По морским просторамСап-серфинг — это синтез двух увлекательных видов спорта: стендап-паддлинга (SUP) и серфинга. С помощью специальной доски, которую можно назвать гибридом между доской для серфинга и каяком, и одного весла, вы сможете встать на ноги и плавно передвигаться по волнам, наслаждаясь прекрасными пейзажами и ощущением полного единения с природой.

На пляже вы познакомитесь с инструктором — он расскажет базовые, но важные знания о технике безопасности на воде. Познакомит с навыками и лайфхаками. После этого мы спустимся на воду и последуем по маршруту за гидом-инструктором.

Вы почувствуете приятные эмоции и адреналин, когда встанете на своей сап-доске и начнете скользить по поверхности волн, подхватываемых лёгким ветерком. Это удивительное сочетание серфинга и гребли предоставит вам уникальный опыт, который нельзя забыть. По маршруту будут потрясающе красивые локации для фото и видео.