3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
4 600₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Хатха-йога у моря
Практика про ощущение чувств, тела, мыслей и мира
Начало: Недалеко от пляжа «Метрополь»
Завтра в 10:00
7 авг в 08:00
3 500₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-йога на рассвете
Поприветствовать солнце в Геленджикской бухте
Начало: На пляже отеля «Метрополь»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККочеткова3 августа 2024Чудесная экскурсия, рекомендуем! Гид Сергей - невероятный человек. Мы студентки,но нас настолько заинтересовало то,как он нам все рассказывал про город.
- ООксана3 августа 2024Экскурсия с Сергеем нам очень понравилась! Сергей- прекрасно знает и любит свой город и край, и ему удалось влюбить в
- ЕЕлизавета29 июля 2024Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Было все: интересный рассказ, юмор и великолепный маршрут прогулки с захватывающими видами! Всем рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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