Что вас ждет:

Почему императорская семья так любила здешние места? Какую роль в развитии завода сыграл князь Голицын? Что сделал для «Абрау-Дюрсо» француз Дравиньи? Вы узнаете все ответы на эти вопросы…

Вы прогуляетесь по винному заводу со 150-летней историей. Мы расскажем о виноградниках и технологии производства игристых вин. А после вы сможете оценить красивый пляж набережной озера Абрау, узнать легенду о ручейке «Слезы черкешенки» и вкус любимого шампанского Николая II, побывать в храме Ксении Петербуржской и лично посчитать знамениты ступеньки! Сколько их 155 или 215?

Важно знать: