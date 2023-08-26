Зарядиться энергией древнего дольмена и искупаться в кристальном водопаде
Вы увидите чистые водопады, загадаете желание возле дольмена и пообедаете в кафе с домашней кухней и шикарным видом на Кавказский хребет.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Смотровые площадки в окрестностях Геленджика
С гор Острая, Куцая, Боцехур и Шахан нам откроется вид на весь Маркотхский хребет, который укрывает от ветров бухту города. Мы посетим место, где снимали фильм «Грозовые ворота». У оставшихся декораций получаются атмосферные фото.
Мистический дольмен старше египетских пирамид
Сооружение эпохи бронзового века считают местом силы. Здесь загадаем сокровенные желания и поговорим о жизни и быте предков.
Цегельский водопад и родники
Местные жители метко нарекли высокий и узкий водопад шнурком. Он течёт не порывистыми каскадами, а ровной водной дорожкой по ложбинке, которую десятилетиями шлифовал себе в скале. Здесь же в купели можно искупаться, а рядом с ней попробовать ключевую воду из родника.
Дегустация домашних продуктов
И какое же это кавказское приключение без душевного обеда и местных деликатесов! Напоследок мы заглянем к фермерам, попробуем ароматное домашнее вино и свежий мёд. По вашему желанию заедем в горное кафе, где вас будет ждать местная кухня и горячие блюда прямо с мангала.
Организационные детали
- Мы заберём вас из отеля в Геленджике, Голубой бухте или Дивноморском и привезём обратно после поездки
- В программе есть бесплатные дегустации. Если захотите купить местную продукцию, оплата только наличными.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Подробности — в переписке.
в понедельник в 08:30 и 14:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30 и 16:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивноморском
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 08:30 и 14:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30 и 16:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Отдельное спасибо Виктору нашему сопровождающему, за уверенную езду на джипе и рассказы о знаменитых достопримечательностях. 👍
Нам очень понравилось, будем вас рекомендовать.
Экскурсовод немного устал уже, видимо, рассказывал быстро, но на такой тур едешь, собственно, не за рассказом, а за видами, так что не страшно.
Увидели еще дольмен, водопады, перекусили в кафе и с удовольствием дегустировали вино.