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кафе Лесное. Голубая бездна - красивейшее место Геленджика, прекрасная прогулка по лесу к смотровой площадке, ну и далее прекрасные виды на море. У скалы Парус мы решили покупаться и отдали предпочтение морю, т. к. жарко и вода прямо манит, думали, что потом сможем взять катамаран и подплыть ближе к скале, но все катамараны были зарезервированы, очередь, много людей, которые хотят с моря доплыть до скалы. Поэтому, посмотрели на нее с пляжа. Далее заехали и посмотрели дольмен, пообедали и в чудесном настроении вернулись. Анна много рассказывала про город, природу, события, все очень интересно и не перегружено! что важно, т. к. с нами было 2 подростка. Анна свой рассказ дополняла фотоматериалом и фото из книг. Спасибо огромное за интересное путешествие!