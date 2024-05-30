Экскурсии на 1 день в Геленджике

Найдено 18 экскурсий в категории «На весь день» в Геленджике, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
41 отзыв
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100 за всё до 4 чел.
Вина и вкусы Долины Лефкадия
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике
Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 900 за всё до 4 чел.
Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900 за всё до 4 чел.
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000 за всё до 4 чел.
Идеальный винный день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900 за всё до 4 чел.
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
20 часов
5 отзывов
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
Путешествие по Лаго-Наки подарит незабываемые впечатления. Вас ждут водопады, пещеры и термальные источники. Подходит для всех возрастов
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Джип-тур и водное сафари «Тайны Пшады»
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
Расписание: 9:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500 за человека
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
2 отзыва
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500 за человека
На природу: Гуамское ущелье
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
1 отзыв
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000 за человека
Экскурсия в Новороссийск
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
9 отзывов
Экскурсия в Новороссийск
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Cреда, Пятница в 13:30
Завтра в 08:30
12 июня в 13:30
1 000 за человека
На грязевые вулканы Тамани
Групповая
10 часов
5 отзывов
На грязевые вулканы Тамани
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 9:00, с мая по сентябрь
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 000 за человека
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Групповая
7 часов
12 отзывов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Летом ежедневно в 14:00 один раз в день.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500 за человека
Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
Билеты
7 часов
Абрау-Дюрсо
Начало: Геленджик
Расписание: 8.00,14.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3 500 за билет
Один день на винодельнях Краснодарского края
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500 за всё до 3 чел.
Абрау-Дюрсо: эногастрономическое путешествие из Геленджика
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500 за всё до 3 чел.
Лаго-Наки
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - из Геленджика
🚗 На машине
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.
Горная Адыгея: Лаго-Наки
Групповая
20 часов
Горная Адыгея: Лаго-Наки - Путешествие к природным чудесам из Геленджика
Погрузитесь в мир природных чудес Горной Адыгеи: от величественных водопадов до таинственных пещер
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    30 мая 2024
    Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
    Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
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    света - новые возможности нового искусства, трудно уйти. Конечно, надо посетить винзавод, оказывается, что это тоже очень интересная экскурсия в историю и атмосферные подвалы. И шоу фонтанов. Рекомендую экскурсию в Абрау-Дюрсо с отличным гидом Аликом!

  • Н
    Надежда
    3 мая 2024
    Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
    Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
  • А
    Андрей
    22 апреля 2024
    Вина и вкусы Долины Лефкадия
    Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле и уже имеет свою
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    историю, на винодельне уникальный музей вина, дегустация проходит прямо в музее. Дорога до Лефкадии от Геленджика занимает около 2 часов, но Алик хорошо информирован по истории края от момента основания до сегодняшних дней и не даёт скучать. Однозначно рекомендуем!

    Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стилеБольшое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле
  • Ю
    Юлия
    11 марта 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!
  • Е
    Евгения
    10 марта 2024
    Вина и вкусы Долины Лефкадия
    Прекрасный организатор! Сделал вместо нас и для нас все: заказал выбранные экскурсии в Лефкадии, организовал столик там же в пиццерии,
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    предложил доп. остановку в интересном месте. Несколько раз созванивался, чтобы уточнить детали. Сам проявлял инициативу, советовал. В общем человек выполняет свою работу на "отлично". Формат индивидуальной экскурсии невероятно удобен (нас было четверо взрослых).

  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.
  • И
    Ирина
    7 января 2024
    Идеальный винный день
    Выбрали винодельня Мысхако, однозначно самая потрясающая душевная винодельня, теперь вино так только Мысхако:) Скалистый берег, пафосно, не рекомендую, есть более интересные винодельни (Лефкадия, Шато Пино)
  • И
    Игорь
    5 января 2024
    Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
    Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Николай. Экскурсия понравилась, помимо мест которые были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны. Впечатлений масса, от экскурсий и от видов. Спасибо Николаю за экскурсию. Мы довольны, рекомендуем!
  • Б
    Борис
    25 декабря 2023
    Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
    Спасибо за прекрасную поездку,иногда очень нужно просто насладиться моментом,вода очень способствует восстановлению жизненных сил. Все очень понравилось. Водитель хороший, веселый. Всем советую. Обратимся обязательно еще.
  • Ю
    Юлия
    3 декабря 2023
    Водопады реки Жане
    Экскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Из Геленджика - в идиллический Абрау-Дюрсо
  2. Вина и вкусы Долины Лефкадия
  3. Русская Тоскана: путешествие по винодельням Краснодарского края
  4. Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
  5. Идеальный винный день
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Набережная
  2. Грозовые ворота
  3. Шато де Талю
  4. Пшадские водопады
  5. Водопады Жане
  6. Дольмены Жане
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Скала Парус
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в июне 2024
Сейчас в Геленджике в категории "На весь день" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 1 000 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Геленджик на 1 день, гиды Геленджика подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Геленджик так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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