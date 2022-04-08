ежедневно в 11:00 и 15:00

Что вас ожидает

Завораживающие виды и фото-стопы

На автобусе вы проедете через убегающие вдаль виноградники. Под южным солнцем также увидите и другие наши посадки, поля и плантации: лаванду, пшеницу, подсолнечник и дубраву с уникальной для России трюфельной плантацией. Конечно, будут остановки, чтобы вы сделали яркие фотографии в виноградниках и с лавандой (по сезону).

Краткий курс по виноградарству

На фоне пейзажей вы откроете историю Долины Лефкадия. Узнаете, когда, как и почему на этих землях появились виноградники. Мы объясним, что такое терруар, и расскажем о его особенностях у нас. Продемонстрируем разнообразие сортов и раскроем, как нам удалось вывести хозяйство на полное органическое производство. Консультации экспертов-французов, принцип высадки кустов, микроклимат и почвы — об этом и многом другом на экскурсии.

Организационные детали