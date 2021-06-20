ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Дайвинг в Геленджике

Погрузиться на дно Черного моря и познакомиться с его подводными обитателями

5
1 отзыв
Если вы уже насладились пляжами Геленджика, пришло время приключений! В группе до 9 человек на комфортабельном катамаране вы выйдете в море и в сопровождении инструктора опуститесь на глубину до 12 метров. Ощутите невероятную невесомость глубины, полюбуетесь фактурами дна и покормите с рук ярких рыбок. Погружение подойдет и новичкам, и опытным дайверам.
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости

Описание

Что вас ожидает

Морская прогулка. Из гавани Геленджика на катамаране мы отправимся к месту погружения — дорога по морю займет около 20-30 минут. Затем участники начнут готовиться к дайвингу, а сопровождающие, которые не планируют погружаться, смогут в это время искупаться в открытом море.
Инструктаж и обучение. Перед тем, как опуститься на глубину 12 метров, вы узнаете о главных правилах безопасности под водой и приспособитесь к снаряжению. На всех этапах дайнинга вас будут сопровождать опытные, сертифицированные ассоциацией PADI инструкторы из нашей команды.
И наконец, погружение! На полчаса вы сами превратитесь в морского обитателя: рассмотрите ландшафт дна и красивые водоросли, понаблюдаете за косяками цветных рыбок, увидите крабов и причудливые ракушки. А еще сможете покормить рыбок с рук сосисками.

Организационные детали

  • Погружение доступно для взрослых и детей от 10 лет. Противопоказания: беременность, астма, сердечно-сосудистые заболевания.
  • С собой нужно взять только купальник, остальное снаряжение мы выдадим на месте
  • Дополнительно можно организовать фото- и видеосъемку погружения: за 1000 рублей вы получите от 5 видео и 40 фотографий
  • Погружение проведут сертифицированные ассоциацией PADI инструкторы из нашей команды

ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральном причале Геленджика
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
20 июня 2021
Спасибо все очень круто команда супер,

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

👥Групповые🧒Можно с детьмиВодные развлечения⚙️Необычные🏆Активный отдых🤿Подводное плавание

Похожие туры в Геленджике

Дайвинг в открытом море с инструктором
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александра
Александра
Нет отзывов
Дайвинг в открытом море с инструктором
Уже с побережья вы погрузитесь в диковинный красочный мир Черного моря
По договоренности
3 500 за 1 человека
Дайвинг в Геленджике
3 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Урал
Урал
4.3
7 отзывов
Дайвинг в Геленджике
Давайте выйдем в открытое море и полюбуемся обитателями подводного мира
г. Геленджик, ул. Набережная, д. 7
от 2 500 за 1 человека
Погружение в открытом море «Якорная банка»
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
Нет отзывов
Погружение в открытом море «Якорная банка»
Вы думаете, что только в Египте самый лучший дайвинг
Тонкий мыс, Геленджик
3 000 за 1 человека
Морская прогулка на яхте по черному морю
1 час
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Никита
Никита
Нет отзывов
Морская прогулка на яхте по черному морю
Надоело лежать на берегу
Геленджик, пляж Сады Морей, ул. Революционная 54
6 000 за всё до 10 чел.
Подводное погружение с кормлением рыбок
2 часа
Индивидуальная
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
1 отзыв
Подводное погружение с кормлением рыбок
Неизведанные глубины всегда будоражили умы человечества
г. Геленджик, Тонкий мыс, ул. Пограничная,2а
3 000 за 1 человека
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
5
1 отзыв
Аудиоэкскурсия «Дворянский Геленджик»: захватывающие истории, живописные виды и красивые легенды
Геленджик - это необыкновенно притягательное место
ул. Южная, 4
590 за 1 человека
Морская рыбалка в Геленджике
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Руслан
Руслан
Нет отзывов
Морская рыбалка в Геленджике
Провести 3 часа в открытом море и вернуться со свежим уловом
на набережной Геленджика
18 дек
19 дек
20 дек
21 дек
2 000 за 1 человека
Морская экскурсия с выходом в открытое море
1.5 часа
🛥 На яхте
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
5
1 отзыв
Морская экскурсия с выходом в открытое море
Прогулка на яхте - настоящий must have во время вашего отдыха
Ленина 1 / 1 Касса №1 на Центральном Причале
900 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Геленджику
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Геленджику
Помимо природных красот Геленджика: вид на Маркотхский хребет
По договорённости
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия к дольменам Геленджика и водопадам реки Жане
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Экскурсия к дольменам Геленджика и водопадам реки Жане
Чтобы вы могли по достоинству оценить природную красоту окрестностей Геленджика
По договорённости
6 000 за всё до 10 чел.
Золотой час: морская прогулка на теплоходе
1.5 часа
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
до 70 чел.
Организатор экскурсии Максим
Максим
4.2
9 отзывов
Золотой час: морская прогулка на теплоходе
Полюбоваться Черным морем и окрестностями Геленджика в лучах заката с палубы лайнера
на Центральном причале
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
900 за 1 человека
Конная прогулка в горах Геленджика
1 час
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Организатор экскурсии Юлиана
Юлиана
4.5
4 отзыва
Конная прогулка в горах Геленджика
Заняться верховой ездой и полюбоваться природными видами
в поселке Светлый или Геленджике по договоренности
Завтра
18 дек
19 дек
20 дек
1 500 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Геленджике. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Геленджике
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