Увлекательная экскурсия ⛳ на подготовленном джипе. Все автомобили типа "Сафари" (без крыши, при необходимости, крыша закрывается).

На маршруте мы посещаем самые красивые 🤩 места горного Геленджика.

В одном не более 8-ми человек. Данный тур подходит для людей всех возрастов, кроме людей с ограниченными физическими возможностями.

В программу тура включены посещения водопадов, дольменов, крепости "грозовые ворота", множество смотровых площадок, а также дегустация вин.

Забираем по адресу и возвращаем обратно.