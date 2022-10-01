Морская прогулка на катамаране «Мохито» (3 часа)

Геленджик - один из наиболее популярных курортов Краснодарского края

Геленджик — один из наиболее популярных курортов Краснодарского края, который предлагает гостям не только море, солнце и горы. Он подготовил более интересную программу — прогулку на комфортабельном судне катамаране «Мохито».
Морская прогулка на катамаране «Мохито» (3 часа)
Морская прогулка на катамаране «Мохито» (3 часа)
Морская прогулка на катамаране «Мохито» (3 часа)
Морская прогулка на катамаране «Мохито» (3 часа)
Морская прогулка на катамаране «Мохито» (3 часа)
Морская прогулка на катамаране «Мохито» (3 часа)
Ближайшие даты:
21
сен
22
сен
23
сен
24
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Незабываемая прогулка на катамаране.

Морская прогулка на пляж «Сосновка» — это:

  • возможность отдохнуть и позагорать на борту катамарана;
  • замечательные виды на курорт и окрестности;
  • увлекательные рассказы сопровождающего гида.
  • остановка 1.5 ч на пляже «Сосновка».

Важная информация:

Судно имеет удобные места для отдыха. На борту имеется необходимый спасательный инвентарь.

Ежедневно 11:00, 14:00, 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Морская прогулка
  • Купание на пляже
  • Необходимый спасательный инвентарь
Что не входит
  • Напитки/еда - приносите с собой
Место начала и завершения?
Геленджик, ул. Революционная 47
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно 11:00, 14:00, 17:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Судно имеет удобные места для отдыха. На борту имеется необходимый спасательный инвентарь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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👥ГрупповыеВодные развлечения🧒Можно с детьми

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