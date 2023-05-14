Извилистый путь к озеру Церковное

Начнем свое путеществие с озера Грек, далее нас ждет поездка по живописным лесным тропам, посещение смотровой площадки села Дивноморское с видом на море и горный массив, поезда вдоль горной реки. По извилистым лесным дорогам доберемся к Озеру Церковному.

Отдых, любуемся Озером, смотровая площадка для фотографий. Через устье реки заезжаем к небольшим водопадам, веселые и заряженные отравляемся обратно на базу.

Важная информация: