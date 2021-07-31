ежедневно в 14:00

Джиппинг к Пшадским водопадам

Впечатлиться водопадами и древними дольменами, отдохнуть в парке «Инь-Янь» и попробовать вина и меды

4.7
3 отзыва
Вы отправитесь в поездку по окрестностям села Пшада: сперва на автобусе мы доберемся до водопада на реке Жане и парка отдыха, где вы сможете прогуляться и при желании расслабиться в грязевых ваннах.

А после пересядем на джипы: в группе до 10 человек вы проедете по руслу рек и доберетесь к дольменам и Пшадским водопадам.

Также в программе вас ждут дегустации вина и меда.
Джиппинг к Пшадским водопадам
Джиппинг к Пшадским водопадам
Джиппинг к Пшадским водопадам
Джиппинг к Пшадским водопадам
Джиппинг к Пшадским водопадам
Джиппинг к Пшадским водопадам
Джиппинг к Пшадским водопадам
Джиппинг к Пшадским водопадам
Джиппинг к Пшадским водопадам
Джиппинг к Пшадским водопадам
Джиппинг к Пшадским водопадам

Что вас ожидает

1 часть — на автобусе. Вы с комфортом проедете из Геленджика в село Пшада:

  • В долине реки Жане полюбуетесь водопадом «Чаша любви».
  • У родника «Наташа» сможете утолить жажду.
  • В парке отдыха «Инь-Янь» вы прогуляетесь вдоль прудов, а при желании за доплату сможете принять грязевые ванны, отдохнуть в винном спа и перекусить в кафе.

2 часть — на внедорожниках. Во время джиппинга мы проедем по горным рекам, увидим отвесные скалы необычного красного оттенка. Кроме того, вас ждут:

  • Гряда дольменов в Пшаде — в окрестностях села всего их около 70; вы сможете прикоснуться к этой древности и подивиться мастерству наших предков.
  • Пшадские водопады, куда мы отправимся пешком по живописной тропе
  • Парк «Дивномедье» — вам предложат продегустировать мед и вина, а за доплату — попариться в баньке
  • Кафе, где вы сможете при желании попробовать блюда кубанской кухни

Организационные детали

С вами будет один из проводников нашей команды.

В стоимость включено:

— Трансфер на автобусе и джипах по 10 человек
— Дегустации

Дополнительные расходы (по желанию):

— Грязевые ванны в оздоровительном парке — 500 руб. /чел.
— Винные спа — 500 руб. /чел.
— Баня — 100 руб руб. /чел.
— Обед в кафе

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

ежедневно в 14:00

Виктория
Виктория
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы — команда гидов под руководством опытного путешественника, который посетил более 30 стран. В нашей команде есть 4 гида с международным опытом за плечами которых работа с Китаем, Италией и Грецией. Мы с радостью покажем вам самые интересные места и поделимся увлекательными историями!
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3 настоящих отзыва от туристов

С
31 июля 2021
В автомобилях не хватает дуг за которые можно держаться во время движения
К
28 июля 2021
Добрый день.
Рекомендую экскурсию тем, кто готов веселиться и не боится намокнуть, у нас был отличный состав, который просто получал удовольствие от всего, что предлагалось)) У нас было два гида: одна нас встречала и сопровождала в первой части экскурсии, хорошо владеет информацией, но по мне из-за опаздывающих туристов информация поступала как-то урывками и не вызывала какого-то интереса(гида в этом не виним). Так гиды веселые и с радостью отвечали на наши вопросы. За что им (Алёна и Кристина) очень благодарны. Больше всего понравилось катание на «машинках». Ещё понравилось купание в вине и грязевых ваннах.
Советы для туристов: после ванн помойтесь, но не переодевайтесь в сухое. Езжайте в шлепках или кроксах. С собой берите полотенца, сменную одежду и белье, воды попить. И все это кладите в пакеты! А потом в портфель или сумку, если же пакетов нет, то сразу в непромокаемый портфель!
И получайте удовольствие)
Наша оценка 5-.
А
28 июля 2021
Замечательные экскурсоводы Алёна и Кристинана, профессионалы в своём деле а так же омечу профессионализм водитей вездеходов и автобуса, Всем огромное спасибо за хорошее времяпровождение и массу впечатлений и острых ощущений🤝😎

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