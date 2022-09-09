Вся территория вставочного зала поделена на три тематических помещения: зал Античности, зал Византийской эпохи, и зал современной истории Греции.

Зал Византийской эпохи

В зале Византийской эпохи размещены иконы, выставка нательного креста, уникальные издания Библии, выставка быта монахов Святой горы Афон, интерактивная выставка предметов быта понтийских греков, и многое другое. Для зрителей представлены 3D установка, где транслируются ролики о греческой керамике, богине Кибелле. Уникальные исторические артефакты: выставка древних монет, женских украшений, черно-лаковой керамики не оставит никого равнодушным.

Зал современной истории

В зале современной истории Греции можно увидеть выставки, посвященные Великой Отечественной войне, городу-побратиму Айя Напа на Кипре.

Далее, в помещении конференц-зала размещена экспозиция «Древняя Греция: памятники истории и культуры».

В сувенирной лавке представлены греческие сувениры, продукты, освященные предметы со Святой горы Афон.

Что включено: