Джиппинг на по руслу рек к водопадам

Пшадские водопады - одно из популярных мест на побережье Черного моря

Пшадские водопады — одно из популярных мест на побережье Черного моря.

Со мной вы отправитесь в увлекательное путешествие по красотам Кавказских гор.

Сперва мы полюбуемся на водопады и родники, посетим пивоварню и попробуем местное пиво.

А затем пересядем на внедорожники и отправимся к дольменам и красным скалам.

По дороге мы заедем в парк «Дивномедье» и попробуем местный мед.
Джиппинг на по руслу рек к водопадам
Джиппинг на по руслу рек к водопадам
Джиппинг на по руслу рек к водопадам
Джиппинг на по руслу рек к водопадам
Джиппинг на по руслу рек к водопадам
Джиппинг на по руслу рек к водопадам
Джиппинг на по руслу рек к водопадам

Что вы увидите 🤩

  • Пивоварня
  • Водопад «Чаша любви» в долине реки «Жане»
  • Родник «Наташа»
  • Комплекс «Инь-Янь».
  • Горные реки
  • Гряда дольменов в Пшаде (целебные).
  • Отвесные скалы красного цвета, благодаря окиси железа, входящей в состав.
  • Парк «Дивномедье» с дегустацией мёда, вина и возможностью попариться в баньке (100 руб. ).
  • Кафе с кубанской кухней по желанию за дополнительную плату.
  • Пешая прогулка на водопады по живописной тропе!
Увлекательная экскурсия «Пшадские водопады»
Экскурсия проходит в селе Пшада и его окрестностях и начинается она на комфортабельном автобусе.

Первая часть маршрута:

  • Туристы посещают пивоварню и принимают участие в дегустации;
  • Любуются водопадом «Чаша любви» в долине реки «Жане»;
  • Заезжают на родник «Наташа», где можно утолить жажду;
  • Гуляют по комплексу «Инь-Янь». Здесь за дополнительную плату можно принять грязевые ванны, побывать в винном спа, перекусить в кафе.
Вторая часть маршрута

Проходит на внедорожниках. Согласно программе туристов ожидают:

  • Горные реки
  • Гряда дольменов в Пшаде (целебные).
  • Отвесные скалы красного цвета, благодаря окиси железа, входящей в состав.
  • Парк «Дивномедье» с дегустацией мёда, вина и возможностью попариться в баньке (100 руб. ).
  • Кафе с кубанской кухней по желанию за дополнительную плату.
  • Пешая прогулка на водопады по живописной тропе!

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Взрослый (12+)
1 600 ₽
Детский (до 12)
1 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Гид
  • Дегустация меда.
Что не входит
  • Баня по желанию -100 руб
  • Обед в лесном кафе - от 200 руб
  • Сувениры
Место начала и завершения
ул. Кирова 12
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 08:00, 14:00

Руслан Б.
Руслан Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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