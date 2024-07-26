Все – экскурсии в Геленджике

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Геленджике, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
На квадроциклах
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
Прокатиться по живописной лесной дороге и получить заряд адреналина без толпы людей
Начало: В селе Адербиевка
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
5 500 за человека
Хатха-йога у моря
1.5 часа
Индивидуальная
Хатха-йога у моря
Практика про ощущение чувств, тела, мыслей и мира
Начало: Недалеко от пляжа «Метрополь»
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
3 500 за человека
Сап-йога на рассвете
SUP-прогулки
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-йога на рассвете
Поприветствовать солнце в Геленджикской бухте
Начало: На пляже отеля «Метрополь»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
3 000 за человека
Фотоэкскурсия по Геленджику
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Геленджику
Получить тёплые воспоминания и эффектные фото на прогулке по самым красивым уголкам города
Начало: На Маячной улице
14 авг в 08:30
16 авг в 08:30
7 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    26 июля 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
    Муж с сыном очень довольны путешествием на квадроциклах. Спасибо, за полученное удовольствие!
  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
    Я довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! Очень вдохновила не только экскурсия,
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    виды, маршруты, но и хотелось бы отметить отношение Лили, Романа и инструктора Колю к своим гостям. Встречают с улыбкой, а провожают угостив чаем и невероятно вкусной домашней пиццей. Николай весь маршрут был спокоен, помогал, сделал бонусом кучу крутых фото на память. Благодарю 🙏 полученные эмоции бесценны. Рекомендую 👍🏼

    Я довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! ОченьЯ довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! ОченьЯ довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! ОченьЯ довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! ОченьЯ довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! ОченьЯ довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! Очень
  • I
    Igor
    23 июля 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
    Это были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит и скалы полу-паруса. Но самые
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    потрясающие впечатления остались от маршрута. Сам маршрут проложен через лесные «дорожки», русла рек. Мы опасались что будет очень жарко так как на улице в тот момент было +35, но лес и быстрый темп путешествия создавал комфортные условия, жара не ощущалась Отдельно хочется отметить пересечение порогов, они вызывают в памяти восторг и радость. Представьте брызги во все стороны, урчание мотора и визг пассажира на заднем сиденье. Да, если будете гнать, то к концу маршрута будете с ног до головы мокрым и пыльным. Поэтому обязательно надевайте маски и шлемы которые выдают в начале путешествия и желательно взять сменную одежду, особенно для тех. кто пересекает пороги без остановки. Тайминг и две остановки подобраны очень хорошо, поэтому после экскурсии нет ощущения усталости в руках и теле. На последней остановке есть возможность искупаться в небольшой речке с тёплой водой, так что прихватите и купальные принадлежности. Воду и вещи можно будет закинуть в специальные отделения в квадроциклах. Сами квадрики достаточно хорошо управляются, но возможно для девушек будет сложновато проходить некоторые этапы маршрута, ухабы и подъемы, но инструктора всегда готовы вам помочь преодолеть их или подсказать как это лучше сделать. Особенно хочется отметить Романа - вовлеченного владельца бизнеса, который вкладывает душу чтобы маршруты были интересными и доставляли максимум удовольствия от процесса преодоления различных препятствий. Как результат, я не заметил как пролетели 1.5 часа приключения.

    Это были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит иЭто были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит иЭто были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит иЭто были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит иЭто были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит и

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Геленджике
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
  2. Хатха-йога у моря
  3. Сап-йога на рассвете
  4. Фотоэкскурсия по Геленджику
Какие места ещё посмотреть в Геленджике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Водопады Жане
  3. Дольмены Жане
  4. Грозовые ворота
  5. Шато де Талю
  6. Пшадские водопады
  7. Створный маяк
  8. Лаго-Наки
  9. Можжевеловая роща
  10. Район Толстого Мыса
Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2024
Сейчас в Геленджике в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 3 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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