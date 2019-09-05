Что вас ожидает

Пересечение горной реки Мезыб

После небольшого инструктажа и адаптации к квадроциклу мы проедем пару километров по ровной грунтовой дороге и домчимся до неглубокой реки Мезыб. Вы сможете с брызгами проехать по руслу реки и преодолеть водные преграды!

Купание в заповедном озере

На пути мы сделаем остановку у озера Церковное, которое находится в заповедной зоне и окружено массивными горами, утопающими в зелени. Отличное место, чтобы немного отдохнуть и искупаться в чистейшей бирюзовой воде! По легенде Церковное озеро имеет чудесное свойство исполнять желания, а его природа дарит спокойствие и душевную гармонию.

Подъем на хребет Язык

Дальше вас ждет захватывающий подъем по горным массивам через горные речки и древние леса. С каждой новой высотой вы будете открывать для себя новые восхитительные пейзажи и приближаться к облакам. Мы поднимемся на хребет Язык, насладимся видами на село Дивноморское, Черное море, на бор реликтовой пицундской сосны и макушки соседних гор. А затем проедем по хребту, чтобы возможность вдохнуть полной грудью аромат хвойных растений.