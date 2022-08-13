На байдарках по реке Пра за 8 дней

Пра - одна из самых красивых рек средней полосы России

4.7
3 отзыва
Пра — одна из самых красивых рек средней полосы России.

Протекает по особо охраняемой территории Рязанской Мещеры (Национального парка Мещерский и Окского государственного биосферного заповедника).

Река берет свое начало из Великих озер рядом с городом Спас-Клепики и впадает в Оку недалеко от города Касимов. На протяжении всего маршрута берега покрыты сосновыми и лиственными лесами. По берегам много песчаных пляжей, оборудованных столиками стоянок.
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Единение с природой
Единение с природой
Будем ночевать в палатках в живописных местах на берегу реки
Семейное путешествие
Семейное путешествие
Проведите чудесное время на природе всей семьей, в туре нет ограничений по возрасту
Мечта рыбалова
Мечта рыбалова
В этих местах хороший клев, половите рыбку на одной из самых красивых рек

Программа тура по дням

1 день

Встреча и начало сплава

07.00 Встреча с туристами в городе Воронеж.

07.00 — 11.40 Переезд в Рязань. Поезд № 737, сидячий вагон.

12.00 Встреча с туристами из Москвы на ж/д вокзале Рязань-2.

Для туристов из Москвы рекомендуем поезд №740. Отправление с Казанского вокзала в 08.14, прибытие на Рязань-2 в 10.24.

12.00 — 13.30 Переезд на микроавтобусе в Макарово.

13.30 — 14.30 Подготовка байдарок, выдача снаряжения. Инструктаж.

14.30 — 15.00 Обед.

15.00 — 18.00 Сплав на байдарках.

18.00 — 20.00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Встреча и начало сплаваВстреча и начало сплаваВстреча и начало сплаваВстреча и начало сплава
2 день

Продолжение сплава на байдарках

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.

10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.

14.00 — 15.00 Обед.

15.00 — 8.00 Сплав на байдарках.

18.00 — 20.00 Установка лагеря. Игры. Баня.

20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
3 день

Продолжение сплава на байдарках

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.

10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.

14.00 — 16.00 Обед.

16.00 — 18.00 Сплав на байдарках.

18.00 — 20.00 Установка лагеря, отдых.

20.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
4 день

Продолжение сплава на байдарках

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.

10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.

14.00 — 19.00 Обед. Отдых. Игры. Баня.

19.00 Ужин, вечерний костер.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
5 день

Продолжение сплава на байдарках

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.

10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.

14.00 — 15.00 Обед.

15.00 — 19.00 Установка лагеря. Игры. Баня.

19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
6 день

Продолжение сплава на байдарках

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.

10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.

14.00 — 15.00 Обед. Отдых.

15.00 — 17.00 Сплав на байдарках.

17.00 — 19.00 Установка лагеря. Игры. Баня.

19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
7 день

Продолжение сплава на байдарках

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 10.30 Подготовка к сплаву.

10.30 — 14.00 Сплав на байдарках.

14.00 — 15.00 Обед. Отдых.

15.00 — 17.00 Сплав на байдарках.

17.00 — 19.00 Установка лагеря. Игры. Баня.

19.00 Ужин, отдых, вечерний костер.

Продолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдаркахПродолжение сплава на байдарках
8 день

Прогулка в заповедник и отъезд

09.00 — 10.00 Завтрак.

10.00 — 13.00 Свободное время.

Прогулка в заповедник (самостоятельно, за дополнительную плату).

14.00 — 15.00 Обед.

15.00 — 16.00 Сдача снаряжения, подготовка к отъезду.

16.00 — 18.00 Переезд на ж/д вокзал Рязань-2.

19.07 — Выезд туристов в Воронеж.

23.12 — Поезд №738. Прибытие на ж/д вокзал Воронеж-1.

20.30 — Выезд туристов в Москву. Поезд №739. Прибытие на Казанский вокзал в 22.46.

Проживание

Тур предусматривает проживание в платаках.

Варианты проживания

Палатка

7 ночей

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках.

