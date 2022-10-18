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Описание
Знакомство с лошадьми
Экскурсия начинается со знакомства с Животными. Далее инструктаж и техника безопасности. Маршрут начинается вдоль Озера Грек, по пути часто встречаются дикие обитатели нашей местности.
Виды на горный массив и море
Далее маршрут плавно перетекает в луга, усыпанные полевыми цветами. Вы имеете возможность сделать фотографии с Лошадьми. Финальной достопримечательностью становится посещение смотровой площадки села Дивноморское, где с высоты открывается вид на море и горный Массив. После возвращаемся на базу.
Важная информация:
Стоимость трансфера 300₽ с одного человека.
с понедельника по воскресение: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Ответы на вопросы
Что входит
Сопровождение гида
Инструктаж
Что не входит
Трансфер
Место начала и завершения?
г. Геленджик пос. Светлый ул. Шоссейная, 45б
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по воскресение: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
Трансфер не входит в стоимость экскурсии. Стоимость трансфера 300₽ с одного человека. Одевать только закрытою обувь без платформы! Строго запрещено привозить с собой еду для лошадей (морковь, яблоки и т. д.)
Можно приобрести корм для кормления лошадей на базе от 100₽
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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