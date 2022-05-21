Вас ждет увлекательный маршрут по горам

Маневренный багги легко преодолеет сложные участки дороги и покорит грязь. Лесные дороги и бездорожье для него не преграда. Попробуйте раз — и багги останется в вашем сердце навсегда!

Во время экскурсии мы увидим множество красивых мест. Трасса имеет разнообразный рельеф. Будут спуски, подъёмы, лужи с грязью и горная река. Конечная смотровая будет с видом на озеро «Церковное» где можно будет искупятся и сделать красивые фото.