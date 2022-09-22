Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Незабываемая морская рыбалка на катере.
Трижды в день современный катер «Сталкер» отправляется от причала с рыбаками на борту. Вы можете забронировать утреннюю, дневную или вечернюю прогулку. За три часа в открытом море у участников будет возможность поймать:
морского окуня;
бычков;
камбалу;
барабульку и другую рыбу.
«Сталкер» представляет собой катер длиной 6,9 метров и шириной –2,5, который одновременно вмещает до 10 пассажиров. Поэтому можно наслаждаться «охотой» самостоятельно или взять с собой семью, друзей.
Важная информация:
Все необходимые спиннинги и снасти предоставляются. В случае если вы раньше не рыбачили в открытом море, капитан или его помощник поделятся секретами и особенностями морской рыбалки.
Ежедневно в 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 14:00
Ответы на вопросы
Что входит
Морская рыбалка
Что не входит
Напитки/еда
Место начала и завершения?
Геленджик, ул. Революционная 47
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Все необходимые спиннинги и снасти предоставляются. В случае если вы раньше не рыбачили в открытом море
Капитан или его помощник поделятся секретами и особенностями морской рыбалки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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