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шёл спереди, другой сзади. Лошади умные и спокойные, не агрессивные, но иногда пугались чего-то и могли резко дёрнуться, нужно не пугаться этого и держаться в седле. Единственное, время прогулок не самое удачное мне кажется. В 9 утра уже было очень жарко, не представляю как катаются в 15:00.