Наш экскурсовод

В этой экскурсии-спектакле вы станете главными действующими лицами в декорациях города. Следовать нужно за необычным экскурсоводом. Он знает все дыры в заборах, каждую крышу, очень любит ласку и молоко. У него множество историй о городе из первых уст и он научит тебя не только видеть, но и слышать Геленджик.

Что вас ждет

За час с лишним вы исследуете не только улицы города, но и как это полагается на курорте замедлите своё время. Вернетесь в прошлое, заглянете в будущее и переоцените настоящее.

Всё, что нужно, чтобы начать — это купить билет.

Важно знать: