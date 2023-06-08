В начале прогулки вы наденете наушники и с помощью приложения на смартфоне станете участником необычного радиоэфира. В гости к ведущим придёт историк, чтобы рассказать о Геленджике, а вы с репортёром отправитесь по местам, о которых будут говорить в студии. Авторский текст, саунд-дизайн и голоса актёров создадут атмосферу, в которой вы окажетесь частью представления, а улицы послужат декорациями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔷 Вместе с ведущим, репортёром и историком вы исследуете город и попытаетесь ответить на вопрос: какой он, Геленджик? Все этапы аудиэкскурсии подробно описаны. Вас проведут по маршруту, чтобы вы не заблудились. Каждый этап будет сопровождаться фотографией и подробными навигационными подсказками.

🔷 Вы познакомитесь с историей Геленджика, поучаствуете в диалоге с городом и станете свидетелем различных эпох. Пройдёте по символичным местам и откроете нетуристические локации. А также переместитесь в будущее и представите, каким может быть Геленджик через несколько лет.

🔷 Неотъемлемой частью рассказа будут истории о местных жителях, которые жили здесь в разные столетия, благоустраивали город и создавали его облик. Ведущие расскажут и о том, как связаны девушки Краснодарского края и при чём здесь «Белая невеста».

🔷 Прогулка начнётся у фонтана в Первомайском сквере и завершится у памятника «Алые паруса», под рассказ об Ассоли и Грее. В программе аудиоспектакля: скульптура «Белая невесточка», памятник Лермонтову, Фонтан истории, платановая аллея и многое другое.

Следуйте за голосом — и вам откроются тайны этого города!

Организационные детали

Как проходит экскурсия с аудиогидом

После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии

Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код

Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту

Отправиться на экскурсию можно в любой день и время

Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать

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