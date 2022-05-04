Самое популярное время для встречи с дельфинами до обеда. Именно поэтому мы организовали данную прогулку. Каждый день мы выходим в море на встречу солнцу, освежающему ветерку и дельфинам. Прекрасные виды с моря на Геленджик и все его окрестности. Интересная экскурсионная программа о Черном море и истории Геленджика. На борту работает бар и европейская и японская кухня. Работает студия аквагрима для детей. Комфортные места как на открытой палубе так и в закрытом салоне. Работу судна обеспечивает