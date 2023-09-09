Групповая прогулка по морю в компании дельфинов, чаек и закатов
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даты
Описание
Что вас ожидает
🌊 Знакомство. Встречаемся за 30 минут до начала прогулки. Знакомимся, инструктор рассказывает, как всё будет проходить. Вы переодеваетесь, убираете ценные вещи в гермомешок.
🌊 Инструктаж. Вы знакомитесь с техникой безопасности, надеваете спасательный жилет и получаете свой сап. Инструктор учит вас управлять доской и помогает закрепить вещи.
🌊 Маршрут. Все вместе идём по маршруту вдоль пляжей и солнечных бухт. Приветствуем чаек, бакланов и очень часто — дельфинов. Вы получаете максимум удовольствия от хорошей компании и отличных видов. Делаем остановки для красочных фото.
🌊 Финиш. С сожалением заканчиваем прогулку. Мы рассказываем как получить скидку на все сап-прогулки и прокат до конца сезона. Вы получаете в Telegram фото и видео, которые сделал инструктор.
Организационные детали
- Встречи проходят несколько раз в день. Выбирайте, что вам ближе — бодрое утро или прогулки на закате
- В стоимость включены: подробный инструктаж, гидрокостюм, гидрообувь, гидросумка, гермочехол для телефона, фото- и видеосъёмка, а также горячий чай/кофе с вкусняшками
- Вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на набережной Геленджика
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00, 10:30 и 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.