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и очень много интересного, что показывает Анна и рассказывает! Как то неожиданно интересно:) Город летом постоянно в пробках, поэтому мы смотрели на него с разных точек, интересно! Ездили: 2 взрослых и 2 подростка. Анна - спасибо большое!