Отвесные скалы красного цвета, благодаря окиси железа, входящей в состав.
Парк «Дивномедье» с дегустацией мёда, вина и возможностью попариться в баньке (100 руб. ).
Кафе с кубанской кухней по желанию за дополнительную плату.
Пешая прогулка на водопады по живописной тропе!
Увлекательная экскурсия «Пшадские водопады»
Экскурсия проходит в селе Пшада и его окрестностях и начинается она на комфортабельном автобусе.
Первая часть маршрута:
Туристы посещают пивоварню и принимают участие в дегустации;
Любуются водопадом «Чаша любви» в долине реки «Жане»;
Заезжают на родник «Наташа», где можно утолить жажду;
Гуляют по комплексу «Инь-Янь». Здесь за дополнительную плату можно принять грязевые ванны, побывать в винном спа, перекусить в кафе.
Вторая часть маршрута
Проходит на внедорожниках. Согласно программе туристов ожидают:
Горные реки
Гряда дольменов в Пшаде (целебные).
Отвесные скалы красного цвета, благодаря окиси железа, входящей в состав.
Парк «Дивномедье» с дегустацией мёда, вина и возможностью попариться в баньке (100 руб. ).
Кафе с кубанской кухней по желанию за дополнительную плату.
Пешая прогулка на водопады по живописной тропе!
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Взрослый (12+)
1 600 ₽
Детский (до 12)
1 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Гид
Дегустация меда.
Что не входит
Баня по желанию -100 руб
Обед в лесном кафе - от 200 руб
Сувениры
Место начала и завершения
ул. Кирова 12
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 14:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.