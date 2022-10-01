Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Незабываемая прогулка на катамаране.
Морская прогулка на пляж «Сосновка» — это:
возможность отдохнуть и позагорать на борту катамарана;
замечательные виды на курорт и окрестности;
увлекательные рассказы сопровождающего гида.
остановка 1.5 ч на пляже «Сосновка».
Важная информация:
Судно имеет удобные места для отдыха. На борту имеется необходимый спасательный инвентарь.
Ежедневно 11:00, 14:00, 17:00
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия
Морская прогулка
Купание на пляже
Необходимый спасательный инвентарь
Что не входит
Напитки/еда - приносите с собой
Место начала и завершения?
Геленджик, ул. Революционная 47
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 11:00, 14:00, 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Судно имеет удобные места для отдыха. На борту имеется необходимый спасательный инвентарь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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