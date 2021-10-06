Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Что вас ожидает

Прогулка с наушниками и котом

Наш гид знает все дыры в заборах и каждую крышу, любит ласку и молоко. А еще он припас для вас множество историй о городе от местного жителя. Вы услышите их, надев наушники: узнаете, как появился и развивался Геленджик, откроете интересные факты о нем. Попутно потанцуете, споете, пофотографируетесь — всё в легкой непринужденной форме.

Обзорный маршрут

Вы встретите кота Василия в Первомайском парке и отправитесь на набережную. Увидите Белую невесту, символ города, Центральный причал, памятники немецкому городу-побратиму Хильдесхайм и коробейнику. Погуляете по платановой аллее и улице Ленина, не пропустите советский кинотеатр Буревестник и старый автовокзал, Лермонтовскую площадь, памятник «Старушка» и другие уголки Геленджика.

Организационные детали