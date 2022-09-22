Ежедневно в 08:00, 09:00, 11:00, 12:00, 14:00

Что вас ожидает:

Незабываемая морская рыбалка на катере.

Трижды в день современный катер «Сталкер» отправляется от причала с рыбаками на борту. Вы можете забронировать утреннюю, дневную или вечернюю прогулку. За три часа в открытом море у участников будет возможность поймать:

морского окуня;

бычков;

камбалу;

барабульку и другую рыбу.

«Сталкер» представляет собой катер длиной 6,9 метров и шириной –2,5, который одновременно вмещает до 10 пассажиров. Поэтому можно наслаждаться «охотой» самостоятельно или взять с собой семью, друзей.

Важная информация:

Все необходимые спиннинги и снасти предоставляются. В случае если вы раньше не рыбачили в открытом море, капитан или его помощник поделятся секретами и особенностями морской рыбалки.