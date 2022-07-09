Интерактивное шоу с участием зрителей: легионеры, рабы, подмастерья

Приглашаем вас в тематический парк развлечений для всей семьи. Гостей ждет множество приключений и испытаний

5
8 отзывов
Приглашаем вас в тематический парк развлечений для всей семьи. Гостей ждет множество приключений и испытаний.

Ты окажешься в центре шоу-программы продолжительностью 1,5 часа, остальное время нахождения в парке — не ограничено! Динамичный сюжет проведёт тебя по 4 площадкам парка. Легионеры, рабы, подмастерья, варвары, гладиаторы и другие жители Империи ждут твоего участия!
Интерактивное шоу с участием зрителей: легионеры, рабы, подмастерья
Интерактивное шоу с участием зрителей: легионеры, рабы, подмастерья
Интерактивное шоу с участием зрителей: легионеры, рабы, подмастерья
Интерактивное шоу с участием зрителей: легионеры, рабы, подмастерья
Интерактивное шоу с участием зрителей: легионеры, рабы, подмастерья
Интерактивное шоу с участием зрителей: легионеры, рабы, подмастерья
Интерактивное шоу с участием зрителей: легионеры, рабы, подмастерья
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Римский военный форт
  • Деревню варваров
  • Школу гладиаторов
  • Арену для поединков
  • Гончарную мастерскую, пекарню
  • Имперский рудник
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Описание

Парк "Римская империя" очень популярен у семей с детьми от 5 до 13 лет. Об этом свидетельствуют высокие рейтинги среди объектов туристического показа и отзывы посетителей парка. Сегодня парк способен удивить самого искушенного гостя.

Актеры общаются с гостями в образе

Все действия происходят вокруг зрителей и с их участием! Актеры общаются с гостями в образе. Дети верят происходящему на 100%. После программы мастер классы по гончарному мастерству. Стрельба в античном тире с древних боевых машин. Продажа детей в рабство на Имперский рудник. Квесты. Вы такого ни где не увидите!
В шоу участвуют порядка 20 актеров, аниматоров, каскадеров. Все снаряжение, одежда, вооружение, боевые машины, предметы быта-являются точными копиями предметов той эпохи.

Организационные детали:

  • Парковка для автомобиля включена в стоимость.
  • На территории парка есть кафе-пиццерия, где можно перекусить.
  • Фото и видеосъемка на свою технику.

пн-вс 10-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-30, 16-30

Ответы на вопросы

Что входит
  • 1,5 часовая шоу программа
  • Парковка
  • Туалет
  • Фото и видео съемка на свою технику
Что не входит
  • Мастер классы 350-450 руб
  • Аттракционы 350-450 руб
  • Кафе пиццерия
  • Стрельба в античном тире 400 руб
Место начала и завершения?
Геленджик, Сухумское шоссе, 4 км
Когда и сколько длится?
Когда: пн-вс 10-30, 11-30, 12-30, 13-30, 14-30, 15-30, 16-30
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • В дождь шоу нет. Количество мест ограничено (50)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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2
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П
9 июля 2022
Давно слышали о парке и наконец-то в нем побывали! Жалею, что не приехали раньше! Было очень весело, давно так не смеялись. Полное погружение в древний рим, актёры все не играют, а живут в своих ролях. Время в парке летит незаметно, на одном дыхании. После шоу мы постреляли из разных оружий, прошли мастер класс с гончаром. Весь персонал очень приветливый, как-будто пришли в гости к старым друзьям. И в завершении, как вишенка на торте, посидели в кафе - там вкуснейшая пицца и каша гладиаторов! Советую всем! 1000%
О
8 июля 2022
Отличный пакр для взрослых и детей! Замечательное представление, очень реалистичные актёры! Ребята отдаются полностью своей работе! Обязательно попробуйте пройти квест - это отдельное удовольствие! Обязательно вернёмся ещё!
К
8 июля 2022
Замечательно место! Приезжали с детьми 8 лет и 4 года, обоим очень понравилось. Красивое и аутентичное место, интересная программа, зрелищное представление. Много интерактива. Однозначно рекомендую к посещению!
К
7 июля 2022
Отличное место, великолепный персонал, очень понравилось представление, еда, подход и место, все актеры делают все максимально профессионально. Были с детьми, детям понравилось, а взрослым понравилось ещё больше, конкурсы, шутки и истории, все очень насыщенно. Спасибо администрации парка развлечений, за подход в культурном развитии детей и взрослых. Очень рекомендуем! Нам очень понравилось, спасибо! Желаем вам процветания!
Т
5 июля 2022
Полноценный иммерсивный спектакль с прекрасными декорациями, достойными актерами и даже полноценной сценой битвы. С огоньком и шутками вводят детей в римскую историю. Самый экзотичный - шаман, очень увлечённый, с удовольствием общается, даёт желающим своего удава. После представления можно посетить гончарную мастерскую, пострелять из лука и орудий, выкупиться из рабства на рудниках. Родителям тоже смешно и интересно.
Д
15 июня 2022
Супер! Дети были в восторге! Погружение в мир легионеров и гладиаторов древнего Рима. Можно пострелять из действующих моделей орудий той эпохи, поучаствовать в сражении с гладиатором, можно овладеть навыками гончара, почувствовать себя старателем на прииске.
С
11 июня 2022
Отличное место для отдыха с семьёй либо компанией! Ненавязчивое погружение в историю Римской империи, отличные постановки, мастер-классы и спектакли. Всё было очень интересно, однозначно стоит своих денег. Отдельного внимания заслуживают бои на арене, мастер-классы стрельбы из лука, метание ножей и топоров- всё можно попробовать: пострелять, пометать под руководством опытного инструктора. Очень впечатлил мастер-класс по гончарному искусству- всё очень доступно, интересно и красиво, большое спасибо очаровательной девушке- гончару за интереснейшую информацию о процессе создания посуды и помощь в самом процессе! Всё актёры - на высоте, играют отлично и ненавязчиво, персонал вежливый и предупредительный, однозначно приедем ещё с детьми- им наверняка тоже понравится.
А
10 мая 2022
Были тут с семьей и 2 детьми. Очень интересное шоу, великолепные актеры. Большая территория комплекса посвящена разным атрибутам жизни древнего Рима. Дети были в восторге и нам тоже понравилось. Однозначно рекомендуем. С удовольствием провели тут 2 часа. Посещение стоит каждого потраченного рубля

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