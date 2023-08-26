Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника

Зарядиться энергией древнего дольмена и искупаться в кристальном водопаде

5
2 отзыва
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Ответы на вопросы
Это будет драйвовое путешествие по ярким местам вблизи Геленджика. Мы отправимся в путь на мощном надёжном внедорожнике в мини-группе до 8 человек. Подъедем максимально близко ко всем объектам, вам не придётся далеко ходить.

Вы увидите чистые водопады, загадаете желание возле дольмена и пообедаете в кафе с домашней кухней и шикарным видом на Кавказский хребет.
Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника
Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника
Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника
Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника
Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника
Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника
Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника
Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника
Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника
Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника
Джип-тур по вершинам Маркотхского заповедника
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Смотровые площадки в окрестностях Геленджика

С гор Острая, Куцая, Боцехур и Шахан нам откроется вид на весь Маркотхский хребет, который укрывает от ветров бухту города. Мы посетим место, где снимали фильм «Грозовые ворота». У оставшихся декораций получаются атмосферные фото.

Мистический дольмен старше египетских пирамид

Сооружение эпохи бронзового века считают местом силы. Здесь загадаем сокровенные желания и поговорим о жизни и быте предков.

Цегельский водопад и родники

Местные жители метко нарекли высокий и узкий водопад шнурком. Он течёт не порывистыми каскадами, а ровной водной дорожкой по ложбинке, которую десятилетиями шлифовал себе в скале. Здесь же в купели можно искупаться, а рядом с ней попробовать ключевую воду из родника.

Дегустация домашних продуктов

И какое же это кавказское приключение без душевного обеда и местных деликатесов! Напоследок мы заглянем к фермерам, попробуем ароматное домашнее вино и свежий мёд. По вашему желанию заедем в горное кафе, где вас будет ждать местная кухня и горячие блюда прямо с мангала.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из отеля в Геленджике, Голубой бухте или Дивноморском и привезём обратно после поездки
  • В программе есть бесплатные дегустации. Если захотите купить местную продукцию, оплата только наличными.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании). Подробности — в переписке.

в понедельник в 08:30 и 14:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30 и 16:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Геленджике, Голубой бухте и Дивноморском
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:30 и 14:30, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30 и 16:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
26 авг 2023
Спасибо большое за незабываемые ощущения от поездки.
Отдельное спасибо Виктору нашему сопровождающему, за уверенную езду на джипе и рассказы о знаменитых достопримечательностях. 👍
Нам очень понравилось, будем вас рекомендовать.
Юлия
16 авг 2023
Крутая инструкция, виды шикарные, дух захватывало, особенно от Грозовых ворот.

Экскурсовод немного устал уже, видимо, рассказывал быстро, но на такой тур едешь, собственно, не за рассказом, а за видами, так что не страшно.

Увидели еще дольмен, водопады, перекусили в кафе и с удовольствием дегустировали вино.

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