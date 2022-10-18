Конная прогулка по горам Геленджика

В жаркий день так приятно искупаться в горном озере! Мы с вами отправимся на конную прогулку в горы

В жаркий день так приятно искупаться в горном озере! Мы с вами отправимся на конную прогулку в горы.

По пути сделаем остановку для отдыха у озера Грек, а затем поднимемся через луга и реликтовую сосновую рощу к смотровой площадке в Дивноморском с незабываемым видом на море и горный массив.
Конная прогулка по горам Геленджика
Конная прогулка по горам Геленджика
Конная прогулка по горам Геленджика
Конная прогулка по горам Геленджика
Конная прогулка по горам Геленджика
Конная прогулка по горам Геленджика
Ближайшие даты:
14
ноя

Что вас ожидает 🤩

  • Озеро Грек
  • Реликтовая Роща
  • Пицундские Сосны
  • Луга с цветами
  • Смотровая с видом на море и горные массивы
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Знакомство с лошадьми

Экскурсия начинается со знакомства с Животными. Далее инструктаж и техника безопасности. Маршрут начинается вдоль Озера Грек, по пути часто встречаются дикие обитатели нашей местности.

Виды на горный массив и море

Далее маршрут плавно перетекает в луга, усыпанные полевыми цветами. Вы имеете возможность сделать фотографии с Лошадьми. Финальной достопримечательностью становится посещение смотровой площадки села Дивноморское, где с высоты открывается вид на море и горный Массив. После возвращаемся на базу.

Важная информация:

Стоимость трансфера 300₽ с одного человека.

с понедельника по воскресение: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Инструктаж
Что не входит
  • Трансфер
Место начала и завершения?
г. Геленджик пос. Светлый ул. Шоссейная, 45б
Когда и сколько длится?
Когда: с понедельника по воскресение: 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Трансфер не входит в стоимость экскурсии. Стоимость трансфера 300₽ с одного человека. Одевать только закрытою обувь без платформы! Строго запрещено привозить с собой еду для лошадей (морковь, яблоки и т. д.)
  • Можно приобрести корм для кормления лошадей на базе от 100₽
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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