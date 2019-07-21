3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Продводное погружение к затонувшим якорям, пещерам и гротам

Вадим
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Вадим – представитель гидов
Вы погрузитесь в таинственный подводный мир в сопровождении опытных инструкторов дайвинг-центра, получите незабываемые ощущения и, возможно, откроете для себя новое увлечение, которое однажды перерастет в хобби.
2600 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча Трансфер с дома
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Дайвинг в Черном море
Дайвинг в Черном море

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед погружением в дайв–центре проводится подробный инструктаж, ознакомление с техникой для погружения и изучение языка жестов под водой. Объясняются правила поведения под водой. После проводится краткий экзамен. Далее происходит подбор снаряжения (в наличие имеются все размеры).

Якорная банка. Погружение осуществляется на Толстом мысу. Туристы приглашаются в специально оборудованную лодку. Лодка пересекает всю Геленджикскую бухту и отправляется на противоположный край мыса. Это место для погружения называется «Якорная банка». Место очень живописно для погружения, так как здесь есть множество затонувших якорей, пещерок и гротов и очень красивый подводный мир флоры и фауны.

Кормление рыб. Проводится пробное погружение и адаптация к воде. Участники пробуют сделать первый вдох с легочного автомата. Далее по специально оборудованным канатам группа туристов опускается на отметку 4 метра, где происходит адаптация к глубине. Всем желающим выдаются мидии, чтоб покормить рыбок прямо с рук. В этот момент проводится фотосессия.

Затонувшие якоря. Далее группа дайверов уходит на отметку 8 метров, где находятся затонувшие якоря. В это время также проводится фотосессия.

Подводное ущелье. Следующая отметка – это подводное ущелье, глубина которого 15 м. На этой отметке находятся небольшие пещерки и гроты.

Если на определенной глубине вы захотите остаться и погружаться глубже не пожелаете, то с вами отдельно останется инструктор, а все остальные продолжат свое погружение.

Противопоказания

  • Инфекционные заболевания уха
  • Лор — операции в прошлом
  • Простудные заболевания насморком, синуситом или бронхитом
  • Пневмоторакс (коллапс легкого)
  • Астма
  • Беременность
  • Порок сердца
  • Диабет
  • Проблемы с позвоночником и конечностями
  • Искривление носовой перегородки с затруднением дыхания через нос

Организационные детали

• В стоимость включено: трансфер с места проживания в Геленджике, Кабардинке, Дивноморском; прокат снаряжения; пища для рыб.
• В стоимость не включено: фотосъемка и видеосъемка под водой. Цена: видеосъемка – 500 руб; фотосъемка 1 чел. – 500 руб, 2 чел. – 600 руб, 3 чел. — 700 руб).
• Что взять с собой: купальный костюм, полотенце, воду.
• На дайвинг с лодки допускаются дети с 10 лет.
• За 12 часов перед погружением запрещается употреблять спиртные напитки.
• Время нахождения под водой 25-30 минут.

Перед погружением необходимо ознакомится с противопоказаниями.

Дайвинг в Черном море
Дайвинг в Черном море
Дайвинг в Черном море
Дайвинг в Черном море
Дайвинг в Черном море
Дайвинг в Черном море
Дайвинг в Черном море

Экскурсия проводится ежедневно в 08:00, 10:00 и 13:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура Трансфер с дома.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Вадим
Вадим
Наша команда гидов организует интересные экскурсии в Геленджике. За годы работы мы накопили большой опыт и готовы рассказать вам о городе так, чтобы он стал вам ближе, роднее и понятнее. Ждем вас в гости, друзья!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

21 июля 2019
Это было очень круто! Опытный драйвер Вячеслав очень доступно рассказал все нюансы погружения,поездка на лодке до большого мыса(места погружения окволонгистов) очень впечатляет, открывается вид на всё побережье Геленджика, волны тебя захлестывают, такой адреналин переполняет тебя, ну а когда вы уже опуститесь в море и начнёте кормить рыбок их там просто тысячи, вы не пожалеете о том что решили разнообразить свое путешествие посетив дайвинг клуб 'риф'
11 июня 2018
Очень понравилось. Грамотные инструктора. Погружались впервые, всё было понятно. Единственный минус - долго ждали фото, очень неорганизованно. Мне прислали чужие фото.
24 сентября 2017
Инструкторы профессионалы, хотелось бы больше индивидуального подхода к людям, которые погружаются первый раз. Не понравилась организация предложения и продажи фотографий и видео. Нужны явные улучшения отношения к людям и коммуникации от ассистента, который переносит фотографии на электронный носитель, а также изменения в последовательности оплаты за эту услугу и последующего предложения видео. Об опыте не жалеем, было очень интересно, и к инструкторам претензий нет. Спасибо большое.

Вадим проводит ещё 4 экскурсии

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