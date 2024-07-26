скидка
15%
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Завтра в 12:00
6 авг в 13:00
100008 500₽ за всё до 4 чел.
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8 500₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
Прокатиться по живописной лесной дороге и получить заряд адреналина без толпы людей
Начало: В селе Адербиевка
Завтра в 09:30
6 авг в 09:00
5 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана26 июля 2024Муж с сыном очень довольны путешествием на квадроциклах. Спасибо, за полученное удовольствие!
- ИИрина24 июля 2024Я довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! Очень вдохновила не только экскурсия,
- IIgor23 июля 2024Это были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит и скалы полу-паруса. Но самые
Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2024
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