  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Квадропрогулка по горным массивам

Подняться на горный хребет Язык и искупаться в заповедном озере

Вадим
Задать вопрос
Вадим – представитель гидов
Поездка на квадроциклах по горным массивами Геленджика – это потрясающий опыт, возможность испытать себя и прикоснуться к удивительной природе черноморского побережья.

Наслаждаясь скоростью, вы пересечете горные речки, увидите заповедный лес древней пицундской сосны, отдохнете у бирюзового озера и покорите горный хребет!
3000 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На мотоцикле
Продолжительность 2 часа
До 20 человек
Встреча Трансфер с дома
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
3
Квадропрогулка по горным массивам
Квадропрогулка по горным массивам

Что вас ожидает

Пересечение горной реки Мезыб
После небольшого инструктажа и адаптации к квадроциклу мы проедем пару километров по ровной грунтовой дороге и домчимся до неглубокой реки Мезыб. Вы сможете с брызгами проехать по руслу реки и преодолеть водные преграды!

Купание в заповедном озере
На пути мы сделаем остановку у озера Церковное, которое находится в заповедной зоне и окружено массивными горами, утопающими в зелени. Отличное место, чтобы немного отдохнуть и искупаться в чистейшей бирюзовой воде! По легенде Церковное озеро имеет чудесное свойство исполнять желания, а его природа дарит спокойствие и душевную гармонию.

Подъем на хребет Язык
Дальше вас ждет захватывающий подъем по горным массивам через горные речки и древние леса. С каждой новой высотой вы будете открывать для себя новые восхитительные пейзажи и приближаться к облакам. Мы поднимемся на хребет Язык, насладимся видами на село Дивноморское, Черное море, на бор реликтовой пицундской сосны и макушки соседних гор. А затем проедем по хребту, чтобы возможность вдохнуть полной грудью аромат хвойных растений.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на квадроциклах марки Стелс (Stels) 500 GT, которые имеют автоматическую коробку передач и отлично справляются с водными преградами и подъемом в гору. Вся поездка проходит в сопровождении инструкторов
  • Для тех, кто катается парами, предоставляется возможность меняться на маршруте местами.
  • Трансфер с места проживания в Геленджике или Дивноморском до базы включен в стоимость экскурсии.
  • Участникам предоставляется экипировка: шлем, очки, защитная маска.
  • Что стоит взять с собой: полотенце, купальник (купание в озере Церковное), воду в дорогу.
  • Дополнительные расходы: фотосессия во время езды на квадроциклах – 500 рублей.
Квадропрогулка по горным массивам
Квадропрогулка по горным массивам
Квадропрогулка по горным массивам
Квадропрогулка по горным массивам
Квадропрогулка по горным массивам
Квадропрогулка по горным массивам
Квадропрогулка по горным массивам
Квадропрогулка по горным массивам
Квадропрогулка по горным массивам

Экскурсия проводится в понедельник и воскресенье в 09:00, 12:00, 14:00 и 16:00, во вторник и четверг в 12:00, 13:00, 14:00 и 16:00, в среду в 12:00, 14:00, 15:00 и 16:00, в пятницу в 09:00, 12:00, 13:00 и 16:00, в субботу в 09:00, 14:00, 15:00 и 16:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура Трансфер с дома.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Вадим
Вадим
Наша команда гидов организует интересные экскурсии в Геленджике. За годы работы мы накопили большой опыт и готовы рассказать вам о городе так, чтобы он стал вам ближе, роднее и понятнее. Ждем вас в гости, друзья!
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

5 сентября 2019
Сделайте поинтереснее маршрут. Фотка с плеском воды явно не стоит 150р. Нужно предупреждать, в чем ехать. Вы сказали одеться комфортно, но не уточнили, что мы все будем в пыли.

Вадим проводит ещё 4 экскурсии

Джиппинг в село ПшадаДжиппинг в село ПшадаДжиппинг в село Пшада
От 12000 за экскурсию
6 часов
1 отзыв
Дивные водопады, величественные горы и мистические дольмены
Вам предстоит совершить путешествие по самым красивым местам в окрестностях села Пшада. Помимо захватывающего джиппинга, вы пройдете по ущелью между скал вдоль реки, где 6 каскадных водопадов плавно перетекают один в другой; побываете на территории таинственных дольменных комплексов и узнаете древние истории о местных затворниках; продегустриуете вина и горный мед, а хвойный воздух наполнит вас силами и энергией.
Дайвинг в Черном мореДайвинг в Черном мореДайвинг в Черном море
2600 за человека
3 часа
3 отзыва
Продводное погружение к затонувшим якорям, пещерам и гротам
Вы погрузитесь в таинственный подводный мир в сопровождении опытных инструкторов дайвинг-центра, получите незабываемые ощущения и, возможно, откроете для себя новое увлечение, которое однажды перерастет в хобби.
Джиппинг на Грозовые воротаДжиппинг на Грозовые воротаДжиппинг на Грозовые ворота
От 10000 за экскурсию
4 часа
Поездка в горы на место съемок кинофильма “Грозовые ворота” с посещением водопадов
Вам предстоит совершить увлекательную поездку в горы - вы увидите красивые водопады, загадаете желание возле волшебного дольмена, пообедаете на самой высокой точке горы Шахан, откуда открывается потрясающий вид на Главный Кавказский хребет. Кроме того, вы узнаете историю съемок многосерийного фильма, снятого по мотивам романа Александра Тамоникова «Рота уходит в небо», и сможете сделать памятные фотографии в стилизованной военной форме.
Путешествие к природным сокровищам ГеленджикаПутешествие к природным сокровищам ГеленджикаПутешествие к природным сокровищам Геленджика
От 9000 за экскурсию
5 часов
3 отзыва
Водопады рек Жане и Пшада, целительные дольмены и оздоровительный парк Инь-Янь
Приглашаем вас отправиться всей семьей в путешествие по самым живописным природным объектам и местам силы Геленджика. Вы насладитесь красотой горных рек Жане и Пшада, проедете по Пшадскому ущелью с плантациями персиков и яблок. Продегустируете лучшее местное вино и прочувствуете целебную энергетику древних дольменов, рядом с которыми время останавливается.

Выбирайте и другие экскурсии в Геленджике

На автомобилеГрупповыеИндивидуальныеОбзорныеВсеЗа городомПешкомНеобычные маршрутыНа мотоциклеСо скидкой