В жаркий день так приятно искупаться в горном озере! Мы с вами отправимся на конную прогулку в горы.



По пути сделаем остановку для отдыха у озера Грек, а затем поднимемся через луга и реликтовую сосновую рощу к смотровой площадке в Дивноморском с незабываемым видом на море и горный массив.