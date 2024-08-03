Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Геленджике, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Пешая
43 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
Геленджик глазами местного: уникальные маяки, уютные кафе и богатая история в одной экскурсии
Начало: В районе Толстого Мыса
Завтра в 10:00
6 авг в 10:00
4 600 за всё до 4 чел.
Хатха-йога у моря
1.5 часа
Индивидуальная
Хатха-йога у моря
Практика про ощущение чувств, тела, мыслей и мира
Начало: Недалеко от пляжа «Метрополь»
Завтра в 10:00
7 авг в 08:00
3 500 за человека
Сап-йога на рассвете
SUP-прогулки
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-йога на рассвете
Поприветствовать солнце в Геленджикской бухте
Начало: На пляже отеля «Метрополь»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кочеткова
    3 августа 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Чудесная экскурсия, рекомендуем! Гид Сергей - невероятный человек. Мы студентки,но нас настолько заинтересовало то,как он нам все рассказывал про город.
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    Посоветовал,где поесть подешевле,куда съездить,как проехать. 3 часа прошли незаметно. Показал разные точки,с которых открывается красивый вид на бухту. Удобно,что экскурсия максимум 4 человека,потому что получается расслабленное общение,можно задавать любые вопросы и не было никакой неловкости. Советую брать такую экскурсию на первый - второй день по приезде в город. Благодарим ещё раз за прекрасное времяпрепровождение!

  • О
    Оксана
    3 августа 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Экскурсия с Сергеем нам очень понравилась! Сергей- прекрасно знает и любит свой город и край, и ему удалось влюбить в
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    него и нас! Все пожелания были учтены, все наши просьбы были удовлетворены. И после экскурсии Сергей прислал ещё очень много дополнительного материала. Очень благодарим! И рекомендуем всем.

  • Е
    Елизавета
    29 июля 2024
    От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
    Огромное спасибо Сергею за прекрасную экскурсию! Было все: интересный рассказ, юмор и великолепный маршрут прогулки с захватывающими видами! Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. От маяка до маяка: нескучное знакомство с Геленджиком
  2. Хатха-йога у моря
  3. Сап-йога на рассвете
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Дольмены Жане
  4. Грозовые ворота
  5. Шато де Талю
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Район Толстого Мыса
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 600. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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