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Экскурсия на плато Лаго-Наки (из Геленджика)

5
3 отзыва
Риал Т.
Риал Т. – Гид из Геленджика
Горное плато Лаго-Наки расположено сразу в нескольких климатических зонах, поэтому каждый пейзаж здесь по-своему разнообразен.

Мы посетим древнюю пещеру и горное ущелье, увидим бурлящую горную реку Большого Хаджохского каньона, а также посетим термальный курорт.

Вы пройдетесь по альпийским лугам, усыпанным яркими цветами, окажетесь в широколиственных лесах и даже увидите горные ледники.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • В горы
  • 🕐Длительность 20 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 700 ₽ за человека

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Экскурсия на плато Лаго-Наки (из Геленджика)
Экскурсия на плато Лаго-Наки (из Геленджика)

Что вы увидите

  • Плато Лаго-Наги
  • Азишская пещера
  • Хаджохская Теснина
  • Водопады ручья Руфабго
  • Термальные бассейны «Водная Ривьера»
Программа экскурсии
  • Наше путешествие пройдет на комфортабельном экскурсионном автобусе 🚌 Мерседес Спринтер (в пути 5-6 часов).
  • Мы посетим одну из самых красивых 🤩 пещер плато — Большую Азишскую пещеру.
  • Следующий пункт нашей программы — прогулка 👣 по Хаджохской Теснине, горному ущелью реки Белая.
  • Также вы увидите водопады ручья Руфабго: более десятка водопадов в горном ущелье.
  • В конце нашего путешествие вы сможете отдохнуть на базе «Водная Ривьера», где сможете искупаться в термальных бассейнах.
Организационные детали
  • Надевайте удобную обувь, мы будем много ходить.
  • Для более комфортного путешествия рекомендуем взять с собой маленькие подушечки или подголовники.
  • Не забудьте купальные костюмы, сланцы (шлепки), халаты и полотенца, чтобы искупаться в термальном источнике.
  • Возьмите с собой теплые кофты или куртки, для посещения пещеры: температура внутри -5 градусов в любое время года.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортные расходы
Что не входит
  • Входные билеты:
  • Водопады Руфабго 400\200 руб
  • Хаджохская теснина 400\200 руб
  • Большая Азишская пещера 500\250 руб
  • Купание в термальный источниках-300 руб\час
  • Доп. питание -350 руб обед
Начало и место завершения
🚩 Геленджик
Экскурсия на плато Лаго-Наки (из Геленджика)
Экскурсия на плато Лаго-Наки (из Геленджика)
Экскурсия на плато Лаго-Наки (из Геленджика)
Экскурсия на плато Лаго-Наки (из Геленджика)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Риал Т.
Риал Т.
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3 отзыва оставили туристы

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