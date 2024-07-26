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потрясающие впечатления остались от маршрута. Сам маршрут проложен через лесные «дорожки», русла рек. Мы опасались что будет очень жарко так как на улице в тот момент было +35, но лес и быстрый темп путешествия создавал комфортные условия, жара не ощущалась Отдельно хочется отметить пересечение порогов, они вызывают в памяти восторг и радость. Представьте брызги во все стороны, урчание мотора и визг пассажира на заднем сиденье. Да, если будете гнать, то к концу маршрута будете с ног до головы мокрым и пыльным. Поэтому обязательно надевайте маски и шлемы которые выдают в начале путешествия и желательно взять сменную одежду, особенно для тех. кто пересекает пороги без остановки. Тайминг и две остановки подобраны очень хорошо, поэтому после экскурсии нет ощущения усталости в руках и теле. На последней остановке есть возможность искупаться в небольшой речке с тёплой водой, так что прихватите и купальные принадлежности. Воду и вещи можно будет закинуть в специальные отделения в квадроциклах. Сами квадрики достаточно хорошо управляются, но возможно для девушек будет сложновато проходить некоторые этапы маршрута, ухабы и подъемы, но инструктора всегда готовы вам помочь преодолеть их или подсказать как это лучше сделать. Особенно хочется отметить Романа - вовлеченного владельца бизнеса, который вкладывает душу чтобы маршруты были интересными и доставляли максимум удовольствия от процесса преодоления различных препятствий. Как результат, я не заметил как пролетели 1.5 часа приключения.