читать дальше него и нас! Все пожелания были учтены, все наши просьбы были удовлетворены. И после экскурсии Сергей прислал ещё очень много дополнительного материала. Очень благодарим! И рекомендуем всем.

Экскурсия с Сергеем нам очень понравилась! Сергей- прекрасно знает и любит свой город и край, и ему удалось влюбить в