Пшадские водопады — одно из популярных мест на побережье Черного моря.



Со мной вы отправитесь в увлекательное путешествие по красотам Кавказских гор.



Сперва мы полюбуемся на водопады и родники, посетим пивоварню и попробуем местное пиво.



А затем пересядем на внедорожники и отправимся к дольменам и красным скалам.



По дороге мы заедем в парк «Дивномедье» и попробуем местный мед.