Экскурсия по культурному греческому центру: От Античности до современности

Обзорная экскурсия по помещениям выставочного зала Греческого Культурного Центра повествует о самых интересных событиях

Обзорная экскурсия по помещениям выставочного зала Греческого Культурного Центра повествует о самых интересных событиях истории Греции от Античности до наших дней. Поучаствуете в розыгрыше призов по теме экскурсии, включены греческие кофе и выпечка.

В сувенирной лавке представлены греческие сувениры, продукты, освященные предметы со Святой горы Афон.
Экскурсия по культурному греческому центру: От Античности до современности
Экскурсия по культурному греческому центру: От Античности до современности
Экскурсия по культурному греческому центру: От Античности до современности
Экскурсия по культурному греческому центру: От Античности до современности
Экскурсия по культурному греческому центру: От Античности до современности
Экскурсия по культурному греческому центру: От Античности до современности
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Вниманию посетителей будут представлены экспонаты
  • Имеющие историческую и материальную ценность: коллекции монет
  • Украшений
  • Предметов быта
  • А также православные иконы и уникальные издания святой Библии
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Вся территория вставочного зала поделена на три тематических помещения: зал Античности, зал Византийской эпохи, и зал современной истории Греции.

Зал Византийской эпохи

В зале Византийской эпохи размещены иконы, выставка нательного креста, уникальные издания Библии, выставка быта монахов Святой горы Афон, интерактивная выставка предметов быта понтийских греков, и многое другое. Для зрителей представлены 3D установка, где транслируются ролики о греческой керамике, богине Кибелле. Уникальные исторические артефакты: выставка древних монет, женских украшений, черно-лаковой керамики не оставит никого равнодушным.

Зал современной истории

В зале современной истории Греции можно увидеть выставки, посвященные Великой Отечественной войне, городу-побратиму Айя Напа на Кипре.
Далее, в помещении конференц-зала размещена экспозиция «Древняя Греция: памятники истории и культуры».
В сувенирной лавке представлены греческие сувениры, продукты, освященные предметы со Святой горы Афон.

Что включено:

  • Розыгрыши призов по теме экскурсии.
  • Греческий кофе, греческая выпечка и напитки в ассортименте.
  • Уникальная возможность отправить записки с именами «О здравии» и «Об упокоении» на Святую гору Афон.
  • В каждом из помещений выставочного зала работает аудиогид.

ежедневно с 10:00-17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Розыгрыши призов по теме экскурсии
  • Греческий кофе, греческая выпечка и напитки в ассортименте
  • Уникальная возможность отправить записки с именами «О здравии» и «Об упокоении» на Святую гору Афон
  • В каждом из помещений выставочного зала работает аудиогид
Что не входит
  • В сувенирной лавке большой выбор продуктов
  • Сувениров из Греции
  • А также освященные предметы из Святой Горы Афон
Место начала и завершения?
ул. Луначарского, 112
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно с 10:00-17:00
Экскурсия длится около 1 часа 12 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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