За городом и природа – экскурсии в Геленджике

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Геленджике, цены от 5 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
На машине
скидка
15%
37 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Геленджик по вашему сценарию: экскурсия-конструктор
Экскурсия-конструктор в Геленджике позволит вам выбрать маршрут по душе. Дикие пляжи, винодельни, сухогруз РИО или дольмены - всё это за один день
Начало: Город Геленджик или окрестные города
Завтра в 12:00
6 авг в 13:00
100008 500 за всё до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика
На машине
26 отзывов
5.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Секретные места Большого Геленджика: экскурсия с личным гидом
Вас ждет путешествие по уникальным местам Геленджика с личным гидом, полное историй и природной красоты
Начало: В Новороссийске или Геленджике
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
8 500 за всё до 4 чел.
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
На квадроциклах
7 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
Прокатиться по живописной лесной дороге и получить заряд адреналина без толпы людей
Начало: В селе Адербиевка
Завтра в 09:30
6 авг в 09:00
5 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    26 июля 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
    Муж с сыном очень довольны путешествием на квадроциклах. Спасибо, за полученное удовольствие!
  • И
    Ирина
    24 июля 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
    Я довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! Очень вдохновила не только экскурсия,
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    виды, маршруты, но и хотелось бы отметить отношение Лили, Романа и инструктора Колю к своим гостям. Встречают с улыбкой, а провожают угостив чаем и невероятно вкусной домашней пиццей. Николай весь маршрут был спокоен, помогал, сделал бонусом кучу крутых фото на память. Благодарю 🙏 полученные эмоции бесценны. Рекомендую 👍🏼

    Я довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! ОченьЯ довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! ОченьЯ довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! ОченьЯ довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! ОченьЯ довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! ОченьЯ довольная как слон от индивидуальной поездки! Экстрим зашкаливает, я получила именно то, что хотела! Очень
  • I
    Igor
    23 июля 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах в окрестностях Геленджика
    Это были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит и скалы полу-паруса. Но самые
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    потрясающие впечатления остались от маршрута. Сам маршрут проложен через лесные «дорожки», русла рек. Мы опасались что будет очень жарко так как на улице в тот момент было +35, но лес и быстрый темп путешествия создавал комфортные условия, жара не ощущалась Отдельно хочется отметить пересечение порогов, они вызывают в памяти восторг и радость. Представьте брызги во все стороны, урчание мотора и визг пассажира на заднем сиденье. Да, если будете гнать, то к концу маршрута будете с ног до головы мокрым и пыльным. Поэтому обязательно надевайте маски и шлемы которые выдают в начале путешествия и желательно взять сменную одежду, особенно для тех. кто пересекает пороги без остановки. Тайминг и две остановки подобраны очень хорошо, поэтому после экскурсии нет ощущения усталости в руках и теле. На последней остановке есть возможность искупаться в небольшой речке с тёплой водой, так что прихватите и купальные принадлежности. Воду и вещи можно будет закинуть в специальные отделения в квадроциклах. Сами квадрики достаточно хорошо управляются, но возможно для девушек будет сложновато проходить некоторые этапы маршрута, ухабы и подъемы, но инструктора всегда готовы вам помочь преодолеть их или подсказать как это лучше сделать. Особенно хочется отметить Романа - вовлеченного владельца бизнеса, который вкладывает душу чтобы маршруты были интересными и доставляли максимум удовольствия от процесса преодоления различных препятствий. Как результат, я не заметил как пролетели 1.5 часа приключения.

    Это были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит иЭто были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит иЭто были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит иЭто были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит иЭто были 1,5 часа отличного приключения для всей семьи. С посещением местных достопримечательностей камня Джигит и

Ответы на вопросы от путешественников по Геленджику в категории «За городом и природа»

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Сколько стоит экскурсия по Геленджику в августе 2024
Сейчас в Геленджике в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 5 500 до 8 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 70 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.76 из 5
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