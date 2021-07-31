ежедневно в 14:00

Что вас ожидает
1 часть — на автобусе. Вы с комфортом проедете из Геленджика в село Пшада:
- В долине реки Жане полюбуетесь водопадом «Чаша любви».
- У родника «Наташа» сможете утолить жажду.
- В парке отдыха «Инь-Янь» вы прогуляетесь вдоль прудов, а при желании за доплату сможете принять грязевые ванны, отдохнуть в винном спа и перекусить в кафе.
2 часть — на внедорожниках. Во время джиппинга мы проедем по горным рекам, увидим отвесные скалы необычного красного оттенка. Кроме того, вас ждут:
- Гряда дольменов в Пшаде — в окрестностях села всего их около 70; вы сможете прикоснуться к этой древности и подивиться мастерству наших предков.
- Пшадские водопады, куда мы отправимся пешком по живописной тропе
- Парк «Дивномедье» — вам предложат продегустировать мед и вина, а за доплату — попариться в баньке
- Кафе, где вы сможете при желании попробовать блюда кубанской кухни
Организационные детали
С вами будет один из проводников нашей команды.
В стоимость включено:
— Трансфер на автобусе и джипах по 10 человек
— Дегустации
Дополнительные расходы (по желанию):
— Грязевые ванны в оздоровительном парке — 500 руб. /чел.
— Винные спа — 500 руб. /чел.
— Баня — 100 руб руб. /чел.
— Обед в кафе