с энциклопедическими знаниями. Зимние пейзажи и атмосферность северной столицы:-)
Всё прошло отлично, гостеприимный город, гид с энциклопедическими знаниями. Зимние пейзажи и атмосферность северной столицы:-)Всё прошло отлично, гостеприимный город, гид с энциклопедическими знаниями. Зимние пейзажи и атмосферность северной столицы:-)Всё прошло отлично, гостеприимный город, гид с энциклопедическими знаниями. Зимние пейзажи и атмосферность северной столицы:-)Всё прошло отлично, гостеприимный город, гид с энциклопедическими знаниями. Зимние пейзажи и атмосферность северной столицы:-)
М
19 янв 2024
Ставлю 5, все доступно, ясно. Проблем с организацией не было.
Ставлю 5, все доступно, ясно. Проблем с организацией не было.Ставлю 5, все доступно, ясно. Проблем с организацией не было.Ставлю 5, все доступно, ясно. Проблем с организацией не было.
К
17 янв 2024
Впечатления хорошие
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HOROSHO
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