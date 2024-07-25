1.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка на лошадях и общение с животными в Геленджике
Насладитесь конной прогулкой по живописным окрестностям Геленджика. Общение с лошадьми, свежий воздух и красивые фотокадры ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
3 500₽ за человека
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборДжипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 8:00, 11:00 и 15;00
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
2 600₽ за человека
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
13 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ZZargarovenur25 июля 2024Все было супер)
- ВВалентина29 июня 2024Экскурсия очень интересная, эмоций море👍по дороге до грозовых ворот и обратно делали остановки на водопадах, дольменах и в других очень
- ААнастасия29 июня 2024Мне понравилась прогулка, всегда мечтала покататься самостоятельно верхом на лошади в условиях дикой природы. С нами было два инструктора, один
- ААнна1 июня 2024Мне понравилось! Готовьте на вскочив случай купальные принадлежности, может, искупаетесь в речке.
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Природные»
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