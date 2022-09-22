Морская рыбалка на катере

Отдых в Геленджике может быть таким, как вы его видите в своих мечтах

Отдых в Геленджике может быть таким, как вы его видите в своих мечтах.

Кто-то представляет себя на пляже с бокалом освежающего коктейля, другие — рисуют в фантазиях веселый день в аквапарке.

Если же вы привыкли отдыхать с удочкой в руках, не отказывайте себе в удовольствии и отправляйтесь на морскую рыбалку.
Морская рыбалка на катере
Морская рыбалка на катере
Морская рыбалка на катере
Морская рыбалка на катере
Морская рыбалка на катере
Морская рыбалка на катере
Морская рыбалка на катере
Морская рыбалка на катере
Морская рыбалка на катере
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Незабываемая морская рыбалка на катере.
Трижды в день современный катер «Сталкер» отправляется от причала с рыбаками на борту. Вы можете забронировать утреннюю, дневную или вечернюю прогулку. За три часа в открытом море у участников будет возможность поймать:
  • морского окуня;
  • бычков;
  • камбалу;
  • барабульку и другую рыбу.
  • «Сталкер» представляет собой катер длиной 6,9 метров и шириной –2,5, который одновременно вмещает до 10 пассажиров. Поэтому можно наслаждаться «охотой» самостоятельно или взять с собой семью, друзей.

Важная информация:

Все необходимые спиннинги и снасти предоставляются. В случае если вы раньше не рыбачили в открытом море, капитан или его помощник поделятся секретами и особенностями морской рыбалки.

Ежедневно в 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 14:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Морская рыбалка
Что не входит
  • Напитки/еда
Место начала и завершения?
Геленджик, ул. Революционная 47
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Все необходимые спиннинги и снасти предоставляются. В случае если вы раньше не рыбачили в открытом море
  • Капитан или его помощник поделятся секретами и особенностями морской рыбалки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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