На сап-борде с инструктором в Геленджике

Групповая прогулка по морю в компании дельфинов, чаек и закатов

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Мечтаете об активных и нетривиальных выходных? Хотите удивить друзей и сделать им крутой подарок? Берите их с собой и прибегайте к нам гулять на сапах по морским волнам! Неопытным наш профи-инструктор легко докажет, что новизна не пугает, а окрыляет! Солёный бриз, весёлые бакланы, потрясающие морские виды и не зря проведённые часы вам гарантированы.
На сап-борде с инструктором в Геленджике
На сап-борде с инструктором в Геленджике
На сап-борде с инструктором в Геленджике
На сап-борде с инструктором в Геленджике
На сап-борде с инструктором в Геленджике
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌊 Знакомство. Встречаемся за 30 минут до начала прогулки. Знакомимся, инструктор рассказывает, как всё будет проходить. Вы переодеваетесь, убираете ценные вещи в гермомешок.

🌊 Инструктаж. Вы знакомитесь с техникой безопасности, надеваете спасательный жилет и получаете свой сап. Инструктор учит вас управлять доской и помогает закрепить вещи.

🌊 Маршрут. Все вместе идём по маршруту вдоль пляжей и солнечных бухт. Приветствуем чаек, бакланов и очень часто — дельфинов. Вы получаете максимум удовольствия от хорошей компании и отличных видов. Делаем остановки для красочных фото.

🌊 Финиш. С сожалением заканчиваем прогулку. Мы рассказываем как получить скидку на все сап-прогулки и прокат до конца сезона. Вы получаете в Telegram фото и видео, которые сделал инструктор.

Организационные детали

  • Встречи проходят несколько раз в день. Выбирайте, что вам ближе — бодрое утро или прогулки на закате
  • В стоимость включены: подробный инструктаж, гидрокостюм, гидрообувь, гидросумка, гермочехол для телефона, фото- и видеосъёмка, а также горячий чай/кофе с вкусняшками
  • Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной Геленджика
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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