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Из Геленджика в Керчь

5
3 отзыва
Риал Т.
Риал Т. – Гид из Геленджика
Добро пожаловать в один из старинных городов мира.

Керчь младше Рима всего лишь на 100 лет.

Для изучения истории 📖 небольшого городка совсем не нужны музеи 🖼 — можно просто прогуляться 👣 по улочкам.

Здесь сохранились достопримечательности 🏛️, начиная с античных времен.

Старейший храм Крыма, османская крепость и усыпальница босфорских правителей — мы займемся их изучением.

Пристегивайте ремни, мы отправляемся в прошлое!
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 20 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 2 400 ₽ за человека

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Из Геленджика в Керчь
Из Геленджика в Керчь

Что вы увидите

  • Керчь:
  • Крымский мост
  • Площадь Ленина
  • Храм Святого Иоанна Предтечи
  • Аджимушкайские каменоломни
  • Царский Курган
  • Керченская крепость
  • Османская крепость Ени-Кале
  • Гора Митридат
Программа экскурсии
  • Мы поедем в Керчь через Крымский мост. Поездка пройдет на комфортабельном автобусе 🚌 18-Mercedes-Benz Sprinter.
  • В первую очередь мы посетим главную площадь города — Площадь Ленина. Она появилась в 30-е годы XIX века на территории разрушенной турецкой крепости и называлась Биржевой. Потом здесь был организован рынок и стоянка извозчиков.
  • Потом мы отправимся к Храму Святого Иоанна Предтечи, старейшему на территории Крыма. Древняя часть храма была построена в VI веке.
  • Следующая остановка — самая посещаемая достопримечательность 🏛️ Керчи сейчас — Аджимушкайские каменоломни. Это искусственные пещеры, где добывали ракушечник. В годы Второй Мировой войны здесь вела оборону часть войск Крымского фронта. Сейчас здесь мемориальный музей 🖼, который рассказывает об этих событиях.
  • Мы посетим Царский Курган, усыпальницу правителей Босфорского царства.
  • После обеда мы отправимся в Керченскую и Османскую крепости. <
  • В завершение нашего путешествия мы насладимся панорамным видом на Керчь с горы ⛰️ Митридат.
  • В обратный путь отправимся около 20-21 вечера, а в Геленджик вернемся около 01:00-02:00.
Что входит
  • Транспортные расходы
  • Экскурсионное обслуживание
  • Завтрак
Что не входит
  • 1. Входные билеты:
  • Крепость «Керчь» (форт Тотлебен) — 350 /200 руб.
  • Аджимушкайские каменоломни — 400 /300 руб.
  • Царский курган — 150/ 100 руб.
  • 2. Обед (самостоятельно или комплекс 350 руб)
Начало и место завершения
🚩 Геленджик
Из Геленджика в Керчь
Из Геленджика в Керчь
Из Геленджика в Керчь
Из Геленджика в Керчь

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Риал Т.
Риал Т.
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3 отзыва оставили туристы

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