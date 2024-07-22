5 часов
Групповая
до 14 чел.
Главные вершины Геленджика: групповая экскурсия на внедорожнике
Погрузитесь в атмосферу приключений на экскурсии по главным вершинам Геленджика. Вас ждут захватывающие виды, древние дольмены и вкуснейшая местная кухня
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивно...
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 500₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПоездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
8 авг в 14:00
2 500₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00, 17:00 и 19:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
6 000₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборДжипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 8:00, 11:00 и 15;00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 600₽ за человека
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Хребет Маркхот. Лучшее место в Геленджике
Начало: Улица Садовая, 23, Старая Автостанция, Геленджик
Расписание: Все дни с 9.00-17.00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина22 июля 2024Это была супер поездка 🥰🤩🤩отличный водитель 🤝🥰😎
- ААрина20 июля 2024Не смотря на сильный ливень и грязь экскурсия нам очень понравилась, заряд энергии на 100% 😄 виды нереальные, поездка получилась очень классной. Шашлык в кафе очень вкусный
- ВВиктория18 июля 2024под в большим впечатлением с молодым человеком, очень понравилось всем советую лучшего водителя Александра!!!
- ММария2 июля 2024Всё понравилось!
- ЕЕкатерина12 июня 20244 подростка остались очень довольны, экстрима было дозировано, ровно столько, сколько нужно. Водитель рассказывал о местах, которые они посещали. Отличные виды под отличную музыку!
- ММарина16 января 2024Поездка, не экскурсия. Это следует из названия. Это и есть на самом деле. водитель молча везет и все. Нам хотелось
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Экскурсии и походы в горы»
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