Поездка на завод "Абрау-Дюрсо"

На нашей экскурсии вас ждет знакомство с процессом производства вина от выращивания винограда до его...

4.5
2 отзыва
На нашей экскурсии вас ждет знакомство с процессом производства вина от выращивания винограда до его розлива по бутылкам.

Вы услышите увлекательный рассказ о тех, кто стоял у истоков виноделия в Краснодарском крае.

Завершится экскурсия неспешной прогулкой по живописной набережной озера Абрау, где в свое время любил отдыхать российский император с семьей.
Поездка на завод "Абрау-Дюрсо"
Поездка на завод "Абрау-Дюрсо"
Поездка на завод "Абрау-Дюрсо"
Поездка на завод "Абрау-Дюрсо"
Поездка на завод "Абрау-Дюрсо"
Поездка на завод "Абрау-Дюрсо"

Что вы увидите 🤩

  • Завод "Абрау Дюрсо" советские и новые линии производства
  • Набережная озера Абрау
  • храм Ксении Петербуржской
  • Знаменитые ступеньки

Что вас ждет:

    Почему императорская семья так любила здешние места? Какую роль в развитии завода сыграл князь Голицын? Что сделал для «Абрау-Дюрсо» француз Дравиньи? Вы узнаете все ответы на эти вопросы…
    Вы прогуляетесь по винному заводу со 150-летней историей. Мы расскажем о виноградниках и технологии производства игристых вин. А после вы сможете оценить красивый пляж набережной озера Абрау, узнать легенду о ручейке «Слезы черкешенки» и вкус любимого шампанского Николая II, побывать в храме Ксении Петербуржской и лично посчитать знамениты ступеньки! Сколько их 155 или 215?

    Важно знать:

    • Входные билеты и дегустация вина в стоимость не входят.
    🚩 Начало: По договоренности
    🏁 Место завершения: Геленджик, Ленина д. 26
     Что входит
    • Трансфер
    • Гид-экскурсовод
     Что не входит
    • Входные билеты
    • Дегустация.
    Важная информация
    Входные билеты на винодельню и дегустация оплачиваются отдельно.
    Время проведения: Любое удобное время
    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    Вероника Ф.
    Вероника Ф.
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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