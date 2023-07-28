Морская прогулка на сап-серфе

Групповая морская прогулка на сап-серфе в Геленджике: экстрим и адреналин

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Морское путешествие на сап-серфе позволит вам насладиться кристально чистой водой, красочными пейзажами и безграничными просторами моря.

Ваша морская прогулка будет наполнена свежим воздухом, запахом солёной воды и незабываемыми впечатлениями. Вы будете чувствовать, как волны переносят вас вперёд, позволяя вам ощутить силу и мощь моря.

Опытные инструкторы будут рядом, чтобы обучить вас основам и обеспечить безопасность во время путешествия.
Морская прогулка на сап-серфе
Морская прогулка на сап-серфе
Морская прогулка на сап-серфе
Морская прогулка на сап-серфе
Морская прогулка на сап-серфе
Морская прогулка на сап-серфе
Морская прогулка на сап-серфе
Ближайшие даты:
7
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даты

Что вас ожидает:

  • Бухта
  • Море
  • Скалы
  • Пейзажи курорта
  • Горы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По морским просторамСап-серфинг — это синтез двух увлекательных видов спорта: стендап-паддлинга (SUP) и серфинга. С помощью специальной доски, которую можно назвать гибридом между доской для серфинга и каяком, и одного весла, вы сможете встать на ноги и плавно передвигаться по волнам, наслаждаясь прекрасными пейзажами и ощущением полного единения с природой.
На пляже вы познакомитесь с инструктором — он расскажет базовые, но важные знания о технике безопасности на воде. Познакомит с навыками и лайфхаками. После этого мы спустимся на воду и последуем по маршруту за гидом-инструктором.
Вы почувствуете приятные эмоции и адреналин, когда встанете на своей сап-доске и начнете скользить по поверхности волн, подхватываемых лёгким ветерком. Это удивительное сочетание серфинга и гребли предоставит вам уникальный опыт, который нельзя забыть. По маршруту будут потрясающе красивые локации для фото и видео.

ежедневно по погодным условиям

Ответы на вопросы

Что входит
  • Подробный инструктаж
  • Гидрокостюм, гидрообувь, гидросумка, гермочехол для телефона
  • Фото и видео съемка
  • Горячий чай и кофе с вкусняшками
  • Трансфер включен, если выбран удаленный маршрут…
Что не входит
  • Услуги обучения по договоренности за доплату
Где начинаем и завершаем?
Начало: У меня кастомные данные для каждого ивента
Завершение: Пляж Полярная звезда в Геленджике
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно по погодным условиям
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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2
1
A
28 июля 2023
Всё супер…

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