ежедневно в 21:00

Чтобы окунуться в бездну космоса, необязательно идти в обсерваторию! Всю прелесть южного ночного неба вы увидите с помощью большого телескопа с применением ноу-хау визуальной астрономии. Обзор галактик, туманностей и звёздных скоплений вместе с интересным рассказом сделают небесный спектакль не только красивым, но и познавательным для детей и взрослых.

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Описание

Что вас ожидает

🌖От галактик до Луны: знакомство с космосом

На микроавтобусе мы доберёмся до «темной зоны», где нам не помешает световой шум города, а затем установим телескоп и начнём изучать объекты дальнего космоса. Наш мощный 500 мм телескоп позволит рассмотреть галактики, туманности, шаровые и рассеянные звёздные скопления, созвездия, планеты Солнечной системы и, конечно, Луну. О каждом объекте я расскажу самое интересное и поделюсь любопытными фактами, которые заинтересуют и детей, и взрослых любителей астрономии.

🔭 То, чего не увидишь даже в планетарии!

В наблюдениях за космосом я использую новейшие технические приспособления в сфере визуальной астрономии, которые позволят наблюдать звездное небо дальше, ярче, четче и в цвете — такое не покажут в планетарии! Большая проницаемость телескопа поможет нам рассмотреть объекты на задворках галактики, а благодаря особым фильтрам вы увидите водородные облака и другие космические явления, обычно недоступные человеческому глазу.

Организационные детали