Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🌖От галактик до Луны: знакомство с космосом На микроавтобусе мы доберёмся до «темной зоны», где нам не помешает световой шум города, а затем установим телескоп и начнём изучать объекты дальнего космоса. Наш мощный 500 мм телескоп позволит рассмотреть галактики, туманности, шаровые и рассеянные звёздные скопления, созвездия, планеты Солнечной системы и, конечно, Луну. О каждом объекте я расскажу самое интересное и поделюсь любопытными фактами, которые заинтересуют и детей, и взрослых любителей астрономии.
🔭 То, чего не увидишь даже в планетарии! В наблюдениях за космосом я использую новейшие технические приспособления в сфере визуальной астрономии, которые позволят наблюдать звездное небо дальше, ярче, четче и в цвете — такое не покажут в планетарии! Большая проницаемость телескопа поможет нам рассмотреть объекты на задворках галактики, а благодаря особым фильтрам вы увидите водородные облака и другие космические явления, обычно недоступные человеческому глазу.
Организационные детали
Экскурсия проводится, если на конкретный день записалось минимум 2 участника. Если вы делаете заказ на 1 человека, обсудите это до бронирования отдельно с гидом!
До места и обратно мы доберемся на 8-местном комфортабельном микроавтобусе (трансфер входит в стоимость)
Одеваться следует с учётом холодных ночей
После экскурсии мы вернёмся к месту сбора в Геленджике (в другие населенные пункты трансфер возможен по договоренности с гидом)
Если вдруг экскурсия не сможет состояться по причине плохой погоды и облачного неба, мы сообщим вам заранее и предложим перенести её на другой день.
ежедневно в 21:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваш гид в Геленджике
Провёл 235 экскурсий для 297 туристов
Моё педагогическое образование подсказало мне, что я могу нести людям, не имеющим возможности заниматься астрономией по ряду причин, свои знания и опыт в астрономии. Отсюда появилась идея проводить астрономические экскурсии. А Черноморское побережье, место с самым большим количеством ясных ночей, стало идеальным местом для моей экскурсии.