"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия

Это не обычная экскурсия с гидом по городу, а целый спектр чувств и эмоций, который Вы получите на...

Это не обычная экскурсия с гидом по городу, а целый спектр чувств и эмоций, который Вы получите на этой прогулке.

Город будет декорацией спектакля, а Вы - главными героями.

Это прогулка 5D, где Вы будете видеть, слышать, чувствовать, ощущать.

Каждый турист хоть раз бывал на экскурсии.

Но обещаем, что такого вы еще не видели.
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия
"Геленджик кота Василия" - театрализованная аудио-экскурсия

Что вы увидите 🤩

  • Первомайский сквер
  • Здание Администрации
  • Памятник времен
  • символ города Белая Невеста
  • Центральный причал
  • памятник городу-побратиму Хильдесхайм
  • сквер городам-побратимам
  • памятник Коробейнику
  • Платановая аллея
  • улица исторического значения им. Ленина
  • памятник советской архитектуры - кинотеатр Буревестник
  • торговый центр "Эстакада"
  • старый автовокзал
  • памятник "Старушка"
  • Лермонтовская площадь
  • памятник флейтисту
  • и многие укромные красивые уголки и улочки прекрасного города
Наш экскурсовод
В этой экскурсии-спектакле вы станете главными действующими лицами в декорациях города. Следовать нужно за необычным экскурсоводом. Он знает все дыры в заборах, каждую крышу, очень любит ласку и молоко. У него множество историй о городе из первых уст и он научит тебя не только видеть, но и слышать Геленджик.
Что вас ждет
За час с лишним вы исследуете не только улицы города, но и как это полагается на курорте замедлите своё время. Вернетесь в прошлое, заглянете в будущее и переоцените настоящее.
Всё, что нужно, чтобы начать — это купить билет.

Важно знать:

  • Ждем вас в месте встречи указанном на карте. Не берите с собой тяжелые и большие вещи, алкогольные напитки и животных. В этот раз они будут только мешать.
  • Экскурсия будет не сложной. Обязательно наденьте удобные вещи и обувь, чтобы было комфортно во время прогулки.
  • Перед началом экскурсии мы выдадим индивидуальные наушники, которые будут работать до конца представления. Они — проводник в мир Загадочного Геленджика.
  • Теперь всё готово и все в сборе. Мы начинаем наше приключение. Расслабьтесь и доверьтесь голосу, который вас ведет. Будьте уверены: всё, что с вами происходит, именно так и задумано.
🚩 Начало: г. Геленджик, ул. Первомайская 2
🏁 Место завершения: г. Геленджик, Лермонтовская площадь
 Что входит
  • Специальные наушники.
  • Сопровождающие: гид-актер, администратор и реквизитор.
 Что не входит
  • Личные расходы туриста
Важная информация
  • Ждем вас в месте встречи указанном на карте. Не берите с собой тяжелые и большие вещи
  • алкогольные напитки и животных. В этот раз они будут только мешать. Наденьте удобные вещи и обувь
  • чтобы было комфортно во время прогулки. И обязательно берите с собой хорошее настроение!
Время проведения: Пятница, Суббота, Воскресение в 18:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Максим
Максим
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