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Джиппинг на водопады, дольмены, Грозовые ворота

Александр
Александр – Гид из Геленджика
Джиппинг на водопады, дольмены, Грозовые ворота
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  • 👥Групповая
  • 🛣Джиппинг
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • 1 500 ₽ за человека

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Джиппинг на водопады, дольмены, Грозовые ворота
Джиппинг на водопады, дольмены, Грозовые ворота

Что вы увидите

  • Водопады
  • Дольмены
  • смотровые площадки
  • Грозовые ворота
  • дегустация.
Увлекательная экскурсия ⛳ на подготовленном джипе. Все автомобили типа "Сафари" (без крыши, при необходимости, крыша закрывается).
На маршруте мы посещаем самые красивые 🤩 места горного Геленджика.
В одном не более 8-ми человек. Данный тур подходит для людей всех возрастов, кроме людей с ограниченными физическими возможностями.
В программу тура включены посещения водопадов, дольменов, крепости "грозовые ворота", множество смотровых площадок, а также дегустация вин.
Забираем по адресу и возвращаем обратно.
Что входит
  • услуги водителя-экскурсовода
  • все объекты посещений
  • трансфер
Что не входит
  • продукция на дегустации
  • сувениры
Начало
🚩 Сбор осуществляется от вашего места размещения
Место завершения
🏁 Доставка осуществляется по адресу вашего места размещения
Джиппинг на водопады, дольмены, Грозовые ворота
Джиппинг на водопады, дольмены, Грозовые ворота
Джиппинг на водопады, дольмены, Грозовые ворота
Джиппинг на водопады, дольмены, Грозовые ворота
Джиппинг на водопады, дольмены, Грозовые ворота

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр
Александр
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