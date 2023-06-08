Дайвинг в Геленджике
Отправляйтесь в захватывающее подводное путешествие в прекрасном Геленджике, где вас ждут удивительные морские глубины.
Исследуйте чарующие подводные пейзажи, поплавайте рядом с разнообразными морскими обитателями и окунитесь в уникальный мир подводного плавания.
Исследуйте чарующие подводные пейзажи, поплавайте рядом с разнообразными морскими обитателями и окунитесь в уникальный мир подводного плавания.
Ближайшие даты:
8
июн
июн
9
июн
июн
10
июн
июн
11
июн
июн
12
июн
июн
13
июн
июн
14
июн
июн
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Гроты
- Затонувшие якоря
- Морских обитателей
- Не исключена встреча с дельфинами
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Подводный рай в Геленджике.
- Приготовьтесь к захватывающему путешествию под воду в Геленджике. Эта экскурсия позволит вам окунуться в мир таинственных глубин, где вас ожидает великолепие подводной флоры и фауны. Разглядывайте живописные коралловые рифы, встречайтесь лицом к лицу с экзотическими рыбками и ощутите адреналин, когда окажетесь рядом с потрясающими морскими созданиями.
Важная информация:
- Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания.
- Погружение с аквалангом до 13 метров.
- На маршруте имеется фото и видео-съёмка за дополнительную плату.
- Необходимо надеть купальную одежду, взять воду для питья.
08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Оборудование
- Гидрокостюм
- Инструктаж
- Обучение
- Что не входит
- Фото-/ видео- съемка
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Внимание! Наш дайвинг центр отвечает за безопасность. Имеются противопоказания.
- Погружение с аквалангом до 13 метров.
- На маршруте имеется фото и видео-съёмка за дополнительную плату.
- Необходимо надеть купальную одежду, взять воду для питья
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика
Групповые
Подводное плавание
Водные развлечения
Животные
Выездные
Похожие туры из Геленджика
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Геленджике
Провести 3 часа в открытом море и вернуться со свежим уловом
на набережной Геленджика
10 июня
11 июня
12 июня
13 июня
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Вечерний променад по Геленджику
Познакомиться с городом в самые приятные часы и разобраться в переплетении его культур и эпох
в районе Толстого Мыса
Завтра
10 июня
23 июня
26 июня
6 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Геленджика - в город-герой Новороссийск
Историческая экскурсия по местам боевой, морской и трудовой славы города, которым гордится Россия
от вашего отеля
Завтра
23 июня
26 июня
28 июня
10 000₽ за всё до 4 чел.
Забронировать
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии