Риал Т. – Гид из Геленджика

Вас ждет путешествие в Сочи.



Мы осмотрим город 🏙️ на обзорной экскурсии 🧭, познакомимся с его главными достопримечательностями 🏛️ и их историей 📖.



Отправимся в Красную поляну, прокатимся по знаменитой канатной дороге, увидим Олимпийский парк 🌳 и посетим интерактивный Музей 🖼 Археологии.