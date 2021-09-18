Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Геленджика

Морская прогулка к скале Парус на теплоходе

Провести день в бухтах Черного моря и полюбоваться окрестностями Геленджика

4.2
13 отзывов
Приглашаем вас в круиз по самому живописному маршруту Черноморского побережья! На теплоходе, где с комфортном могут разместиться до 200 человек, вы проплывете мимо выразительных гор, диких пляжей и сосновых рощ.

А также сможете поучаствовать в развлекательной программе на борту и доберетесь до скалы Парус.
Морская прогулка к скале Парус на теплоходе
Морская прогулка к скале Парус на теплоходе
Морская прогулка к скале Парус на теплоходе
Морская прогулка к скале Парус на теплоходе
Морская прогулка к скале Парус на теплоходе
Морская прогулка к скале Парус на теплоходе
Морская прогулка к скале Парус на теплоходе
Морская прогулка к скале Парус на теплоходе

Что вас ожидает

  • Красоты Черноморского побережья. На комфортном теплоходе вы проплывете мимо Толстого мыса и романтичного маяка, белоснежных скал и диких пляжей, хутора Джанхот и Голубой бездны. С палубы полюбуетесь рощами пицундской сосны, а еще увидите знаменитую скалу Парус и гору Обезъяна.
  • Отдых на пляже. На час мы остановимся в Прасковеевке: вы отдохнете на уютном пляже и искупаетесь в море, которое здесь чище и теплее, чем в Геленджике.
  • Развлечения для всей семьи. Во время прогулки на борту вас порадуют приятная музыка, анимационная программа для детей и взрослых, а также экскурсионная программа. На верхней и нижней палубах можно будет разместиться на мягких сиденьях за столиками. Также на теплоходе есть бассейн с морской водой для желающих освежиться, два бара и кафе с европейским и японским меню.

Организационные детали

  • На комфортабельном теплоходе в группе от 70 до 200 человек в зависимости от сезона
  • В программе предусмотрена высадка на 1 час на пляже в селе Прасковеевка
  • На борту работают аниматоры и экскурсовод из нашей команды
  • Дополнительно в кассе причала оплачивается страховой взнос до 80 руб.
  • Вы можете взять с собой перекус или заказать еду на теплоходе. Алкогольные напитки брать с собой запрещено.
🚩 Начало и место завершения: на Центральном причале
Когда: ежедневно в 14:00
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
Максим
Максим
Наша команда организует морские экскурсионные прогулки уже на протяжении 20 лет. Также проводим экскурсии по городу и в его окрестностях. Для вашего комфортного отдыха мы оснащаем теплоходы мягкими сидениями, столиками и другими удобствами. А каждое морское путешествие сопровождается экскурсионной программой с демонстрацией фотографий.
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13 реальных отзывов от туристов

