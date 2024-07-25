Природные – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «Природные» в Геленджике, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на лошадях и общение с животными
Конные прогулки
9 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 7 чел.
Прогулка на лошадях и общение с животными в Геленджике
Насладитесь конной прогулкой по живописным окрестностям Геленджика. Общение с лошадьми, свежий воздух и красивые фотокадры ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00, 11:00, 15:00
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
3 500 за человека
Джипинг в горы к Грозовым воротам
Джиппинг
88 отзывов
5 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Джипинг в горы к Грозовым воротам - экскурсия в Геленджике
Путешествие на джипах к Грозовым воротам, Изумрудным водопадам и древним дольменам. Откройте для себя красоты Кавказских гор
Начало: Ваш отель в Геленджике
Расписание: Ежедневно в 8:00, 11:00 и 15;00
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
2 600 за человека
Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
1 отзыв
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
Начало: Ваше место пребывания в Геленджике
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
13 авг в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Z
    Zargarovenur
    25 июля 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Все было супер)
  • В
    Валентина
    29 июня 2024
    Джипинг в горы к Грозовым воротам
    Экскурсия очень интересная, эмоций море👍по дороге до грозовых ворот и обратно делали остановки на водопадах, дольменах и в других очень
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    красивых местах. Есть где сделать очень красивые фото. Самое важное (для туристов незнающих город) водитель забирает от дома и привозит к дому. Спасибо большое за незабываемые эмоции🥰

  • А
    Анастасия
    29 июня 2024
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Мне понравилась прогулка, всегда мечтала покататься самостоятельно верхом на лошади в условиях дикой природы. С нами было два инструктора, один
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    шёл спереди, другой сзади. Лошади умные и спокойные, не агрессивные, но иногда пугались чего-то и могли резко дёрнуться, нужно не пугаться этого и держаться в седле. Единственное, время прогулок не самое удачное мне кажется. В 9 утра уже было очень жарко, не представляю как катаются в 15:00.

  • А
    Анна
    1 июня 2024
    Прогулка на лошадях и общение с животными
    Мне понравилось! Готовьте на вскочив случай купальные принадлежности, может, искупаетесь в речке.

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Природные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на лошадях и общение с животными
  2. Джипинг в горы к Грозовым воротам
  3. Знакомство с тайнами дольменов Геленджика
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Дольмены Жане
  4. Грозовые ворота
  5. Шато де Талю
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Район Толстого Мыса
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Природные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 8 500. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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