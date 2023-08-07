Групповой дайвинг в Геленджике: уникальная возможность увидеть подводный мир
Дайвинг — это удивительная возможность увидеть подводный мир и затонувшие якоря, ощутить незабываемые впечатления, оказаться наедине с прекрасным, покормить рыбок, насладиться богатством морской флоры и фауны и зарядиться положительными эмоциями на весь день.
Ближайшие даты:
7
авг
авг
8
авг
авг
9
авг
авг
10
авг
авг
11
авг
авг
12
авг
авг
13
авг
авг
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Затонувшие якоря
- Гроты
- Возможна встреча с дельфинами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Экскурсия начинается с трансфера, который доставит вас в сертифицированный дайвинг-центр. Опытные инструкторы подберут снаряжение строго по размеру. В набор входят: ласты, маска, гидрокостюм, снижающий теплопотери, акваланг. Личные вещи и одежда остаются на базе в камере хранения. Далее проходим полный инструктаж: как правильно дышать под водой, общение жестами, подбор гидрокостюма.
- Обращаем ваше внимание, что погружение с аквалангом в Геленджике — абсолютно безопасный формат отдыха, поскольку в воде вас все время сопровождает профессиональный инструктор. Он не только покажет всю красоту подводного мира, но и обеспечит безопасность.
- Дайвинг осуществляется с лодки в открытом море. Путь пролегает от Тонкого мыса к Толстому. Когда лодка оказывается в месте под названием «Якорная банка», пассажиры надевают баллоны и маски, после чего ныряют за борт. Один инструктор обеспечивает безопасность двух человек.
- Новички погружаются на глубину до 10 метров и находятся под водой 25 минут. За это время они, по желанию, могут: покормить рыбок (корм дает инструктор), полюбоваться подводной скалой с пещерами и гротами.
Важно:
- Имеются противопоказания: беременным женщинам, людям страдающим повышенным давлением, людям с эпилепсией, лицам в состоянии алкогольного опьянения.
- Рекомендации: за 2 часа до погружения — легкий перекус, взять с собой питьевую воду и одежду для купания.
8.00-16.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Инструктаж
- Трансфер на лодке до «Якорной банки»
- Дайвинг
- Что не входит
- Фото- и видеосъемка
- Место начала и завершения?
- Геленджик
- Когда и сколько длится?
- Когда: 8.00-16.00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания:
- Беременным женщинам
- Людям страдающим повышенным давлением
- Людям с эпилепсией
- Лицам в алкогольном опьянении
- Рекомендации: за 2 часа до погружения — легкий перекус, взять с собой питьевую воду и одежду для купания
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика
Групповые
Подводное плавание
Водные развлечения
Животные
Необычные
Активный отдых
Экстрим
Выездные
Рыбалка
Природа и пейзажи
Похожие туры из Геленджика
Индивидуальная
3 часа
Город мечты Геленджик
Познакомиться с курортом и полюбить его на авто-пешеходной экскурсии
Место проживания заказчика
Сегодня
9 авг
10 авг
11 авг
5 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Геленджике
Провести 3 часа в открытом море и вернуться со свежим уловом
на набережной Геленджика
Завтра
9 авг
10 авг
11 авг
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Тайны дольменов Геленджика
Раскрыть загадки памятников-ровесников пирамид и искупаться в водопадах реки Жане
у места вашего проживания
13 авг
14 авг
15 авг
16 авг
7 300₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии