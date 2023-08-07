Дайвинг в Геленджике

Групповой дайвинг в Геленджике: уникальная возможность увидеть подводный мир

Описание
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Ответы на вопросы
Дайвинг — это удивительная возможность увидеть подводный мир и затонувшие якоря, ощутить незабываемые впечатления, оказаться наедине с прекрасным, покормить рыбок, насладиться богатством морской флоры и фауны и зарядиться положительными эмоциями на весь день.
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Дайвинг в Геленджике
Ближайшие даты:
7
авг
8
авг
9
авг
10
авг
11
авг
12
авг
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даты

Что вас ожидает:

  • Затонувшие якоря
  • Гроты
  • Возможна встреча с дельфинами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Экскурсия начинается с трансфера, который доставит вас в сертифицированный дайвинг-центр. Опытные инструкторы подберут снаряжение строго по размеру. В набор входят: ласты, маска, гидрокостюм, снижающий теплопотери, акваланг. Личные вещи и одежда остаются на базе в камере хранения. Далее проходим полный инструктаж: как правильно дышать под водой, общение жестами, подбор гидрокостюма.
  • Обращаем ваше внимание, что погружение с аквалангом в Геленджике — абсолютно безопасный формат отдыха, поскольку в воде вас все время сопровождает профессиональный инструктор. Он не только покажет всю красоту подводного мира, но и обеспечит безопасность.
  • Дайвинг осуществляется с лодки в открытом море. Путь пролегает от Тонкого мыса к Толстому. Когда лодка оказывается в месте под названием «Якорная банка», пассажиры надевают баллоны и маски, после чего ныряют за борт. Один инструктор обеспечивает безопасность двух человек.
  • Новички погружаются на глубину до 10 метров и находятся под водой 25 минут. За это время они, по желанию, могут: покормить рыбок (корм дает инструктор), полюбоваться подводной скалой с пещерами и гротами.

Важно:

  • Имеются противопоказания: беременным женщинам, людям страдающим повышенным давлением, людям с эпилепсией, лицам в состоянии алкогольного опьянения.
  • Рекомендации: за 2 часа до погружения — легкий перекус, взять с собой питьевую воду и одежду для купания.

8.00-16.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Инструктаж
  • Трансфер на лодке до «Якорной банки»
  • Дайвинг
Что не входит
  • Фото- и видеосъемка
Место начала и завершения?
Геленджик
Когда и сколько длится?
Когда: 8.00-16.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания:
  • Беременным женщинам
  • Людям страдающим повышенным давлением
  • Людям с эпилепсией
  • Лицам в алкогольном опьянении
  • Рекомендации: за 2 часа до погружения — легкий перекус, взять с собой питьевую воду и одежду для купания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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