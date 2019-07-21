3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Инструктаж. Перед погружением в дайв–центре проводится подробный инструктаж, ознакомление с техникой для погружения и изучение языка жестов под водой. Объясняются правила поведения под водой. После проводится краткий экзамен. Далее происходит подбор снаряжения (в наличие имеются все размеры).

Якорная банка. Погружение осуществляется на Толстом мысу. Туристы приглашаются в специально оборудованную лодку. Лодка пересекает всю Геленджикскую бухту и отправляется на противоположный край мыса. Это место для погружения называется «Якорная банка». Место очень живописно для погружения, так как здесь есть множество затонувших якорей, пещерок и гротов и очень красивый подводный мир флоры и фауны.

Кормление рыб. Проводится пробное погружение и адаптация к воде. Участники пробуют сделать первый вдох с легочного автомата. Далее по специально оборудованным канатам группа туристов опускается на отметку 4 метра, где происходит адаптация к глубине. Всем желающим выдаются мидии, чтоб покормить рыбок прямо с рук. В этот момент проводится фотосессия.

Затонувшие якоря. Далее группа дайверов уходит на отметку 8 метров, где находятся затонувшие якоря. В это время также проводится фотосессия.

Подводное ущелье. Следующая отметка – это подводное ущелье, глубина которого 15 м. На этой отметке находятся небольшие пещерки и гроты.

Если на определенной глубине вы захотите остаться и погружаться глубже не пожелаете, то с вами отдельно останется инструктор, а все остальные продолжат свое погружение.

Противопоказания