Индивидуальный тур на Багги к озеру «Церковное»

Вас ждет увлекательный маршрут по горам

Вас ждет увлекательный маршрут по горам.

Маневренный багги легко преодолеет сложные участки дороги и покорит грязь.

Лесные дороги и бездорожье для него не преграда.

Попробуйте раз — и багги останется в вашем сердце навсегда!
Индивидуальный тур на Багги к озеру «Церковное»
Индивидуальный тур на Багги к озеру «Церковное»
Индивидуальный тур на Багги к озеру «Церковное»
Индивидуальный тур на Багги к озеру «Церковное»
Индивидуальный тур на Багги к озеру «Церковное»

Что вас ожидает 🤩

  • Проезжаем лес Пицундской сосны
  • Сосновый бор
  • Реликтовую рощу
  • Пересекаем реку Жане
  • Водопады

Вас ждет увлекательный маршрут по горам

Маневренный багги легко преодолеет сложные участки дороги и покорит грязь. Лесные дороги и бездорожье для него не преграда. Попробуйте раз — и багги останется в вашем сердце навсегда!
Во время экскурсии мы увидим множество красивых мест. Трасса имеет разнообразный рельеф. Будут спуски, подъёмы, лужи с грязью и горная река. Конечная смотровая будет с видом на озеро «Церковное» где можно будет искупятся и сделать красивые фото.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Гид
  • Трансфер
Что не входит
  • Напитки
Место начала и завершения?
г. Геленджик, поселок Светлый, улица Шоссейная 45б
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 9:00, 12:00, 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
  • Забираем с адреса за час до поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно 9:00, 12:00, 15:00

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