скидка
10%
3 часа
Водная прогулка
Город мечты Геленджик: индивидуальная экскурсия
Красивый город с историей и большими планами на будущее. Прогулка по набережной, два маяка, обрыв Круча, храм и пляж. Узнайте о Геленджике за 4 часа
Начало: Место проживания заказчика
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
75006 750₽ за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Геленджик и «Голубая бездна»: история, набережная, винодельня
Геленджик во всем его великолепии: панорамы, история и уютные уголки. Персональный гид раскроет все тайны
7 авг в 08:00
13 авг в 08:00
8 100₽ за всё до 3 чел.
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборПоездка по вершинам Геленджика: от дольменов до дегустации вин
Вас ожидает захватывающее путешествие по самым живописным уголкам Геленджика с посещением водопадов и дегустацией местных вин
Начало: У вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте или Див...
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 14:00
Завтра в 14:00
8 авг в 14:00
2 500₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Групповой экстрим-тур на квадроциклах: приключение в Геленджике
Захватывающее путешествие на квадроциклах ждет вас: трассы, виды и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00, 11:00, 15:00, 17:00 и 19:00
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 августа 2024Добрый день! Анна провела нам замечательную трехчасовую экскурсию. Хороший маршрут, посещение таких мест, куда сами бы мы не заехали, комфортные условия - на автомобиле в тридцатиградусную жару, интересный рассказ о достопримечательностях и истории города! Отдельное спасибо за фотографии.
- ООльга31 июля 2024Отзыв с большим опозданием, но тем не менее. Анна коренной житель города и это большой плюс. Очень интересно, быстрое перестроение с одних фактов на другие. Ответы на любые вопросы. Прекрасное времяпровождение. Рекомендую
- ЕЕлена29 июля 2024Отличная экскурсия по Геленджику, в которую входит посещение мест: Тонкий мыс, Толстый мыс, Храма Андрея Первозванного, винодельни Шато де Талю
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «По крышам»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2024
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