в пятницу, субботу и воскресенье в 19:30

Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику

Открыть тайны города и загадать заветное желание на иммерсивной вечерней прогулке по скрытым улочкам

5
8 отзывов
Геленджик неспроста называют Городом мечты — убедиться в этом вы сможете, прогулявшись после заката с часовщиком.

Во время приключения в дополненной реальности вы узнаете об известных личностях, достопримечательностях и событиях, произошедших здесь за последние 100 лет.

А еще проводник покажет изнанку города и расскажет о его невидимых существах.
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику
Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику

Что вас ожидает

Атмосферная прогулка-погружение

На аудиоспектакле с экскурсионной программой и элементами квеста вас будет сопровождать наша команда из трех человек: гид-актер; реквизитор, ответственный за артефакты, тематические предметы и спецэффекты на маршруте; и администратор, который будет следить за безопасностью, технической исправностью, общим темпом группы и комфортом каждого участника.

Волшебный ночной мир Геленджика

Маршрут будет проходить на Толстом мысе. Вы прогуляетесь по набережной, сворачивая на секретные улочки, а в завершение выйдете к пляжу. Часовщик подскажет неизведанные тропинки и откроет секреты невидимых существ. Вы узнаете, что за тайны скрывает Геленджик и какие известные люди связаны с его судьбой. Также не обойдем вниманием некоторые достопримечательности и памятники — например, Пограничники южных рубежей и сквер «Книга».

🔮 Ну а самое главное — то, что вы поймете, почему именно Геленджик называют Городом мечты и как здесь загадать сокровенное желание, чтобы оно обязательно сбылось.

Организационные детали

Все, что вам нужно — удобная обувь, одежда по погоде и авантюрное настроение.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе Толстого мыса
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу, субботу и воскресенье в 19:30
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

в пятницу, субботу и воскресенье в 19:30

Максим
Максим
Наша команда организует морские экскурсионные прогулки уже на протяжении 20 лет. Также проводим экскурсии по городу и в его окрестностях. Для вашего комфортного отдыха мы оснащаем теплоходы мягкими сидениями, столиками и другими удобствами. А каждое морское путешествие сопровождается экскурсионной программой с демонстрацией фотографий.
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8 реальных отзывов от туристов

Е
20 сен 2021
Ребята молодцы! Видно, что относятся к своей работе с душой.
Экскурсия, конечно, больше будет интересна детям, но и взрослые с удовольствием погуляли по городу под необычный рассказ.
Организованно всё отлично. Предварительно позвонили, уточнили все детали, подтвердили время и место встречи. Очень грамотно организовано сопровождение экскурсии.
Рекомендую! Особенно тем, кто в Геленджике первый раз и особенно с детьми.
Спасибо!
О
30 авг 2021
Добрый день! Экскурсия мне очень понравилась. Все весьма организованно. Все понятно и логично. Весело и интересно. Немного устаёшь ходить 1, 5 часа, это ну прям ты постоянно идёшь! Потом смотрю на гида, а он полон сил и энергии и думаю, вот я ленивая! Человек старается для нас и полон энергии, мы идём за ним и хныкаем, что устали))) глупости) все прекрасно!
К
20 авг 2021
Сегодня посетила - Ночная экскурсия-спектакль по волшебному Геленджику. Я осталась в полном восторге, великолепная подача информации, гид Часовщик выше всяких похвал. Ребята огромные молодцы. Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям. Обязательно рекомендую, если вы находитесь в Геленджике посетите данную экскурсию.
В
5 авг 2021
Впервые пошла на экскурсию в Геленджике, и не пожалела что выбрала именно эту) действительно интересная информация о городе и о личностях в нем, без банального «посмотрите налево». И вся тематика спектакля, которая раскапывает известное «Геленджик- город мечты» очаровывает с первых минут. Спасибо, буду советовать всем знакомым
А
4 авг 2021
Хочу выразить огромную благодарность организаторам за эту экскурсию-спектакль. Такого в Геленджике вы точно не найдёте. Подобное в принципе поискать надо! Учтены все детали. Всё было и прикольно и интересно и чтоб задуматься можно было о своих желаниях! Интересная подача экскурсионной информации.
А
3 авг 2021
Можно сказать уже «как всегда» остался очень доволен! Отличное интересное времяпрепровождение в Геленджике. Не представляю как тут занять вечернее время, если только не бесконечные тусовки в кафешках и клубах. Экскурсия-спектакль полностью погружает тебя в новый таинственный город, из которого не хочется возвращаться!
В
3 авг 2021
Приехали в Геленджик, и первым делом отправились на новую ночную экскурсию. Очень понравилась ночная прогулка. Действительно задумываешься о своих желаниях и мечтах, успеваешь немного все переосмыслить. Отдельное спасибо Часовщику-гиду, парень красавчик, и в целом все на высшем уровне. Ждём такую же экскурсию и в нашем городе.
С
25 июля 2021
Спасибо за то, что оторвали от реальности и погрузили в мир сказки, за то, что экскурсия заставляет взглянуть заново на свои желания, настолько ли они настоящие)))

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