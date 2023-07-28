Групповая морская прогулка на сап-серфе в Геленджике: экстрим и адреналин
Морское путешествие на сап-серфе позволит вам насладиться кристально чистой водой, красочными пейзажами и безграничными просторами моря.
Ваша морская прогулка будет наполнена свежим воздухом, запахом солёной воды и незабываемыми впечатлениями. Вы будете чувствовать, как волны переносят вас вперёд, позволяя вам ощутить силу и мощь моря.
Опытные инструкторы будут рядом, чтобы обучить вас основам и обеспечить безопасность во время путешествия.
Ваша морская прогулка будет наполнена свежим воздухом, запахом солёной воды и незабываемыми впечатлениями. Вы будете чувствовать, как волны переносят вас вперёд, позволяя вам ощутить силу и мощь моря.
Опытные инструкторы будут рядом, чтобы обучить вас основам и обеспечить безопасность во время путешествия.
Ближайшие даты:
7
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даты
Что вас ожидает:
- Бухта
- Море
- Скалы
- Пейзажи курорта
- Горы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По морским просторамСап-серфинг — это синтез двух увлекательных видов спорта: стендап-паддлинга (SUP) и серфинга. С помощью специальной доски, которую можно назвать гибридом между доской для серфинга и каяком, и одного весла, вы сможете встать на ноги и плавно передвигаться по волнам, наслаждаясь прекрасными пейзажами и ощущением полного единения с природой.
На пляже вы познакомитесь с инструктором — он расскажет базовые, но важные знания о технике безопасности на воде. Познакомит с навыками и лайфхаками. После этого мы спустимся на воду и последуем по маршруту за гидом-инструктором.
Вы почувствуете приятные эмоции и адреналин, когда встанете на своей сап-доске и начнете скользить по поверхности волн, подхватываемых лёгким ветерком. Это удивительное сочетание серфинга и гребли предоставит вам уникальный опыт, который нельзя забыть. По маршруту будут потрясающе красивые локации для фото и видео.
ежедневно по погодным условиям
Ответы на вопросы
- Что входит
- Подробный инструктаж
- Гидрокостюм, гидрообувь, гидросумка, гермочехол для телефона
- Фото и видео съемка
- Горячий чай и кофе с вкусняшками
- Трансфер включен, если выбран удаленный маршрут…
- Что не входит
- Услуги обучения по договоренности за доплату
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: У меня кастомные данные для каждого ивентаЗавершение: Пляж Полярная звезда в Геленджике
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно по погодным условиямЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Alexandr
28 июля 2023
Всё супер…
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