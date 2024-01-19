1 день

Прибытие, автобусная экскурсия «Расследование по делу…»

Прибытие в Санкт-Петербург.

Размещение в гостинице самостоятельно или индивидуальный трансфер (дополнительная оплата: цены уточнять).

10:10 Встреча на Ладожском вокзале у эскалатора в центре зала (по предварительной заявке). Групповой трансфер.

11:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке). Групповой трансфер в гостиницы.

12:00 Отъезд от гостиницы «Отель на Римского-Корсакова», в том числе для гостей из отеля «Амбассадор» и «Адмиралтейская».

12:30 отъезд от гостиницы«Апарт-отель Yes на Марата».

13:00 Встреча на Московском вокзале у памятника Петру I (по предварительной заявке).

Групповой трансфер на программу.

13:15 Отъезд от Площади искусств для гостей из гостиницы «Катарина», «Изззи у Гостиного» (встреча у памятника А. С. Пушкину).

Автобусная экскурсия «Расследование по делу…» сначала, подобно следователям, познакомимся с легендами города и «материалами по делу». Нас ждут мистические места, где исполняются желания, а также легенды петербургских соборов, памятников и дворцов.

16:00 Посещение Аптеки Пеля и башни Грифонов - проникнем в тайники старинной аптеки и узнаем секреты получения философского камня.

17:40 Двор духов – таинственный двор-колодец на Васильевском острове, который исполняет желания. Истинно «питерская» атмосфера.

Окончание программы в 18.00.

Трансфер в гостиницы. Свободное время.