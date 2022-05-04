Самое популярное время для встречи с дельфинами до обеда. Именно поэтому мы организовали данную прогулку. Каждый день мы выходим в море на встречу солнцу, освежающему ветерку и дельфинам. Прекрасные виды с моря на Геленджик и все его окрестности. Интересная экскурсионная программа о Черном море и истории Геленджика. На борту работает бар и европейская и японская кухня. Работает студия аквагрима для детей. Комфортные места как на открытой палубе так и в закрытом салоне. Работу судна обеспечивает
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия
Любое место на выбор
Пледы
Приятная музыка
Что не входит
Напитки в баре
Кухня
Аквагрим
Услуги фотографа
Место начала и завершения?
Ленина 1 / 1 Касса №1 на Центральном Причале
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00, в 14:00, в 19:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
На посадку необходимо прийти за 15 минут до отправления лайнера
Прогулка проходит на комфортабельном теплоходе в группе от 70 до 200 человек в зависимости от сезона
На борту работают аниматоры и экскурсовод из нашей команды
Дополнительно в кассе причала оплачивается страховой взнос до 80 руб.
Вы можете взять с собой перекус или заказать еду на теплоходе. Алкогольные напитки брать с собой запрещено
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Каждый день в 11:00, в 14:00, в 19:00
Максим — ваш гид в Геленджике
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