Мечтаете об активных и нетривиальных выходных? Хотите удивить друзей и сделать им крутой подарок? Берите их с собой и прибегайте к нам гулять на сапах по морским волнам! Неопытным наш профи-инструктор легко докажет, что новизна не пугает, а окрыляет! Солёный бриз, весёлые бакланы, потрясающие морские виды и не зря проведённые часы вам гарантированы.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌊 Знакомство. Встречаемся за 30 минут до начала прогулки. Знакомимся, инструктор рассказывает, как всё будет проходить. Вы переодеваетесь, убираете ценные вещи в гермомешок.

🌊 Инструктаж. Вы знакомитесь с техникой безопасности, надеваете спасательный жилет и получаете свой сап. Инструктор учит вас управлять доской и помогает закрепить вещи.

🌊 Маршрут. Все вместе идём по маршруту вдоль пляжей и солнечных бухт. Приветствуем чаек, бакланов и очень часто — дельфинов. Вы получаете максимум удовольствия от хорошей компании и отличных видов. Делаем остановки для красочных фото.

🌊 Финиш. С сожалением заканчиваем прогулку. Мы рассказываем как получить скидку на все сап-прогулки и прокат до конца сезона. Вы получаете в Telegram фото и видео, которые сделал инструктор.

Организационные детали