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погодой повезло, местами было облачно. Очень комфортно, всё доступно. Пара инструкторов, очень приветличые и дружелюбные ребята, всё от души. В комыорте довезли до точки, и инструктор Иван всё популяоно объяснил, вмегда был рядом и плюс ещё фото и видео)) Ну и конечно виды потрясающе красивые. Всем советую. Никапельки не пожалела🙏