Тур на квадроциклах - это настоящее приключение, которое запомнится Вам
Тур на квадроциклах — это настоящее приключение, которое запомнится Вам. Едем на гору Папай или в район станицы Ереванской.
А после вы будете ночевать в горах в домиках со всеми удобствами, но для настоящих экстремалов мы можем организовать отдых с палатками и песнями у костра!
А после вы будете ночевать в горах в домиках со всеми удобствами, но для настоящих экстремалов мы можем организовать отдых с палатками и песнями у костра!
Что вы увидите 🤩
- Гора Нексис
- Дольмены
- Водопад
- Маркхотский хребет
- Гора Папай
- Поселок Новосадовый.
Двухдневный тур на квадроциклах
Тур на квадроциклах — это настоящее приключение, которое запомнится Вам!
Есть несколько вариантов маршрута. Едем на гору Папай или в район станицы Ереванской. Оба маршрута имеют сложные трассы. В любое время года там полно грязи, что принесет Вам незабываемые эмоции!
Ночевка
Ночевка в горах — комфортабельные домики со всеми удобствами, но для настоящих экстремалов мы можем организовать отдых с палатками и песнями у костра!
Весь день едем к месту дислокации. Вечером — баня, шашлыки, отдых. Утром едем обратно. Незабываемые эмоции и полная перезагрузка горантированы
🚩 Начало: Трансфер от отеля
🏁 Место завершения: п. Светлый, озеро Грек
Что входит
- Трансфер
- Страховка
- Экипировка
- Гид
- проживание
Что не входит
- Баня
- Питание
Важная информация
Забираем из отеля за час до начала экскурсии.
Время проведения: Ежедневно старт в 9:00
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Юлиана Л.
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