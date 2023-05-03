Оригинальность поездки заключается в том, что часть пути туристы преодолевают на грузовых машинах по руслу реки Пшада.
Долина реки известна множеством дольменных комплексов, один из которых у вас будет возможность осмотреть. Вы отправитесь в поездку по окрестностям села Пшада.
А после, мы пересядем на ГАЗ 66 и продолжим путь по руслу реки, с брызгами и доберемся к таинственным многовековым дольменам. Где появится возможность загадать самые сокровенные желания.
Долина реки известна множеством дольменных комплексов, один из которых у вас будет возможность осмотреть. Вы отправитесь в поездку по окрестностям села Пшада.
А после, мы пересядем на ГАЗ 66 и продолжим путь по руслу реки, с брызгами и доберемся к таинственным многовековым дольменам. Где появится возможность загадать самые сокровенные желания.
Ближайшие даты:
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
8
мая
мая
9
мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Дольмены
- Родник «Наташа»
- Водопады, лечебно-оздоровительный комплекс «Инь-Янь»
- Дивномедье
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- 1 часть путешествия: окрестности села Пшада.
- Чаша любви. На автобусе мы доберемся до водопада «Чаша любви» на речке Жане. Существует такое поверье, что кто достанет со дна этого водопада камушек, у того будет вечная постоянная любовь, глубина чаши ориентировочно 3-3,5 м. А получил он свое название из-за того, что когда в нем прозрачная водичка, его дно выглядит в форме сердца.
- Родник «Наташа». Здесь можно набрать с собой водички. Для этого вам необходимо взять с собой бутылочку. Родник находится вблизи часовни Сергея Радонежского и относится к памятникам природы Краснодарского края.
Парк «Инь-Янь». Следующая остановка будет в лечебно-оздоровительном парке отдыха «Инь-Янь», где вы сможете прогуляться по дендрарию, в котором более 600 видов насаждений, бесплатные фотозоны, при желании за дополнительную плату возможно посетить:
- лечебные грязевые ванны.
- пилинг рыбками.
- винная бочка.
- 2 часть путешествия: дольмены, Дивномедье, водопад.
- Дольмены. А после, мы пересядем на ГАЗ 66 и продолжим путь по руслу реки, с брызгами и доберемся к таинственным многовековым дольменам. Где появится возможность загадать самые сокровенные желания.
- Следующая остановка «Дивномедье». Здесь можно перекусить в кафе под открытым небом. Еда готовится исключительно на костре, на любой вкус. В программе — дегустации вина и меда. У вас будет возможность посетить баньку за небольшую дополнительную плату, расположенную в лесу, около которой сооружена купель в горной реке.
- При желании и рассчитывая свои возможности, можно прогуляться самостоятельно до водопада «Борода Черномора», его высота 12 м, в нем у вас будет возможность искупаться. Путь до водопада проходит по каменистой дороге, лучше надеть удобную обувь. Время в прогулки — 20-25 минут.
Важная информация:
Необходимо взять с собой: наличные деньги, сменную одежду, купальные принадлежности, питьевую воду.
Ежедневно с 08:00 до 16:00 и с 13:00 до 21:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Экскурсовод
- Что не входит
- Кафе
- Винная бочка, грязевые ванны, пилинг рыбками, баня (по желанию)
- Место начала и завершения?
- В Геленджике
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 08:00 до 16:00 и с 13:00 до 21:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Необходимо взять с собой: наличные деньги
- Сменную одежду
- Купальные принадлежности
- Питьевую воду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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