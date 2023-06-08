Дайвинг в Геленджике: Великолепие морских глубин

Дайвинг в Геленджике

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Ответы на вопросы
Отправляйтесь в захватывающее подводное путешествие в прекрасном Геленджике, где вас ждут удивительные морские глубины.

Исследуйте чарующие подводные пейзажи, поплавайте рядом с разнообразными морскими обитателями и окунитесь в уникальный мир подводного плавания.
Дайвинг в Геленджике: Великолепие морских глубин
Дайвинг в Геленджике: Великолепие морских глубин
Дайвинг в Геленджике: Великолепие морских глубин
Дайвинг в Геленджике: Великолепие морских глубин
Дайвинг в Геленджике: Великолепие морских глубин
Дайвинг в Геленджике: Великолепие морских глубин
Ближайшие даты:
8
июн
9
июн
10
июн
11
июн
12
июн
13
июн
14
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Гроты
  • Затонувшие якоря
  • Морских обитателей
  • Не исключена встреча с дельфинами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Подводный рай в Геленджике.
  • Приготовьтесь к захватывающему путешествию под воду в Геленджике. Эта экскурсия позволит вам окунуться в мир таинственных глубин, где вас ожидает великолепие подводной флоры и фауны. Разглядывайте живописные коралловые рифы, встречайтесь лицом к лицу с экзотическими рыбками и ощутите адреналин, когда окажетесь рядом с потрясающими морскими созданиями.
Опытные инструкторы помогут вам освоиться под водой даже если вы новичок, и гарантируют безопасность на протяжении всего погружения. Приготовьтесь к незабываемому приключению, которое превзойдет все ваши ожидания!

Важная информация:

  • Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания.
  • Погружение с аквалангом до 13 метров.
  • На маршруте имеется фото и видео-съёмка за дополнительную плату.
  • Необходимо надеть купальную одежду, взять воду для питья.

08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Оборудование
  • Гидрокостюм
  • Инструктаж
  • Обучение
Что не входит
  • Фото-/ видео- съемка
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания.
  • Погружение с аквалангом до 13 метров.
  • На маршруте имеется фото и видео-съёмка за дополнительную плату.
  • Необходимо надеть купальную одежду, взять воду для питья
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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