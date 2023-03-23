ежедневно в 21:00

Астрономическая экскурсия «Звёзды над Геленджиком»

Проникнуть в тайны космоса и увидеть туманности, галактики и созвездия через мощный телескоп

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Чтобы окунуться в бездну космоса, необязательно идти в обсерваторию! Всю прелесть южного ночного неба вы увидите с помощью большого телескопа с применением ноу-хау визуальной астрономии.

Обзор галактик, туманностей и звёздных скоплений вместе с интересным рассказом сделают небесный спектакль не только красивым, но и познавательным для детей и взрослых.
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Геленджиком»
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Геленджиком»
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Геленджиком»
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Геленджиком»
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Геленджиком»
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Геленджиком»
Астрономическая экскурсия «Звёзды над Геленджиком»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌖От галактик до Луны: знакомство с космосом
На микроавтобусе мы доберёмся до «темной зоны», где нам не помешает световой шум города, а затем установим телескоп и начнём изучать объекты дальнего космоса. Наш мощный 500 мм телескоп позволит рассмотреть галактики, туманности, шаровые и рассеянные звёздные скопления, созвездия, планеты Солнечной системы и, конечно, Луну. О каждом объекте я расскажу самое интересное и поделюсь любопытными фактами, которые заинтересуют и детей, и взрослых любителей астрономии.

🔭 То, чего не увидишь даже в планетарии!
В наблюдениях за космосом я использую новейшие технические приспособления в сфере визуальной астрономии, которые позволят наблюдать звездное небо дальше, ярче, четче и в цвете — такое не покажут в планетарии! Большая проницаемость телескопа поможет нам рассмотреть объекты на задворках галактики, а благодаря особым фильтрам вы увидите водородные облака и другие космические явления, обычно недоступные человеческому глазу.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится, если на конкретный день записалось минимум 2 участника. Если вы делаете заказ на 1 человека, обсудите это до бронирования отдельно с гидом!
  • До места и обратно мы доберемся на 8-местном комфортабельном микроавтобусе (трансфер входит в стоимость)
  • Одеваться следует с учётом холодных ночей
  • После экскурсии мы вернёмся к месту сбора в Геленджике (в другие населенные пункты трансфер возможен по договоренности с гидом)
  • Если вдруг экскурсия не сможет состояться по причине плохой погоды и облачного неба, мы сообщим вам заранее и предложим перенести её на другой день.

ежедневно в 21:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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