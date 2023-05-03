Геленджик — удивительное место, где можно открыть для себя таинственный подводный мир черноморского побережья.
Всего в нескольких километрах от берега раскинулось множество дайвинг-локаций, каждая из которых привлекает своей уникальной красотой и богатством морской фауны и флоры.
Всего в нескольких километрах от берега раскинулось множество дайвинг-локаций, каждая из которых привлекает своей уникальной красотой и богатством морской фауны и флоры.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Погрузитесь в мир таинственного подводного царства.
- Очаровательный подводный мир ожидает тех, кто готов рискнуть и спуститься в глубины морской бездны. В Геленджике можно наблюдать редких морских обитателей. Вы сможете покормить рыбок, увидите подводные гроты, затонувшие якоря. Получите массу впечатлений и заряд положительных эмоций на весь день.
- Дайвинг в Геленджике — это не только возможность наслаждаться красотой подводного мира, но и узнать больше о его особенностях. Квалифицированные инструкторы помогут новичкам освоить технику дайвинга и научат, как вести себя под водой, чтобы не причинить вреда морским обитателям и сохранить безопасность.
Важная информация:
- Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания.
- Глубина погружения 10 м. Погружение с аквалангом до 13 метров.
- Время начала — удобное для вас, но лучшее время для погружения — утренние часы.
- На маршруте имеется фото и видеосъёмка за дополнительную плату.
- Необходимо надеть купальную одежду, взять воду для питья.
Ежедневно с 08:00 до 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Инструктаж
- Гидрокостюм
- Обучение
- Что не входит
- Фото и видео- съемка
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Трансфер с адреса заказчикаЗавершение: Трансфер до адреса заказчика
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 08:00 до 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания.
- Глубина погружения 10 м. Погружение с аквалангом до 13 метров.
- Время начала — удобное для вас, но лучшее время для погружения — утренние часы.
- На маршруте имеется фото и видеосъёмка за дополнительную плату.
- Необходимо надеть купальную одежду, взять воду для питья
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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