Наш экскурсовод
В этой экскурсии-спектакле вы станете главными действующими лицами в декорациях города. Следовать нужно за необычным экскурсоводом. Он знает все дыры в заборах, каждую крышу, очень любит ласку и молоко. У него множество историй о городе из первых уст и он научит тебя не только видеть, но и слышать Геленджик.
Что вас ждет
За час с лишним вы исследуете не только улицы города, но и как это полагается на курорте замедлите своё время. Вернетесь в прошлое, заглянете в будущее и переоцените настоящее.
Всё, что нужно, чтобы начать — это купить билет.
Важно знать:
- Ждем вас в месте встречи указанном на карте. Не берите с собой тяжелые и большие вещи, алкогольные напитки и животных. В этот раз они будут только мешать.
- Экскурсия будет не сложной. Обязательно наденьте удобные вещи и обувь, чтобы было комфортно во время прогулки.
- Перед началом экскурсии мы выдадим индивидуальные наушники, которые будут работать до конца представления. Они — проводник в мир Загадочного Геленджика.
- Теперь всё готово и все в сборе. Мы начинаем наше приключение. Расслабьтесь и доверьтесь голосу, который вас ведет. Будьте уверены: всё, что с вами происходит, именно так и задумано.