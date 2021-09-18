Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Сергей, спасибо за обратную связь. На ваши замечания хочу ответить, что бассейн на нашем теплоходе 5х5 метров, глубиной 2 метра. Вы как взрослый человек, должны понимать, что если бы бассейн был глубиной пол метра специально для ваших детей, то недовольных было бы гораздо больше. И для детей, кстати, на борту имеются жилеты для купания и купаться в них можно с 5 лет. Касательно фастфуда вы тоже погорячились. На борту работает полноценная кухня, на которой трудятся два повара. Горячие блюда, салаты, пасты, рыба, закуски, большая линейка японской кухни. Если вы заказали что-то из гамбургеров или сэндвичей, которые готовят для каждого клиента отдельно, то вы ведь этого сами пожелали. Так же как и покупать экскурсию на трипстере, в кассе или в любом другом месте, коих сотни в Геленджике и на просторах интернета вы решаете сами. Вы верно подметили, что экскурсия 5-и часовая с высадкой на берег. Это указано в описании на всех ресурсах и торговых точках. Теплоход идет в спокойном темпе, чтобы было комфортно людям, не качало. По экскурсионной программе мы проверим информацию, спасибо за замечание. При этом хочу отметить, что ваше замечание касательно этого вопроса первое за всё прошедшее лето. До этого имели только положительные отзывы. Ну, и о вашей благодарности за то что не утонули. Безопасность наших клиентов действительно превыше всего, вы наверняка видели и спасательные жилеты и спасательные плоты на борту, но некоторым пассажирам не хватает этого чтобы избавится от своего страха перед открытым морем. Нам жаль, что вы всё же испугались и решили что что-то может пойти не так. На теплоходе работает высоко квалифицированная команда. "Империя" одно из самых новых судов в акватории Черного моря и каждый год проходит плановые проверки. Так что бояться нечего! Приходите к нам снова, мы проведем для вас экскурсию по теплоходу и убедим в полной безопасности.