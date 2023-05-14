Приглашаем прокатиться на электробайках Sur-Ron в течение двух часов. Мы проедимся по живописным лесным тропам. Посетим смотровую площадку села Дивноморское с видом на море и горный массив. Проберемся через извилистые дороги к озеру Церковное. Отдохнем и сделаем море фотографий. С сопровождением гида на протяжении всего маршрута.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Озеро Грек
- Посещение смотровой площадки села Дивноморское
- Озеро Церковное
- Небольшие водопады
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Извилистый путь к озеру Церковное
Начнем свое путеществие с озера Грек, далее нас ждет поездка по живописным лесным тропам, посещение смотровой площадки села Дивноморское с видом на море и горный массив, поезда вдоль горной реки. По извилистым лесным дорогам доберемся к Озеру Церковному.
Отдых, любуемся Озером, смотровая площадка для фотографий. Через устье реки заезжаем к небольшим водопадам, веселые и заряженные отравляемся обратно на базу.
Важная информация:
- Продолжительность поездки 2 часа.
- Максимально разрешенная масса до 105 кг.
- Сопровождение Гидом на протяжении всего маршрута.
- Полная экипировка.
- Подготовка и инструктаж.
понедельник- воскресение 10:00, 16:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Сопровождение Гидом на протяжении всего маршрута
- Полная экипировка
- Подготовка и инструктаж
- Что не входит
- Фото и видеосъёмка
- Место начала и завершения?
- г. Геленджик, поселок Светлый, ул. Шоссейная 45
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник- воскресение 10:00, 16:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем одеть удобную одежду и обувь
- Чтобы проездка прошла комфортной возьмите перекус на случай если проголодаетесь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании