1.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
Прокатиться по живописной лесной дороге и получить заряд адреналина без толпы людей
Начало: В селе Адербиевка
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
5 500₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Хатха-йога у моря
Практика про ощущение чувств, тела, мыслей и мира
Начало: Недалеко от пляжа «Метрополь»
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
3 500₽ за человека
1.5 часа
Водная прогулка
Сап-йога на рассвете
Поприветствовать солнце в Геленджикской бухте
Начало: На пляже отеля «Метрополь»
Расписание: ежедневно в 05:00
Завтра в 05:00
6 авг в 05:00
3 000₽ за человека
2 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотоэкскурсия по Геленджику
Получить тёплые воспоминания и эффектные фото на прогулке по самым красивым уголкам города
Начало: На Маячной улице
14 авг в 08:30
16 авг в 08:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 июля 2024Муж с сыном очень довольны путешествием на квадроциклах. Спасибо, за полученное удовольствие!
- ИИрина24 июля 2024Я довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! Очень вдохновила не только экскурсия,
- IIgor23 июля 2024Это были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит и скалы полу-паруса. Но самые
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