1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальный тур из Геленджика: Абрау-Дюрсо с экскурсией на завод
Проведите незабываемый день в Абрау-Дюрсо, наслаждаясь красотой природы и местными деликатесами
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
9 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гастрономический тур Вина и вкусы Долины Лефкадия в Геленджике
Вина и вкусы Долины Лефкадия: гастрономическое путешествие по винодельне с дегустацией и уютным обедом
12 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Русская Тоскана: экскурсия по винодельням Геленджика
Вас ждет незабываемое путешествие по лучшим винодельням Краснодарского края с дегустацией изысканных вин
12 июня в 09:30
15 июня в 09:30
11 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Фонтаны и шампанское Абрау-Дюрсо
Открыть историю игристого в России, полюбоваться шоу поющих фонтанов и побывать в Новороссийске
Начало: В удобном вам месте в Геленджике
Сегодня в 12:30
10 июня в 13:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Идеальный винный день в Геленджике: путешествие по винодельням
Вас ждет погружение в мир виноделия Геленджика: от узнаваемых виноделен до дегустации уникальных вин
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
11 900₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
20 часов
Лаго-Наки, горы, пещеры, водопады и термальные источники
Путешествие по Лаго-Наки подарит незабываемые впечатления. Вас ждут водопады, пещеры и термальные источники. Подходит для всех возрастов
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Джип-тур и водное сафари в Геленджике: водопады, дольмены и природа
Погрузитесь в мир приключений с джип-туром и водным сафари «Тайны Пшады». Откройте для себя каскады водопадов, древние дольмены и уникальные природные комплексы
Начало: Геленджик, по договоренности
Расписание: 9:00, 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
2 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Исследование Пшады и ее природных красот (Пшадские водопады)
Приготовьтесь к увлекательному путешествию по Пшаде. Водопады, родники и парки ждут вас. Окунитесь в мир природы и наслаждайтесь каждым моментом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
2 500₽ за человека
Групповая
18 часов
На природу: Гуамское ущелье - групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Гуамскому ущелью. Вас ждут захватывающие виды, редкие растения и интересные факты от опытных гидов
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по договоренности
Расписание: Суббота в 6:30
Сегодня в 12:30
15 июня в 06:30
3 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Экскурсия в Новороссийск
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Cреда, Пятница в 13:30
Завтра в 08:30
12 июня в 13:30
1 000₽ за человека
Групповая
10 часов
На грязевые вулканы Тамани
Начало: Улица Кирова, 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Ежедневно в 9:00, с мая по сентябрь
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия в Абрау-Дюрсо
Начало: Улица Кирова 12, Геленджик/ по запросу
Расписание: Летом ежедневно в 14:00 один раз в день.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 500₽ за человека
Билеты
7 часов
Абрау-Дюрсо
Начало: Геленджик
Расписание: 8.00,14.00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
3 500₽ за билет
Индивидуальная
9 часов
Винный тур Геленджик: дегустация в Шато Пино и Мысхако
Погрузитесь в мир виноделия Краснодарского края: дегустации, традиции и живописные виды ждут вас на экскурсии в Геленджике
Начало: В Геленджике
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
25 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Абрау-Дюрсо из Геленджика: вкус приключений и вина
Вас ждет увлекательное путешествие по винным традициям Абрау с дегустацией и живописными видами
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
20 часов
Экскурсия в Лаго-Наки с посещением водопадов Руфабго и Хаджохской теснины
Откройте для себя красоту Адыгеи с комфортным трансфером из Геленджика. Потрясающие водопады, теснины и пещеры ждут вас
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Фотопрогулка
6 часов
Фотопрогулка Абрау-Дюрсо из Геленджика: искусство, природа и история
Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с профессиональным фотографом, который сохранит ваши воспоминания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
20 часов
Горная Адыгея: Лаго-Наки - Путешествие к природным чудесам из Геленджика
Погрузитесь в мир природных чудес Горной Адыгеи: от величественных водопадов до таинственных пещер
Начало: Геленджик
Расписание: 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила30 мая 2024Очень хорошая экскурсия. Отличная организация, интересные рассказы о Геленджике, винодельнях, Абрау-Дюрсо. Красивые виды со смотровых площадок и набережной. Посмотрите инсталяции
- ННадежда3 мая 2024Супер экскурсии с супер водителем Антоном!!! Масса впечатлений от увиденных красот!!! Спасибо! Спасибо! Спасибо!!!
- ААндрей22 апреля 2024Большое спасибо гиду Алику за отличную экскурсию, эту винодельню посетить стоит. Она построена в классическом стиле и уже имеет свою
- ЮЮлия11 марта 2024Замечательная экскурсия! Спасибо огромное Николаю! Все очень понравилось! Всем рекомендуем!
- ЕЕвгения10 марта 2024Прекрасный организатор! Сделал вместо нас и для нас все: заказал выбранные экскурсии в Лефкадии, организовал столик там же в пиццерии,
- ИИрина7 января 2024Это был лучший день, лучшее сопровождение. Николай, лучший из гидов с момента знакомства и до завершения экскурсии. Он окружил нас вниманием, заботой.
- ИИрина7 января 2024Выбрали винодельня Мысхако, однозначно самая потрясающая душевная винодельня, теперь вино так только Мысхако:) Скалистый берег, пафосно, не рекомендую, есть более интересные винодельни (Лефкадия, Шато Пино)
- ИИгорь5 января 2024Комфортная машина, отличный маршрут, приятный собеседник-гид Николай. Экскурсия понравилась, помимо мест которые были запланированы, мы также просили останавливаться в тех, которые казались нам интересны. Впечатлений масса, от экскурсий и от видов. Спасибо Николаю за экскурсию. Мы довольны, рекомендуем!
- ББорис25 декабря 2023Спасибо за прекрасную поездку,иногда очень нужно просто насладиться моментом,вода очень способствует восстановлению жизненных сил. Все очень понравилось. Водитель хороший, веселый. Всем советую. Обратимся обязательно еще.
- ЮЮлия3 декабря 2023Водопады реки ЖанеЭкскурсия очень понравилась, все прошло на одном дыхании. Все было информативно, интересно, без спешки. Благодарю за приятно проведённое время!!! Будем советовать!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «На весь день»
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Сейчас в Геленджике в категории "На весь день" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 1 000 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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