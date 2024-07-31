Что ещё посмотреть – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Геленджике, цены от 8 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
На машине
скидка
15%
37 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Завтра в 12:00
6 авг в 13:00
100008 500 за всё до 4 чел.
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
На машине
46 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
7 авг в 08:00
13 авг в 08:00
9 900 за всё до 3 чел.
Секретные места Большого Геленджика
На машине
26 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    31 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Всё было прекрасно организовано, рекомендую
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    В нашу экскурсию входило посещение Голубой бездны, скалы Парус и пляжем рядом с ней, посмотрели Дольмен и на обед посетили
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    кафе Лесное. Голубая бездна - красивейшее место Геленджика, прекрасная прогулка по лесу к смотровой площадке, ну и далее прекрасные виды на море. У скалы Парус мы решили покупаться и отдали предпочтение морю, т. к. жарко и вода прямо манит, думали, что потом сможем взять катамаран и подплыть ближе к скале, но все катамараны были зарезервированы, очередь, много людей, которые хотят с моря доплыть до скалы. Поэтому, посмотрели на нее с пляжа. Далее заехали и посмотрели дольмен, пообедали и в чудесном настроении вернулись. Анна много рассказывала про город, природу, события, все очень интересно и не перегружено! что важно, т. к. с нами было 2 подростка. Анна свой рассказ дополняла фотоматериалом и фото из книг. Спасибо огромное за интересное путешествие!

  • И
    Ирина
    23 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев и поэтому нам очень
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    повезло. Мы в Абрау были раньше, но такой интересной информации не получали от других Гидов. Очень признательны Алику за выбор кратчайшего маршрута и за попутную богатейшую информацию обо всем, что видели по дороге! Организация самой поездки была на высоте! Молодцы! Будем советовать Вашу Команду другим и пользоваться Вашими услугами в дальнейшем сами!!! Алик! низкий поклон за Ваш труд и Ваши знания! И вообще- все достойно, цивильно и приятно! До новых встреч!!!

    Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев
  • Л
    Леонид
    23 июля 2024
    Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
    Поездка к скале парус и голубой бездне Очень атмосферно Отличная экскурсия Спасибо организаторам
  • О
    Ольга
    13 июля 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Очень интересная экскурсия с гидом Виктором! Много познавательного, на любой вопрос есть ответ. Рекомендуем!
  • А
    Анна
    9 июля 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Хорошая прогулка. Довольны посещением водопадов и дольменов.
  • В
    Валерия
    9 июля 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Спасибо Алику за прекрасно организованную экскурсию в Абрау-Дюрсо. Узнали много нового о производстве вина, шампанского. По дороге Алик подробно рассказал о достопримечательностях Геленджика, Новороссийска. Интеллигентный, тактичный. Очень рекомендуем!!!
  • Н
    Никита
    28 июня 2024
    Секретные места Большого Геленджика
    Виктор интересно и эмоционально провел экскурсию. Понравилось взрослым и детям. Глубокое погружение в исторический и культурный контекст. На каждой достопримечательности было достаточно времени для изучения, не было беготни и суеты. Была возможность искупаться в горном ручье, погулять вдоль русла.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
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  3. Секретные места Большого Геленджика
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Дольмены Жане
  4. Грозовые ворота
  5. Шато де Талю
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Район Толстого Мыса
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 8 500 до 9 900 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 109 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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