Роман
18 сен 2021
Очень хорошо провели время, по времени рассчитано так, что можно увидить закат за 3-5 минут, прогуляться по скалам и дойти до скалы парус, видео на память записано очень интересное. Шикарные фотки.
Ю
28 авг 2021
Спасибо Вам за прогулку! Невероятные пейзажи очаровывают, и даже воздух - он совсем другой в море! Встреча с дельфинами - самая большая радость для всех пассажиров) а в самой Прасковеевке чистейшая вода, и под каждым камешком встречаются крабики и рыбка) Спасибо за такие эмоции, очень рекомендуем прогулку к скале Парус!
А
7 авг 2021
Честно говоря не ожидал, что экскурсия будет такого высокого качества. Все достойно и очень понравилось. Отлично провел время и узнал много нового. Так держать!
А
22 июля 2021
Добрый вечер! Отличная развлекательная программа, как для взрослых, так и для детей. Ведущий интересный молодой человек, он так увлекательно рассказывал о персонале лайнера, о самом лайнере, потом о городе, о самой природе. Фотограф отлично делает свою работу, молодой человек с отличным чувством юмора. Природа, которая мы смотрели вокруг очень красивая. Персонал на кухне и в баре вежливый, официанты всегда вовремя делали свою работу. Вода на другом пляже чистая. Я и моя семья впервые были на таком огромном лайнере "Империя", нам все очень понравилось, было очень комфортно, весело и со вкусом. Спасибо, Вам огромное.
А
20 июля 2021
Эта экскурсия - вообще никакая. Просто 2 часа в одну сторону на теплоходе, час купания на другом пляже и 2 часа обратного хода. И час выход с теплохода и подъем обратно. По ходу в ту сторону, гид что то рассказывает, в принципе интересно, но очень мало. Про обратную сторону вообще молчу, какая то игра про песни о море и все… Очень скучно. Не советую.
Е
18 июля 2021
Скучнее и бесполезнее морской прогулки я не видел! 5 часов вылетели, и так небольшого отпуска, зря. (((Гид никакой, от слова "СОВСЕМ" официантки друг на друга перекладывали обязанности, Лишь бы не брать заказ. В итоге пришлось ходить самим на бар. Бар не прилично дорогой! 2 КОКТЕЙЛЯ составили сумму более 800 рублей! Практически Всю дорогу, в обе стороны, люди спали или смотрели как спят другие. Высадили на час искупаться в грязь. Море ужасно грязное. Присесть некуда. ЗА ЧАС пришлось заплатить 300 РУБЛЕЙ! Когда на пляже за целый день стоимость шезлонги составляет в среднем 200-300 рублей! Анимация для детей прошла за 15 минут до окончания морской прогулки. Дети собрали мелочь у взрослых и выкинули в море! Охренеть анимация! И за это мы заплатили 4200!!! Да за такую "прогулку" красная цена 500 рублей с человека!!!Никому не пожелаю вашу прогулку!
Максим
Ответ гида:
Евгений, спасибо за обратную связь! Прочитав ваш отзыв про цены, да и вообще про всё ужасное, создаётся впечатление что настроение Вам испортили еще на посадке, когда не пропускали на борт со своим алкоголем. Это прописано в правилах и общепринятая практика. Я понимаю, когда не понравилась скорость официантов или стоимость коктейля в баре, хоть и цены у нас средние по Геленджику, но у Вас явно собрано всё в кучу. И пляж Прасковеевки, на цены которого мы не влияем, и море грязное, которое подчиняется только Нептуну. Мы учтем ваши замечания касательно анимации. Предлагаем Вам также обратить внимание на менее продолжительные прогулки на 1 час, 1, 5 часа, 2, 5 часа, 3 часа, 3, 5 часа.
К
16 июля 2021
Очень живописно👍😁
Надежда
14 июля 2021
Мне всё понравилось.
А
14 июля 2021
Отличная прогулка на теплоходе
С
13 июля 2021
Пустая трата времени. Анимация никакая. Бассейн на корабле маленький, детям можно только тем кто умеет плавать. Организации никакой. Куча народа плывёт до паруса 2 часа и обратно 2 часа. 1 час проводим на пляже. Тупые шутки аниматора, как бы аниматора. Корабль видавший виды. И фаст фуд на борту. Плавали с детьми. Им было не интересно. Можно было просто купить билет на кассе причала и не заморачиваттся с трипстером. Деньги теже. Экскурсия затянута. Спасибо что не утонули.
Максим
Ответ гида:
Сергей, спасибо за обратную связь. На ваши замечания хочу ответить, что бассейн на нашем теплоходе 5х5 метров, глубиной 2 метра. Вы как взрослый человек, должны понимать, что если бы бассейн был глубиной пол метра специально для ваших детей, то недовольных было бы гораздо больше. И для детей, кстати, на борту имеются жилеты для купания и купаться в них можно с 5 лет. Касательно фастфуда вы тоже погорячились. На борту работает полноценная кухня, на которой трудятся два повара. Горячие блюда, салаты, пасты, рыба, закуски, большая линейка японской кухни. Если вы заказали что-то из гамбургеров или сэндвичей, которые готовят для каждого клиента отдельно, то вы ведь этого сами пожелали. Так же как и покупать экскурсию на трипстере, в кассе или в любом другом месте, коих сотни в Геленджике и на просторах интернета вы решаете сами. Вы верно подметили, что экскурсия 5-и часовая с высадкой на берег. Это указано в описании на всех ресурсах и торговых точках. Теплоход идет в спокойном темпе, чтобы было комфортно людям, не качало. По экскурсионной программе мы проверим информацию, спасибо за замечание. При этом хочу отметить, что ваше замечание касательно этого вопроса первое за всё прошедшее лето. До этого имели только положительные отзывы. Ну, и о вашей благодарности за то что не утонули. Безопасность наших клиентов действительно превыше всего, вы наверняка видели и спасательные жилеты и спасательные плоты на борту, но некоторым пассажирам не хватает этого чтобы избавится от своего страха перед открытым морем. Нам жаль, что вы всё же испугались и решили что что-то может пойти не так. На теплоходе работает высоко квалифицированная команда. "Империя" одно из самых новых судов в акватории Черного моря и каждый год проходит плановые проверки. Так что бояться нечего! Приходите к нам снова, мы проведем для вас экскурсию по теплоходу и убедим в полной безопасности.
О
23 июня 2021
Неплохой мини круиз к скале парус. Детям весело, родители отдыхают. Единственное только смутила цена, здесь оплатила, и в кассе осталось 920 оплатить, но в кассе сказали, что сайт даёт наценку и нужно 960 оплатить. Не критично. Лучше цену тогда менять на 1240, дабы не вводить в заблуждение. Даже минимальное.
Е
21 июня 2021
Вся команда огромные молодцы!
И
10 июня 2021
Морская прогулка к скале Парус понравилась! Спасибо).

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