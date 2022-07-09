Парк "Римская империя" очень популярен у семей с детьми от 5 до 13 лет. Об этом свидетельствуют высокие рейтинги среди объектов туристического показа и отзывы посетителей парка. Сегодня парк способен удивить самого искушенного гостя.

Актеры общаются с гостями в образе

Все действия происходят вокруг зрителей и с их участием! Актеры общаются с гостями в образе. Дети верят происходящему на 100%. После программы мастер классы по гончарному мастерству. Стрельба в античном тире с древних боевых машин. Продажа детей в рабство на Имперский рудник. Квесты. Вы такого ни где не увидите!

В шоу участвуют порядка 20 актеров, аниматоров, каскадеров. Все снаряжение, одежда, вооружение, боевые машины, предметы быта-являются точными копиями предметов той эпохи.

Организационные детали: