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Из Геленджика в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур

5
3 отзыва
Риал Т.
Риал Т. – Гид из Геленджика
Вас ждет путешествие в Сочи.

Мы осмотрим город 🏙️ на обзорной экскурсии 🧭, познакомимся с его главными достопримечательностями 🏛️ и их историей 📖.

Отправимся в Красную поляну, прокатимся по знаменитой канатной дороге, увидим Олимпийский парк 🌳 и посетим интерактивный Музей 🖼 Археологии.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 30 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 3 200 ₽ за человека

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Из Геленджика в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур
Из Геленджика в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур

Что вы увидите

  • Красная Поляна
  • Курорт «Роза Хутор»
  • Канатная дорога
  • Олимпийский парк
  • Сочи-парк
  • Храм нерукотворного образа Христа Спасителя
Что вас ожидает?
  • В дороге мы проведем ночь, рано утром приедем в Сочи.
  • Осмотр Сочи начнем с обзорной экскурсии 🧭, посетим храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя.
  • Далее отправимся в Красную поляну, где поднимемся по канатной дороге и посетим интерактивно-мультимедийный Музей 🖼 Археологии.
  • После мы отправимся в Олимпийский парк 🌳 вы можете весь день провести в парке аттракционов 🎡 Сочи-парк. Единый входной билет 🎫 (оплачивается отдельно) позволяет находиться в парке целый день, смотреть все шоу-программы и неограниченное количество раз кататься на всех аттракционах.
  • Отъезд из Сочи в 21:00, возвращение в Геленджик — в 4:00 — 5:00 утра.
Важно знать
  • При себе иметь паспорт. Детям — свидетельство о рождении.
  • Для более комфортного путешествия рекомендуем: в дорогу взять с собой маленькие подушечки или подголовники, удобную обувь, купальные костюмы
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Экскурсионное обслуживание
  • Олимпийский парк
  • Минеральный источник «Чвижепсе»
Что не входит
  • Питание на маршруте оплачивается самостоятельно.
  • Сочи парк с 10:00 - 1850/1600 руб. (5-12 лет)
  • Гольф кар - 250 руб.
  • Канатная дорога «Путь к Вершинам + Парк Водопадов» - 1590/950 руб (6-14 лет)
Начало и место завершения
🚩 Геленджик
Из Геленджика в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур
Из Геленджика в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур
Из Геленджика в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур
Из Геленджика в Сочи и Красную Поляну: однодневный тур

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Риал Т.
Риал Т.
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3 отзыва оставили туристы

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