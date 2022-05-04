Морская экскурсия с выходом в открытое море

Морская экскурсия с выходом в открытое море
Морская экскурсия с выходом в открытое море
Морская экскурсия с выходом в открытое море
Морская экскурсия с выходом в открытое море
Морская экскурсия с выходом в открытое море
Морская экскурсия с выходом в открытое море
Морская экскурсия с выходом в открытое море
Морская экскурсия с выходом в открытое море
Морская экскурсия с выходом в открытое море
Морская экскурсия с выходом в открытое море
Морская экскурсия с выходом в открытое море

Что вас ожидает 🤩

  • Бухта Геленджика
  • Толстый мыс
  • Маяк
  • Маркотхский хребет
  • Открытое море
  • Возможна встреча с дельфинами
Самое популярное время для встречи с дельфинами до обеда. Именно поэтому мы организовали данную прогулку. Каждый день мы выходим в море на встречу солнцу, освежающему ветерку и дельфинам. Прекрасные виды с моря на Геленджик и все его окрестности. Интересная экскурсионная программа о Черном море и истории Геленджика. На борту работает бар и европейская и японская кухня. Работает студия аквагрима для детей. Комфортные места как на открытой палубе так и в закрытом салоне. Работу судна обеспечивает

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Любое место на выбор
  • Пледы
  • Приятная музыка
Что не входит
  • Напитки в баре
  • Кухня
  • Аквагрим
  • Услуги фотографа
Место начала и завершения?
Ленина 1 / 1 Касса №1 на Центральном Причале
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00, в 14:00, в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления лайнера
  • Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе в группе от 70 до 200 человек в зависимости от сезона
  • На борту работают аниматоры и экскурсовод из нашей команды
  • Дополнительно в кассе причала оплачивается страховой взнос до 80 руб.
  • Вы можете взять с собой перекус или заказать еду на теплоходе. Алкогольные напитки брать с собой запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день в 11:00, в 14:00, в 19:00

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