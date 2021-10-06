Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль

Увидеть и услышать город, следуя за необычным гидом

5
13 отзывов
Знакомиться в Геленджиком вы будете в наушниках — и в компании кота Василия! Станете не туристами, но действующими лицами интерактивного спектакля в декорациях города.

Погуляете по его улочкам и увидите памятники.

Слушая невыдуманные истории, вернетесь в прошлое, заглянете в будущее и переоцените настоящее.
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль
Геленджик кота Василия, или экскурсия-спектакль

Что вас ожидает

Прогулка с наушниками и котом

Наш гид знает все дыры в заборах и каждую крышу, любит ласку и молоко. А еще он припас для вас множество историй о городе от местного жителя. Вы услышите их, надев наушники: узнаете, как появился и развивался Геленджик, откроете интересные факты о нем. Попутно потанцуете, споете, пофотографируетесь — всё в легкой непринужденной форме.

Обзорный маршрут

Вы встретите кота Василия в Первомайском парке и отправитесь на набережную. Увидите Белую невесту, символ города, Центральный причал, памятники немецкому городу-побратиму Хильдесхайм и коробейнику. Погуляете по платановой аллее и улице Ленина, не пропустите советский кинотеатр Буревестник и старый автовокзал, Лермонтовскую площадь, памятник «Старушка» и другие уголки Геленджика.

Организационные детали

  • Экскурсию проводит гид-актер из нашей команды
  • Оборудование включено в стоимость. Дополнительных расходов нет.
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: в Первомайском сквере Геленджика
Время проведения: в пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Максим
Максим
Наша команда организует морские экскурсионные прогулки уже на протяжении 20 лет. Также проводим экскурсии по городу и в его окрестностях. Для вашего комфортного отдыха мы оснащаем теплоходы мягкими сидениями, столиками и другими удобствами. А каждое морское путешествие сопровождается экскурсионной программой с демонстрацией фотографий.
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13 реальных отзывов от туристов

А
6 окт 2021
Отличная Экскурсия! Мы были не просто слушателями аудиодорожки, а полноценными участниками действия. Экскурсия оставила только положительные эмоции. Кот заряжает добротой и позитивом. Ребёнок сказал, что это лучшая Экскурсия в его жизни и это то, что больше всего ему понравилось в Геленджике. Рекомендую от души и взрослым и детям. Единственным минусом было, что экскурсию несколько раз переносили, тк в конце сезона тяжело набирались группы
Е
19 сен 2021
Экскурсия больше подходит для молодой аудитории… но настроение подняла всем без исключения. Спасибо организаторам.
И
23 авг 2021
Спасибо за море положительных эмоций:) время на экскурсии провели с удовольствием. Задумка, подача материала очень интересная. Коту Василию отдельный респект:). Удачи и побольше гостей вашей команде! Наши рекомендации к посещению!
Н
16 июля 2021
Ребята большие умницы! Во первых сама организация процесса на высшем уровне. Для меня это важно. К сожалению, на наших курортах как правило этот пункт сильно страдает. Во вторых подача исторического материала веселая, непринужденная и автоматически запоминающаяся и для ребенка 6 лет и для 13 и для меня-взрослого человека. Мы все были вовлечены в историю, в процесс. Было весело, энергично и давно мы так не раскрепощались! Спасибо, что не было банальных памятников и сухих дат!
А
9 июля 2021
Спасибо, ребята, на время попадаешь в сказку! Смеялись в голос)
И
3 июля 2021
Очень были рады знакомству с симпатичным и абсолютно уникальным котом Васенькой и его командой! Потрясающая экскурсия: веселая, интересная, технологичная, комфортная. Мы были на экскурсии с дочерьми 2 и 8 лет, причём младшая была в коляске, тем не менее прогулка прошла на одном дыхании, было интересно до последней минуты. Спасибо большое организаторам. Большые молодцы! Продуманно все до мелочей! Профессионалы!
И
21 июня 2021
Интересно познавательно весело рекомендую детям и взрослым!
А
6 июня 2021
Спасибо большое за такой прекрасный вечер! Деткам очень понравилось! Каждый год приезжаем в Геленджик, давно хотелось посетить что-нибудь новое из развлечений. Не думал, что в Геленджике есть аудио экскурсии, как у нас в Питере, приятно удивлены 👍👍Остались более чем довольны. Было очень интересно, приятно, что столько полезной информации подаётся именно в форме спектакля, даже наши неугомонные дети, так внимательно все слушали, было и интересно и познавательно. Отдельный респект коту Василию за юмор и актёрскую игру, мы взрослые тоже отдохнули на высоте 😁 не мог не написать отзыв, вы сделали наш вечер перед отъездом! Огромная благодарность!
К
6 июня 2021
Экскурсия-спектакль - само название уже привлекло, но было непонятно чего ждать. И это отлично, потому что такого Вы точно не ждёте! Приятная прогулка по городу, по местам, в которые сам вряд ли бы зашёл. Увидел настоящую красоту города, узнал очень много нового и интересного, хотя сам в Геленджике уже 6-й год отдыхаю. И сама эта линия спектакля очень очаровывает) заставляет задуматься, и реально замедлится. Очень понравилась эта экскурсия, советую всем, особенно с детьми. Не пожалеете)
А
6 июня 2021
Вчера был на экскурсии «Геленджик Кота Василия». Очень необычный подход к подаче информации. Все легко, с юмором, с приятной музыкой. Очень отличается от обычных нудных экскурсий, на которых скорее спишь, чем воспринимаешь историю города. Советую всем посетить. Интересно будет и местным жителям, и тем кто был здесь много раз, и тем более, тем кто впервые в Геленджике. Прикольно) остался очень доволен))
Р
6 июня 2021
Ребёнку очень понравилось, и у меня был первый опыт в подобного рода Экскурсии, хочется отметить игру актера -молодец, и конечно же что то новое всегда интересно. Как появятся новые маршруты обязательно сходим. Спасибо!
В
5 июня 2021
Был вчера на экскурсии с девушкой, очень понравилось, было весело и интересно, всем рекомендую.
Е
30 мая 2021
Интересно и не обычно провели время. Детям 6 лет, очень понравилось. Это не просто экскурсия по знакомому городу, а много интерактивов, возможностей замедлиться, задуматься о моменте. Рекомендую как местным жителям, так и приезжим.

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