Риал Т. – Гид из Геленджика

Добро пожаловать в один из старинных городов мира.



Керчь младше Рима всего лишь на 100 лет.



Для изучения истории 📖 небольшого городка совсем не нужны музеи 🖼 — можно просто прогуляться 👣 по улочкам.



Здесь сохранились достопримечательности 🏛️, начиная с античных времен.



Старейший храм Крыма, османская крепость и усыпальница босфорских правителей — мы займемся их изучением.



Пристегивайте ремни, мы отправляемся в прошлое!