В дороге мы проведем ночь, рано утром приедем в Сочи.
Осмотр Сочи начнем с обзорной экскурсии 🧭, посетим храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя.
Далее отправимся в Красную поляну, где поднимемся по канатной дороге и посетим интерактивно-мультимедийный Музей 🖼 Археологии.
После мы отправимся в Олимпийский парк 🌳 вы можете весь день провести в парке аттракционов 🎡 Сочи-парк. Единый входной билет 🎫 (оплачивается отдельно) позволяет находиться в парке целый день, смотреть все шоу-программы и неограниченное количество раз кататься на всех аттракционах.
Отъезд из Сочи в 21:00, возвращение в Геленджик — в 4:00 — 5:00 утра.
Важно знать
При себе иметь паспорт. Детям — свидетельство о рождении.
Для более комфортного путешествия рекомендуем: в дорогу взять с собой маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы
Что входит
Проезд на комфортабельном автобусе
Экскурсионное обслуживание
Олимпийский парк
Минеральный источник «Чвижепсе»
Что не входит
Питание на маршруте оплачивается самостоятельно.
Сочи парк с 10:00 - 1850/1600 руб. (5-12 лет)
Гольф кар - 250 руб.
Канатная дорога «Путь к Вершинам + Парк Водопадов» - 1590/950 руб (6-14 лет)
Начало и место завершения
🚩 Геленджик
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 50 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.