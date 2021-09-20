в пятницу, субботу и воскресенье в 19:30

Что вас ожидает

Атмосферная прогулка-погружение

На аудиоспектакле с экскурсионной программой и элементами квеста вас будет сопровождать наша команда из трех человек: гид-актер; реквизитор, ответственный за артефакты, тематические предметы и спецэффекты на маршруте; и администратор, который будет следить за безопасностью, технической исправностью, общим темпом группы и комфортом каждого участника.

Волшебный ночной мир Геленджика

Маршрут будет проходить на Толстом мысе. Вы прогуляетесь по набережной, сворачивая на секретные улочки, а в завершение выйдете к пляжу. Часовщик подскажет неизведанные тропинки и откроет секреты невидимых существ. Вы узнаете, что за тайны скрывает Геленджик и какие известные люди связаны с его судьбой. Также не обойдем вниманием некоторые достопримечательности и памятники — например, Пограничники южных рубежей и сквер «Книга».

🔮 Ну а самое главное — то, что вы поймете, почему именно Геленджик называют Городом мечты и как здесь загадать сокровенное желание, чтобы оно обязательно сбылось.

Организационные детали

Все, что вам нужно — удобная обувь, одежда по погоде и авантюрное настроение.