ПалаткаПалатка

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в палатках
  • Доставка туристов и снаряжения до реки и обратно специальным транспортом
  • Трехразовое горячее питание на маршруте
  • Аренда байдарок, палаток, спальников, ковриков, гермоупаковок и другого необходимого снаряжения
  • Инструкторское обслуживание
  • Походная баня «Мобиба»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Воронеж или г. Рязань и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Рязань и г. Воронеж
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

От дождя — зонтик или накидка.
От солнца — легкие штаны и рубашка с длинными рукавами. Шляпа или бейсболка. Крем.
В байдарке — находиться в обуви (подойдут резиновые тапочкисланцы). От
От комаров — спрей или крем (Рекомендуем «Gardex»).
На вечер — куртка или свитер, джинсы или брюки (не бриджи и не шорты), ботинки или кроссовки. Фонарик.
Посуда — Металлические или пластиковые миски, кружки, ложки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как обезопасить себя от укуса клеща?

Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.

Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.

Используйте репелленты от клещей.

Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).

Основные пункты подготовки до поездки:

  • за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме – 3 прививки до начала сезона;
  • оформить страховой полис "Антиклещ" в любой страховой компании.
Какое примерное меню в туре?

Мы готовим для наших друзей и туристов вкусную и разнообразную пищу.

Меню всегда уникально и оригинально. Вариант меню зависит от типа похода и фантазии инструктора, который готовит и проводит поход.

В походе на байдарках нет необходимости носить тяжести за спиной в рюкзаке, мы можем не считать каждый грамм и не экономить на весе продуктов и оборудования. Мы берем с собой казаны, шампуры, сумки-холодильники. На первые дни мы закупаем свежие продукты: овощи, мясо, молоко. В длительных походах, помимо свежих продуктов, используем мясные, овощные консервы, домашние заготовки.

Примерное меню для водного похода выходного дня

Пятница — ужин:

  • Плов со свининой или курицей (готовится в казане).
  • Салат из помидоров и огурцов.
  • Чай, кофе.
  • Соусы, хлеб, зелень.

Суббота — завтрак:

  • Макароны с сыром, кетчуп, майонез.
  • Салат из помидоров с чесноком и зеленью.
  • Чай, кофе, печенье.

Суббота — обед:

  • Борщ, майонез, в жаркую погоду – окрошка.
  • Бутерброды.
  • Чай, пряники.

Суббота — ужин:

  • Картошка тушеная в казане с овощами и тушенкой.
  • Салат из огурцов с зеленью, Хлеб.
  • Чай, кафе, сухарики.

Воскресенье — завтрак:

  • Гречка с тушенкой и луковой поджаркой. Майонез, кетчуп, хлеб.
  • Салат.
  • Чай, кофе, пряники.

Воскресенье — обед:

  • Борщ зеленый, майонез, хлеб.
  • Минеральная вода, печенье.

Фрукты, дыни, арбузы — по сезону.
Шашлык готовится при групповой заявке за дополнительную плату.

Предоставляются спасательные жилеты?

Спасательные жилеты выдаются детям до 14 лет в обязательном порядке!
Взрослым – по предварительной заявке. Если Вам нужен спасжилет, пожалуйста сообщите размер при покупке путевки.

Какие препараты входят в аптечку первой помощи?

В нашу аптечку для походов на байдарках по рекам ЦЧР входит:

  • супрастин (лоратадин);
  • анальгин (цитрамон);
  • кеторол (кетанов) таб;
  • иммодиум (лоперамид);
  • активированный уголь;
  • левомицитин, таб.;
  • пантенол, крем;
  • перекись водорода (хлоргексидин);
  • йод, зеленка;
  • пластыри бактерицидные;
  • лейкопластырь, рулон;
  • салфетки стерильные;
  • бинты (3-5 шт.)
  • левомеколь (метилурацил);
  • левомицетин (капли глазные)
  • нафтизин;
  • валидол, нитроглицерин;
  • ацетилсалициловая кислота;
  • парацетомол;
  • дротаверина гидрохлорид (но-шпа).
Какой предоставляется транспорт?

До реки и обратно туристов доставляют нашими микроавтобусами. В зависимости от расстояния, качества дороги и количества туристов, могут быть использованы микроавтобусы «Газель», «Форд-Транзит» или «Мерседес-Спринтер». Каркасные байдарки и снаряжение могут перевозиться на прицепе или верхнем багажнике, надувные байдарки — в багажнике или на заднем сидении автобуса.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
М
13 авг 2022
Четко организовали, вкусно кормили)))
С
11 мая 2022
Все хорошо
И
9 мая 2021
Все было очень хорошо продуманно, организованно. Единственный минус - были грязными байдарки когда их выдали. Инструктор Влад всегда выручал в трудных ситуациях.

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