Риал Т. – Гид из Геленджика

Горное плато Лаго-Наки расположено сразу в нескольких климатических зонах, поэтому каждый пейзаж здесь по-своему разнообразен.



Мы посетим древнюю пещеру и горное ущелье, увидим бурлящую горную реку Большого Хаджохского каньона, а также посетим термальный курорт.



Вы пройдетесь по альпийским лугам, усыпанным яркими цветами, окажетесь в широколиственных лесах и даже увидите горные ледники.