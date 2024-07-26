1.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка на лошадях и общение с животными в Геленджике
Насладитесь конной прогулкой по живописным окрестностям Геленджика. Общение с лошадьми, свежий воздух и красивые фотокадры ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Завтра в 11:00
7 авг в 09:00
3 500₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборДжипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 8:00, 11:00 и 15;00
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
2 600₽ за человека
4 часа
Водная прогулка
На сапах к скалам хутора Джанхот: экскурсия по диким пляжам и девственной природе
Сап-прогулка к скалам хутора Джанхот - это уникальная возможность насладиться величием природы, увидеть чистые дикие пляжи и ощутить спокойствие и комфорт
Начало: Геленджик Кирова 130
Завтра в 08:00
8 авг в 08:00
3 500₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Геленджику: путешествие по культурным сокровищам
Погрузитесь в атмосферу Геленджика, открыв для себя его сокровища в увлекательной обзорной экскурсии
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия26 июля 2024Заказыааю экскурсии не первый раз, именно чернз сайт Sputnik8, очень довольна. Потрясающая экскурсия на сапах к скалам Джанхот. Очень с
- ККоцарь26 июля 2024Сап прогулка с скалам хутора Джанхот с инструктором Иваном - отличная возможность испытать себя и получить яркие впечатления! Прогулка посильна
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Популярные экскурсии»
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