Поездка на электробайках Sur-Ron к озеру Церковное

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Приглашаем прокатиться на электробайках Sur-Ron в течение двух часов. Мы проедимся по живописным лесным тропам. Посетим смотровую площадку села Дивноморское с видом на море и горный массив. Проберемся через извилистые дороги к озеру Церковное. Отдохнем и сделаем море фотографий. С сопровождением гида на протяжении всего маршрута.
Поездка на электробайках Sur-Ron к озеру Церковное
Поездка на электробайках Sur-Ron к озеру Церковное
Поездка на электробайках Sur-Ron к озеру Церковное
Поездка на электробайках Sur-Ron к озеру Церковное
Поездка на электробайках Sur-Ron к озеру Церковное
Поездка на электробайках Sur-Ron к озеру Церковное
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Озеро Грек
  • Посещение смотровой площадки села Дивноморское
  • Озеро Церковное
  • Небольшие водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Извилистый путь к озеру Церковное

Начнем свое путеществие с озера Грек, далее нас ждет поездка по живописным лесным тропам, посещение смотровой площадки села Дивноморское с видом на море и горный массив, поезда вдоль горной реки. По извилистым лесным дорогам доберемся к Озеру Церковному.
Отдых, любуемся Озером, смотровая площадка для фотографий. Через устье реки заезжаем к небольшим водопадам, веселые и заряженные отравляемся обратно на базу.

Важная информация:

  • Продолжительность поездки 2 часа.
  • Максимально разрешенная масса до 105 кг.
  • Сопровождение Гидом на протяжении всего маршрута.
  • Полная экипировка.
  • Подготовка и инструктаж.

понедельник- воскресение 10:00, 16:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение Гидом на протяжении всего маршрута
  • Полная экипировка
  • Подготовка и инструктаж
Что не входит
  • Фото и видеосъёмка
Место начала и завершения?
г. Геленджик, поселок Светлый, ул. Шоссейная 45
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник- воскресение 10:00, 16:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем одеть удобную одежду и обувь
  • Чтобы проездка прошла комфортной возьмите перекус на случай если проголодаетесь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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