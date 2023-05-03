Добро пожаловать в место, где природа раскрывает перед нами все свои тайны — Грозовые ворота в Геленджике.
Это место уникально своей красотой и величием — горные обрывы и водопады, сосны и кипарисы, незабываемый вид на Черное море.
Это место уникально своей красотой и величием — горные обрывы и водопады, сосны и кипарисы, незабываемый вид на Черное море.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
- Уникальная энергетика и история «Грозовых ворот».
- «Грозовые ворота» — место, которое завораживает своей красотой и загадочностью. Если вы видели фильм с одноименным названием, то сразу узнаете его атмосферу. Но даже если не смотрели, посетив это место, вы не сможете устоять перед его очарованием и силой.
- Экскурсия начинается с поездки, во время которой путешественники смогут насладиться видом нескольких водопадов и зарядиться энергией дольмена, который несет в себе множество тайн. Пройдя по живописным тропам, вы сможете насладиться удивительными пейзажами Кавказского хребта.
- Главным пунктом экскурсии является крепость «Грозовые ворота». Построенная на вершине горы, она возвышается над величественным Черным морем и впечатляет своими размерами. Со стен крепости открываются захватывающие виды на побережье и город Геленджик. Вдохновляющая атмосфера и неповторимый колорит крепости заставят вас перенестись на несколько веков назад.
- Но это не единственное «место силы», которое стоит увидеть во время экскурсии. Вас ждут множество загадочных мест, каждое из которых имеет свою уникальную энергетику и историю. Посетив «Грозовые ворота» в Геленджике, вы окунетесь в мир загадочных легенд и историй, насладитесь удивительными пейзажами и зарядитесь энергией, которую дарит эта местность.
Важная информация:Возьмите с собой: удобную обувь, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.
Ежедневно в 07:00, 12:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Дольмены
- Водопады
- Крепость Грозовые ворота
- Что не входит
- Кафе
- Место начала и завершения?
- Геленджик
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 07:00, 12:00, 15:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Возьмите с собой: удобную обувь
- Солнцезащитные очки
- Головной убор и деньги на личные расходы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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