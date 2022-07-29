В жаркий день так приятно искупаться в горном озере! Мы с вами отправимся на конную прогулку в горы.
По пути сделаем остановку для отдыха у озера Грек, а затем поднимемся через луга и реликтовую сосновую рощу к смотровой площадке в Дивноморском с незабываемым видом на море и горный массив.
По пути сделаем остановку для отдыха у озера Грек, а затем поднимемся через луга и реликтовую сосновую рощу к смотровой площадке в Дивноморском с незабываемым видом на море и горный массив.
Ближайшие даты:
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даты
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Что вас ожидает:
- Озеро Грек
- Реликтовая Роща
- Пицундские Сосны
- Луга с цветами
- Смотровая с видом на море и горные массивы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Знакомство с лошадьми
Экскурсия начинается со знакомства с Животными. Далее инструктаж и техника безопасности. Маршрут начинается вдоль Озера Грек, по пути часто встречаются дикие обитатели нашей местности.
Виды на горный массив и море
Далее маршрут плавно перетекает в луга, усыпанные полевыми цветами. Вы имеете возможность сделать фотографии с Лошадьми. Финальной достопримечательностью становится посещение смотровой площадки села Дивноморское, где с высоты открывается вид на море и горный Массив. После возвращаемся на базу.
Важная информация:
Стоимость трансфера 300₽ с одного человека.
с понедельника по воскресение: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение гида
- Инструктаж
- Что не входит
- Трансфер
- Место начала и завершения?
- г. Геленджик пос. Светлый ул. Шоссейная, 45б
- Когда и сколько длится?
- Когда: с понедельника по воскресение: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Трансфер не входит в стоимость экскурсии. Стоимость трансфера 300₽ с одного человека. Одевать только закрытою обувь без платформы! Строго запрещено привозить с собой еду для лошадей (морковь, яблоки и т. д.)
- Можно приобрести корм для кормления лошадей на базе от 100₽
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Виолетта
29 июля 2022
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