Что вы увидите
- Плато Лаго-Наги
- Азишская пещера
- Хаджохская Теснина
- Водопады ручья Руфабго
- Термальные бассейны «Водная Ривьера»
Программа экскурсии
- Наше путешествие пройдет на комфортабельном экскурсионном автобусе 🚌 Мерседес Спринтер (в пути 5-6 часов).
- Мы посетим одну из самых красивых 🤩 пещер плато — Большую Азишскую пещеру.
- Следующий пункт нашей программы — прогулка 👣 по Хаджохской Теснине, горному ущелью реки Белая.
- Также вы увидите водопады ручья Руфабго: более десятка водопадов в горном ущелье.
- В конце нашего путешествие вы сможете отдохнуть на базе «Водная Ривьера», где сможете искупаться в термальных бассейнах.
Организационные детали
- Надевайте удобную обувь, мы будем много ходить.
- Для более комфортного путешествия рекомендуем взять с собой маленькие подушечки или подголовники.
- Не забудьте купальные костюмы, сланцы (шлепки), халаты и полотенца, чтобы искупаться в термальном источнике.
- Возьмите с собой теплые кофты или куртки, для посещения пещеры: температура внутри -5 градусов в любое время года.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортные расходы
Что не входит
- Входные билеты:
- Водопады Руфабго 400\200 руб
- Хаджохская теснина 400\200 руб
- Большая Азишская пещера 500\250 руб
- Купание в термальный источниках-300 руб\час
- Доп. питание -350 руб обед
Начало и место завершения
🚩 Геленджик
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Риал Т.
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Риал Т. проводит ещё 5 экскурсий
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