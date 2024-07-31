скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Завтра в 12:00
6 авг в 13:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
7 авг в 08:00
13 авг в 08:00
9 900₽ за всё до 3 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр31 июля 2024Всё было прекрасно организовано, рекомендую
- ЕЕлена29 июля 2024В нашу экскурсию входило посещение Голубой бездны, скалы Парус и пляжем рядом с ней, посмотрели Дольмен и на обед посетили
- ИИрина23 июля 2024Здравствуйте! Наше небольшое, но емкое путешествие а Абрау Дюрсо очень понравилось! Нашим гидом был Алик Ибраев и поэтому нам очень
- ЛЛеонид23 июля 2024Поездка к скале парус и голубой бездне Очень атмосферно Отличная экскурсия Спасибо организаторам
- ООльга13 июля 2024Очень интересная экскурсия с гидом Виктором! Много познавательного, на любой вопрос есть ответ. Рекомендуем!
- ААнна9 июля 2024Хорошая прогулка. Довольны посещением водопадов и дольменов.
- ВВалерия9 июля 2024Спасибо Алику за прекрасно организованную экскурсию в Абрау-Дюрсо. Узнали много нового о производстве вина, шампанского. По дороге Алик подробно рассказал о достопримечательностях Геленджика, Новороссийска. Интеллигентный, тактичный. Очень рекомендуем!!!
- ННикита28 июня 2024Виктор интересно и эмоционально провел экскурсию. Понравилось взрослым и детям. Глубокое погружение в исторический и культурный контекст. На каждой достопримечательности было достаточно времени для изучения, не было беготни и суеты. Была возможность искупаться в горном ручье, погулять вдоль русла.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Что ещё посмотреть»
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